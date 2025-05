Industrias Seguí, el arte de adaptarse sin perder la esencia

En Alcoy, una ciudad que respira historia industrial, pocas empresas simbolizan mejor la fusión entre herencia y modernidad que Industrias Seguí Alcoy S.L. Fundada en 1880 por Rosendo Seguí Sanz, esta compañía nació como una carpintería en la calle San Nicolauet. En sus inicios, trabajaba la madera para fabricar piezas esenciales para el textil: lanzaderas de carrasca, urdidores, bobinadoras. Era la época en la que el textil dominaba la economía de la comarca, y los talleres se confundían con las viviendas: abajo el ruido de los tornos, arriba la vida de familia.

En 1880 Industrias Seguí comenzó siendo una carpintería. / INFORMACIÓN

Ciento cuarenta y cuatro años después, la empresa sigue en pie, más fuerte que nunca. Hoy ocupa una nave de 10.000 m² en el polígono de La Beniata, donde la madera ha dado paso al acero y al diseño industrial en 3D. Y aunque el textil sigue siendo un pilar importante, su nueva especialidad —las estructuras para placas solares— la ha catapultado a un mercado global.

De la carrasca al acero

A lo largo de cinco generaciones, el apellido Seguí ha estado ligado al esfuerzo constante por adaptarse sin perder el rumbo. De la carpintería mecánica a la maquinaria textil especializada, la empresa fue creciendo junto con la ciudad. Durante décadas, sus urdidores se repartieron por fábricas de toda España. En los años 80 y 90, los tiempos de bonanza se notaban incluso en las listas de espera: podían pasar más de 14 meses entre un pedido y su entrega.

La empresa desde sus inicios ha trabajado en la innovación en el sector textil, fabricando maquinaría y accesorios. / INFORMACIÓN

En 1994, la empresa se trasladó del casco urbano al polígono industrial La Beniata, adoptando el nombre de SEGUI CB y ampliando sus instalaciones hasta los 2.400 m². Fue un salto necesario para responder a la creciente demanda, que en su punto álgido llegó a sumar más de 500 clientes internacionales. El taller de barrio se había convertido en una empresa industrial de referencia.

Pero, a comienzos del siglo XXI, la crisis del sector textil obligó a mirar más allá. En 2005, una dificultad personal se convirtió en un punto de inflexión: una casita familiar en la montaña de Almudaina, sin acceso a red eléctrica, llevó al equipo a fabricar su primera estructura fotovoltaica. Lo que comenzó como una solución doméstica pronto se transformó en una nueva línea de negocio.

Hoy, Industrias Seguí diseña, fabrica y monta estructuras para placas solares en los cinco continentes. / INFORMACIÓN

Energía solar: un segundo renacer

Hoy, Industrias Seguí diseña, fabrica y monta estructuras para placas solares en los cinco continentes. Cubiertas industriales, huertos solares, marquesinas: sus soluciones fotovoltaicas han encontrado hueco en todo tipo de proyectos. Trabajan codo a codo con ingenierías, instaladores y promotores, ofreciendo un servicio integral y personalizado.

«Mis tíos me inculcaron que veníamos a ganar clientes, no a engañarlos. Esa filosofía sigue intacta», asegura Alfonso Díaz Seguí, actual gerente e impulsor de la diversificación. Bajo su dirección, la empresa ha crecido sin renunciar a su esencia: calidad, seriedad y vocación de servicio.

En 1994, la empresa se trasladó del casco urbano al polígono industrial La Beniata, adoptando el nombre de SEGUI CB. / INFORMACIÓN

La clave de su éxito no está solo en la maquinaria de última generación ni en su equipo técnico cualificado. Está en la actitud. En saber leer el momento, en asumir riesgos calculados, en escuchar al cliente y responder con soluciones concretas. Y también, por qué no decirlo, en no olvidar de dónde vienen.

Historias que se quedan

A lo largo de más de un siglo, no faltan las anécdotas. Desde limpiar la nieve con una chapa soldada a un tubo —una idea que años después serviría para fabricar y donar más de 5.000 palas y azadas a damnificados por la DANA en Valencia— hasta las enseñanzas de los tíos y abuelos: «Hay que cobrar lo justo, pero siempre cumplir. Porque un cliente contento, siempre vuelve».

Reconocimiento

Ese legado será reconocido el próximo 5 de junio, durante la VI Gala del Club de Empresas Centenarias de la Provincia de Alicante, que incluye la invitación a formar parte del selecto club de empresas alicantinas que han superado el siglo de vida.

Junto a Industrias Seguí, también serán distinguidas otras históricas firmas como Enercoop, Imprenta Segarra, Frutas Gironés, Horno del Obispo y Primitivo Rovira e Hijos.

La gala es organizada por la Asociación de la Empresa Familiar de la Provincia de Alicante (AEFA) y la Cámara de Comercio de Alicante, cuenta con el patrocinio de Cajamar, de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de Alicante, a través de la Agencia de Desarrollo Local, así como con la colaboración de KPMG, Padima, el Museo Comercial y el periódico INFORMACIÓN.