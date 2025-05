Más de una veintena de productos artesanales e industriales de la Comunidad tienen opciones de ser protegidos

El vino se convirtió en uno de los ejemplos de Indicación Geográfica Protegida que más se analizó durante el congreso desde la importancia de apostar por la sostenibilidad. Jesús Mora Cayetano, coordinador general de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) abordó qué papel juega este concepto en las denominaciones de origen (DO) del vino.

Para empezar, advirtió de que el sector atraviesa una "situación difícil" y de que las DO no son ajenas a esta situación. Según el experto, estudios europeos evidencian que desde el 2008 hasta el año 2020 el sector evolucionó muy positivamente con una política de cero pestilentes, pero que se vio truncada a raíz del covid. Es uno de los pocos sectores que no se ha recuperado desde 2020. "Hay un descenso estructural del consumo de vino a nivel mundial, que ha supuesto el menor consumo de los anteriores treinta años", explicó. Desde 2000 en España el descenso, según Mora, ha sido entre el 30 y 35 %, principalmente del vino tinto. Como causas, apuntó a la pérdida del poder adquisitivo, a las crisis comerciales y geopolíticas, a los cambios de tendencia (más consumo del vino blanco y rosado), junto a los nuevos hábitos alimentarios, así como a la existencia de más población sin vínculo cultural con el vino.

Con ello, el especialista aseguró que en este sector el objetivo común no es vender más, sino hacerlo con más valor: apostando por el origen, la promoción, el enoturismo, lo autóctono y la sostenibilidad. “Acreditar la sostenibilidad es darle valor al producto. Una DO es un producto local que en algunos casos tiene una reputación global. Es una fuente de relato por la que el consumidor está dispuesto a pagar más", agregó.

Ante estas circunstancias, según el experto, cada vez más vinos con la categoría de Denominación de Origen trabajan la sostenibilidad como parte de su planificación estratégica. “La sostenibilidad es clave para aumentar el valor del producto porque a la gente le interesa saber de dónde viene, si es auténtico y si se puede mantener en el tiempo sin perjudicar a los demás, etc.”, concluyó