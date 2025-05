¿Te han incluido en un fichero de morosos? Así puedes pedir una indemnización

No es tan llamativo como un cobrador del frack, pero la inclusión en uno de los denominados ficheros de morosos puede acarrear muchos más problemas. Desde la denegación de una hipoteca, hasta la imposibilidad de contratar una línea telefónica o solicitar un cambio de compañía de luz, los ciudadanos que pasan por este trago pueden ver su vida complicada hasta el extremo. Una situación especialmente grave, cuando esta inclusión no está justificada y no se atiene a lo que marca la legislación.

"Muchas empresas lo utilizan como forma de presión porque, sobre todo si son pequeñas cantidades, es más fácil pagar que iniciar un proceso de reclamación, aunque no estés de acuerdo con la deuda", explica Beatriz Vildósola, de BVG Abogados. Un abuso en toda regla que, eso sí, también tiene sus consecuencias, porque los afectados pueden reclamar en los tribunales una indemnización por daños y perjuicios, que puede alcanzar varios miles de euros.

Es lo que sucedió en el caso de una mujer a la que le robaron el móvil y lo utilizaron para realizar numerosas llamadas internacionales. A pesar de que la afectada denunció el robo, la compañía le exigió el pago de esas llamadas y, al negarse, la incluyó en dos de estos ficheros. La mujer reclamó y logró que el juzgado de Primera Instancia número 1 de Alicante le concediera 3.500 euros de compensación, una cantidad que más tarde la sección cuarta de la Audiencia Provincial elevó hasta los 10.000 euros, siguiendo la doctrina establecida por el Tribunal Supremo.

Condiciones

"Si debes dinero, te pueden incluir, pero siempre que se cumplan determinadas condiciones", aclara Vildósola. La primera es que la compañía debe haber reclamado la deuda al consumidor y, además, debe avisar de que la negativa a abonar la factura implicará su inclusión en el fichero.

Las empresas deben cumplir unos requisitos para incluir a los consumidores en los ficheros de morosos. / FREEPIK

Por ejemplo, la abogada señala que se está encontrando con muchos casos de compañías telefónicas que inscriben a antiguos clientes en estos registros por no devolver el router de internet, lo que suele conllevar una penalización de entre 100 y 200 euros. Una inscripción que realizan sin haber comunicado previamente la existencia de esa deuda. De esta forma se ahorran gastos de gestión y reclamación de cantidad, ya que será el consumidor el interesado en ir a pagar, para evitar el perjuicio de formar parte de esta lista.

Pero, además, la deuda debe ser indubitada. Es decir, que, si el consumidor no reconoce esta deuda y ha iniciado un proceso de reclamación, tampoco se le puede incluir. "He visto casos en los que se ha inscrito a un cliente después de haber ganado una demanda", asegura Vildósola.

La indemnización

En cuanto a la cuantía de la indemnización que se puede solicitar, se trata de un hecho subjetivo que dependerá de cada juez, aunque el Tribunal Supremo si ha establecido una serie de parámetros que pueden servir de orientación.

Uno de los más importantes es el tiempo en el que las empresas han mantenido al afectado en estos ficheros, cuanto mayor sea, también será mayor el resarcimiento al que se tiene derecho.

Otro es el número de consultas que ha recibido el fichero. Si el consumidor ha permanecido un año, pero ninguna empresa ha consultado su situación, el pago será menor que si han sido diez las compañías que durante este tiempo han comprado su solvencia económica, con lo que se habrá provocado un perjuicio mayor.

Por último, también es muy importante si el consumidor ha sido hostigado. Es decir, si ha recibido muchas llamadas de empresas de recobro que le hayan podido causar estrés emocional.

"Se trata, en definitiva, de que no se pueda utilizar la inclusión en estos ficheros como una vía de coacción", apunta la abogada. Así, la reclamación se solicita en concepto de "intromisión ilegítima en el derecho al honor".