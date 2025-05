Asaja Alicante reclama en Bruselas agua para el riego

El déficit de agua para el riego en Alicante por los recortes en el trasvase Tajo-Segura ha llegado a oídos de Bruselas de la mano del presidente provincial de Asaja, José Vicente Andreu. Ha sido durante una entrevista con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, quien, según la organización agraria, se ha mostrado partidario de las obras hidráulicas.

José Vicente Andreu, así como otros representantes alicantinos, formaba parte de la comitiva nacional de Asaja que se ha desplazado este miércoles a la sede de la Unión Europea (UE) para conocer los cambios que se van a introducir en la política agraria comunitaria a través de una propuesta legislativa.

Según ha explicado el presidente de la organización a nivel provincial, Hansen ha expresado su apuesta por las obras hidráulicas y la mejora del uso del agua en el ámbito de la economía circular, afirmando que habrá dinero para ello. También para las obras de prevención de inundaciones que, a la vez, aporten recursos para los ciudadanos.

La comitiva de Asaja desplazada a Bruselas, junto al comisario. / INFORMACIÓN

"Con la incertidumbre que estamos viviendo respecto al trasvase Tajo-Segura, es urgente que estas palabras se lleven a la práctica de forma planificada y que aporten la certidumbre que necesitamos para continuar con la actividad agraria", ha manifestado Andreu.

Hansen, por otro lado, ha ratificado que habrá cambios en temas como la reciprocidad en los acuerdos comerciales con países terceros. Según el presidente de Asaja Alicante, "no se permitirá que entren productos agrícolas tratados con productos no autorizados aquí, y tampoco se volverán a prohibir productos fitosanitarios que no tengan sustitutos sin un fundamento sanitario o ambiental debidamente justificado".

Nueva PAC

En cuanto a la nueva PAC para 2027, el nuevo comisario apuesta por la simplificación, favoreciendo la productividad y la rentabilidad de las explotaciones, así como el relevo generacional. "Su voluntad es muy buena respecto a lo que veníamos escuchando de Europa. Ahora falta que esas palabras se conviertan en hechos y soluciones que repercutan en cada agricultor y cada ganadero en su día a día", confía Andreu.