Hace 20 años se creó Barcelona Supercomputing Center, el consorcio público formado por el Gobierno de España, la Generalitat y la Universitat Politècnica de Catalunya. Su director ha impartido dos conferencias este miércoles con motivo del aniversario de la empresa alicantina SumamoOs y la colaboración del Cenid. El profesor es una de las voces autorizadas en supercomputación del mundo y un entusiasta de la arquitectura que lleva adelante el desarrollo de estas gigantescas máquinas.

-¿Cuáles son los retos inmediatos que tiene?

En realidad, son los mismos que teníamos hace un año o dos, porque los retos no cambian cada día. Varía la forma de atacarlos, cómo te vas aproximando. Creo que uno de los retos es hacer un gemelo digital del cuerpo humano, que es un problema que tardará muchísimos años en resolverse, tal vez tanto como la computación cuántica, y el otro es hacer un gemelo digital de la Tierra. Eso son problemas que estamos esperando que la supercomputación junto con la inteligencia artificial la ayuden.

-¿En qué punto están?

-Traducir a ceros y unos el cuerpo humano es muy complejo. Entiendo que estamos muy lejos todavía de eso. En cuanto al de la Tierra es cuestión de más potencia de cálculo y memoria. Estamos haciendo modelos mucho mejores. Mientras que, del cuerpo, por ahora no existe, por ejemplo, un modelo del cerebro o órganos.

-Una de sus frases es “trabajamos de lo que cultivamos”, ¿qué papel juegan las empresas en el actual modelo?

-El lema del centro es que la investigación debe ser excelente. Eso significa que has de publicarla a los mejores sitios; pero, sobre todo, ha de ser relevante, ha de resolver problemas de la sociedad. Este es el reto. Eso también lo ven las compañías. Hemos trabajado con más de 400. Hemos avanzado en el conocimiento del estudio de la influencia de los genes en los tipos de cáncer, que es un proyecto que continúa. También hemos hecho un software para ayudar a Repsol a encontrar petróleo en ambientes hostiles o estudiado cambio climático a 10 años, muy importante.

-Ahora trabajo en un proyecto de desarrollo de chips. ¿En qué consiste?

-Si tú miras los computadores de ahora que hay en Europa, ninguno tiene ni procesadores ni aceleradores europeos, los chips son todos de fuera. No tenemos autonomía en el diseño. Lo que queremos es no depender tanto de los americanos y hacer chips que puedan competir. Ahora no hay ninguno. De conseguirlo, nos permitiría ser autónomos. Poco a poco vas intentando cubrir aquellas lagunas tecnológicas que tiene Europa.

Del espacio a la defensa

-Hablando de carencias: la provincia de Alicante cuenta con empresas referentes en la industria aeroespacial y la geopolítica ha evidenciado las carencias europeas en defensa. ¿Considera que estamos ante una prioridad?

-Toda la razón. Es un tema cada vez más importante y lo que hemos hecho es un centro de tecnología dual con el objetivo de desarrollar junto a las Fuerzas Armadas y empresas españolas que se dedican a estos temas, una tecnología avanzada. Trabajamos desde hace un año y medio. Lo digo precisamente por la importancia de que Europa cuente con autonomía e independencia para la seguridad nacional.

-El centro se creó en 2005 en Barcelona y se situó en una capilla lo que dejó una imagen insólita, ¿cuál es el estado de salud del consorcio?

-Entiendo que son dos preguntas. En cuanto al consorcio, estamos muy agradecidos porque estoy desde el principio, nunca he vivido una mala palabra de unos y otros. Todas las partes colaboran y nos animan a seguir. Además, se alcanzó un acuerdo para contar con un plan estratégico 2020 2029, lo que nos da una estabilidad tremenda. La otra cuestión son las máquinas. La primera prueba se pasó en 2023 y había dos partes de las cuatro del Mare Nostrum que eran la octava y decimonovena del mundo, es decir, que no había ninguna máquina que tuviera dos supercomputadores, dos partes en la lista de los 500. Ahora en junio en Alemania se volverá a medir y lo normal es que bajen de posición. Así será de manera progresiva, hasta que se compre uno nuevo.

-¿Cómo ha ayudado la inteligencia artificial a la supercomputación?

-Al principio lo que pasó fue, al contrario, que la supercomputación ayudó a la inteligencia artificial. Los datos y la potencia de cálculo ha hecho posible que la IA demostrara parte de su potencial. Lo bueno está por venir. Te voy a poner un ejemplo: el plegado de las proteínas era un problema que en supercomputación no se hubiera acabado nunca y sin embargo con la inteligencia artificial, como sabes, es un tema por el que se ha dado el premio Nobel de Química. Este es un ejemplo de los muchísimos que hay, de los cuales sin la inteligencia artificial la supercomputación no lo podría haber hecho.

La excelencia investigadora y los gemelos digitales

-Su trayectoria es impresionante, pero siempre habla del equipo. ¿Contamos con un alto nivel de investigadores y puede indicar los casos más relevantes?

-Son mucho más inteligentes yo (sonríe). Somos 1.320 personas, 80 equipos de investigación y gente muy buena. Si me pide nombres, le diría que los directores de departamentos. Tú coges a Alfonso Valencia de Ciencias de la Vida, o a Paco Doblas de Ciencias de la Tierra, o a José María Cela de Ingeniería o Eduardo Ayguade de Computer Science y tienes a los mejores en sus campos. Todos ellos están encabezando proyectos bandera como los gemelos digitales o el desarrollo de chips, que son grandes objetivos.

-Una duda: ¿cuál es el gasto energético de una supercomputadora como la MareNostrum 5 con la que trabajan?

-Depende de los programas que se estén ejecutando, de si se para un día y otras circunstancias; pero le diría que el promedio es de 10 megawatios, que significan 10 millones de euros al año. En cuanto al agua, también depende de dónde se sitúen, porque no es lo mismo estando cerca de una fuente de agua como un río, donde es, digamos de paso, que, si es en circuito cerrado, donde entra para enfriar y sale cuando está ya caliente. Se limpia y se vuelve a usar hasta que deja de ser útil para el proceso; pero ahora no le sé decir una cantidad.