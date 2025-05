La construcción lidera los sectores con mejores perspectivas de empleo este año

La construcción es el sector con mejores perspectivas de empleo este año en la provincia de Alicante, liderando un listado en el que también ocupa un lugar destacado el turismo y todas las actividades relacionadas con el mismo. Así se pone de manifiesto también en las ocupaciones con un pronóstico de mayor contratación, con los albañiles y los camareros asalariados encabezando el apartado de contratos indefinidos. Son algunas de las conclusiones que aparecen en el informe del mercado de trabajo realizado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), un estudio que, no obstante, también vuelve a poner en evidencia la fuerte dependencia que tiene la provincia de los sectores relacionados con los servicios, frente a otros que otorgan una mayor estabilidad, como la industria.

La construcción sigue siendo un motor clave del desarrollo urbano y del empleo en Alicante. El informe del SEPE destaca que el crecimiento de los proyectos de obra nueva y rehabilitación muestra una tendencia positiva a pesar de las incertidumbres que planean sobre la economía global. Este crecimiento, según la memoria anual del Colegio de Arquitectos de Alicante, se corresponde con factores como la alta demanda de vivienda o la llegada de nuevos residentes y el interés creciente en el mercado inmobiliario, tanto a nivel nacional como internacional. Los municipios que han liderado la creación de nuevos proyectos son Sant Joan d’Alacant, Calp, Torrevieja, Alicante y Orihuela, que se consolidan como focos de inversión y desarrollo urbanístico, atrayendo tanto a residentes locales como a compradores de segundas viviendas y turistas extranjeros interesados en adquirir propiedades en la zona.

Las 10 actividades económicas con mejores perspectivas de empleo en 2025 Actividades de construcción especializada Servicios a edificios y actividades de jardinería Construcción de edificios Servicios de alojamiento Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática Actividades inmobiliarias Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial Educación

Las buenas perspectivas de la construcción, añade el informe, trascienden a otras actividades económicas. Por ejemplo, la rehabilitación de viviendas contribuye a la reducción de emisiones de CO2, con sistemas energéticamente eficientes y de un menor impacto ambiental que involucran a consultorías, ingenieros y expertos en temas medioambientales. Igualmente, la construcción de espacios residenciales con zonas comunes repercute en el desarrollo de otras actividades de servicios a edificios y jardinería.

A ello se debe añadir el impulso de actividades indirectas como la venta de materiales, la decoración y los servicios inmobiliarios, y en cuanto a los profesionales implicados, estarían relacionados con la carpintería, pintura, instalaciones de fontanería, excavaciones y fabricación de piscinas, instalaciones eléctricas y rehabilitación de fachadas, entre otros.

El estudio también hace referencia a los servicios de alojamientos para estancias a turistas y viajeros. Según se indica, el turismo en general ha tenido un importante crecimiento durante 2024, reflejado en los indicadores de afluencia y gasto, fundamentalmente. El informe hace referencia, en este sentido, a un informe sectorial de la Cámara de Alicante, en el que se indica que la actividad del sector se verá impulsada por factores como la consolidación de la tendencia a priorizar el gasto turístico frente a otros conceptos, la mejora esperada de la renta disponible de los hogares europeos, la percepción de seguridad de los destinos turísticos, el aumento de las conexiones aéreas en el aeropuerto de Alicante-Elche y el descenso del precio del transporte ferroviario, las acciones promocionales en mercados de larga distancia, y el interés de los mercados emisores turísticos por viajar a la provincia de Alicante.

Como no es de extrañar, continúa el informe del SEPE, camareros asalariados, ayudantes de cocina y recepcionistas de hoteles se encuentran en buena posición del ranking por el auge que vive el turismo en la provincia.

Mano de obra

Desde los propios sectores implicados se reconoce que, efectivamente, hay una demanda muy elevada de profesionales, que en muchos casos no se encuentran. Así lo subraya Javier Gisbert, presidente de la Federación de Obras Públicas de la Provincia de Alicante, quien destaca que en la actualidad hay muchas obras de infraestructuras en marcha, así como rehabilitaciones de edificios. Y si no hay más, lamenta, «es porque no encontramos obra de mano especializada. Muchas veces nos preguntamos cómo es posible que haya paro en estas circunstancias».

En parecidos términos se expresa Jesualdo Ros, secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia), destacando que «hay mucha demanda de todo tipo de oficios relacionados con la construcción, desde albañiles a electricistas, pasando por fontaneros o carpinteros, entre otros». De ahí que, añade, ante las dificultades para encontrar mano de obra, se esté explorando en muchas ocasiones la construcción industrializada, es decir, la construcción de módulos fabricados previamente que después se ensamblan en el lugar de la obra.

También desde el sector de la hostelería se han quejado en ocasiones de los problemas para encontrar camareros, debido a que la actividad, sobre todo en las temporadas turísticas, va en incremento.

Con todo ello, el estudio del SEPE sitúa en el primer lugar de las actividades económicas con mejores perspectivas de empleo para 2025 a las relacionadas con la construcción especializada, en un listado en el que también aparecen los servicios a edificios y actividades de jardinería, la construcción de edificios o las actividades inmobiliarias. También aparecen, como cabía esperar, los servicios de alojamiento. Hay, en cualquier caso, otras actividades que no están vinculadas a estos dos sectores, como son la programación y consultoría de informática, las deportivas, recreativas y de entretenimiento, las administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas, las de consultoría de gestión empresarial, y las de educación.

Las ocupaciones con pronóstico de mayor contratación indefinida Albañiles Camareros asalariados Vendedores en tiendas y almacenes Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes Conductores asalariados de camiones Peones de la construcción de edificios Peones de las industrias manufactureras Cocineros asalariados Ayudantes de cocina

Todo ello tiene su reflejo en el listado de ocupaciones con pronóstico de mayor contratación. Particularmente en el de las de contratación indefinida a tiempo completo, que lideran los albañiles, seguidos por los camareros asalariados. También aparecen, relacionados con estos sectores, los peones de construcción de edificios, los ayudantes de cocina o el personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares. A partir de ahí, oficios relacionados con otros sectores, como los vendedores en tiendas y almacenes, los empleados administrativos, los conductores asalariados, los peones de industrias manufactureras, los agentes y representantes comerciales, los empleados domésticos y los peones del transporte de mercancías y descargadores.

Modelo productivo

Ese es el panorama que dibuja el SEPE para este año en la provincia de Alicante, una demanda de empleo que vuelve a poner en evidencia la fuerte dependencia que tiene este territorio de los servicios, y que deja en segundo plano a la industria. De hecho, las actividades y ocupaciones relacionadas con este sector brillan por su ausencia. Se trata de un problema que han puesto en más de una ocasión sobre la mesa los sindicatos, tanto CC OO como UGT, que vienen reclamando un cambio de modelo productivo en el que no se dependa tanto de actividades estacionales y en ocasiones precarias, para apostar por otros sectores de mayor estabilidad.