"Donde más sentido tiene mantener la marca Sabadell es en Cataluña y en el segmento empresarial"

El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, confirma su confianza en que su oferta de compra (opa) sobre Sabadell salga adelante en su primera entrevista a un diario español desde que presentó la propuesta hace poco más de un año. Y lo hace en un momento clave, en que el Gobierno debe decidir si se pronuncia o no sobre la operación. Pese a las presiones de todo signo que está recibiendo el Ejecutivo, el banquero se muestra convencido de que el Consejo de Ministros no le pondrá trabas insalvables y desvela algunos detalles de cómo será la nueva entidad si la integración se culmina.

-¿Tiene la sensación de que esta operación se ha politizado en exceso?

-El hecho de que la filtración de que estábamos en conversaciones para una fusión ocurriera en plena campaña de las elecciones catalanas ha tenido incidencia en que haya habido voces más vocales de lo que hubieran sido sin esa circunstancia.

-Pero esas voces han tenido un año para suavizar su posición y en las últimas dos semanas ha ocurrido justo lo contrario.

-Es normal que en los momentos más álgidos del proceso esté más presente en las conversaciones qué es lo que va a pasar. Pero hemos recibido ya 27 autorizaciones; las más importantes, las del Banco Central Europeo y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Confío es que la opa llegue pronto a los que tiene que tomar la decisión, que son los accionistas de Sabadell.

-Ha afirmado que considera innecesaria la consulta que ha realizado el Gobierno. ¿Por qué?

-Porque la operación no afecta negativamente al interés general, sino al contrario. Es buena para Catalunya, España y Europa. Los clientes de Sabadell tendrán acceso a una red de más del doble de oficinas y casi el triple de cajeros. Las empresas, a un catálogo de productos mayor, más facilidad para su expansión internacional y más crédito. En este sentido, somos la entidad que más pymes está captando en Catalunya, una de cada tres que decidió abrir una relación bancaria en 2024. Y en los últimos cuatro años, hemos aumentado el crédito empresarial un 21% en España, mientras el del conjunto del sector caía un 4% y el de Sabadell se mantenía plano. Además, hemos añadido unos compromisos muy potentes de mantenimiento del crédito para las pymes y autónomos de Sabadell. También es una operación buena para los empleados, que tendrán acceso a más oportunidades, y por supuesto para los accionistas. Por lo tanto, es buena para la sociedad en su conjunto. Necesitamos bancos con mayor escala para apoyar la movilización de financiación que Europa necesita para invertir en transición energética, tecnológica y defensa en este mundo convulso.

-Sin embargo, el Gobierno ha preguntado en la consulta si hay criterios de interés general afectados.

-No queda ningún aspecto de interés general que no hayamos cubierto. No solamente hemos asumido compromisos con la CNMC ligados a preservar la competencia, con el mantenimiento de condiciones comerciales a pymes y autónomos, sino también en otras dimensiones sociales, como la cohesión territorial y la inclusión. Compromiso de no cerrar oficinas que estén a menos de 300 metros. Compromiso de no abandonar municipios de menos de 5.000 habitantes. Compromiso de no abandonar códigos postales que sean de renta media-baja. Compromiso no cerrar ninguna oficina de empresas de Sabadell. Son muy potentes.

-Se ha interpretado la consulta como una forma del Gobierno de armarse de argumentos para poder poner condiciones a la opa.

-Repito que, lejos de afectar negativamente al interés general, es positiva. Lo es por las bondades de la operación en sí misma, pero lo es más todavía con los compromisos que hemos asumido. Confío plenamente en que el Gobierno tomará su decisión dentro de las competencias que tiene establecidas y en que la operación pase cuanto antes a que decidan los accionistas, que son los legítimos dueños de Sabadell.

El presidente de BBVA, Carlos Torres, durante su entrevista con EL PERIÓDICO. / Jordi Otix

-Si el Gobierno impone condiciones, ¿recurrirán la decisión ante la justicia?

-Reitero la confianza en que tomará la decisión conforme a sus competencias. Y lo que no voy es a especular sobre qué puede pasar si hacen esto o hacen lo otro.

-Se ha interpretado que BBVA apoyó el cambio en la presidencia de Telefónica impulsado por el Gobierno para ganarse su favor en la opa.

-Absolutamente nada que ver. Si fuera por conseguir una decisión favorable haciendo un favor, diría muy poco de cómo funciona nuestro país. Lo que nos mueve siempre es el mejor interés de nuestros accionistas y no consideraciones de otro tipo.

-¿Qué le parece que el presidente Illa haya dicho sobre la opa: "Hago más de lo que digo, pero hago"?

-No tengo ni idea de a qué se refiere.

-¿Si el Gobierno limita la reducción de puestos de trabajo que puede conllevar la operación, mantendría la opa?

-Es una operación que no está planteada como de reducción de empleo, sino de crecimiento. De hacer un banco mejor, no más pequeño. Las dos entidades ya hemos acometido procesos de reestructuración de personal muy relevantes hace cuatro años, lo que cambia enormemente la dimensión del frente de personal respecto a operaciones precedentes. Cualquier proceso que hubiera lo haremos igualmente de la mano de los sindicatos, siempre acordado y con un índice muy alto de voluntariedad. En el último proceso, alcanzó el 94%. Pero estamos hablando de magnitudes que no son muy relevantes, muy alejadas de las cifras que he visto publicadas.

-Entiendo que se refiere a los entre 7.600 y 10.500 puestos de trabajo esgrimidos por los sindicatos. Pero, ¿y los 4.000 que calcula Sabadell?

-Es prematuro hablar de una cifra concreta, pero son cantidades muy moderadas y nada que ver con lo que se está publicando y con las de operaciones precedentes. Un buen ejemplo es el de las cifras de sucursales. Esas mismas fuentes que dan cifras de empleo desorbitadas (por los sindicatos), hablan de un impacto de 800 oficinas. Ya hemos hecho público que son 300. Eso lo dice todo respecto a la credibilidad de esas cifras, que no responden a la realidad.

-¿Tampoco los 2.500 empleos que se han publicado?

-No voy a comentar sobre un número concreto porque es prematuro. Hay que dejar primero que sean los accionistas los que decidan y luego ver cómo las dos organizaciones planteamos conjuntamente el trabajo.

El ajuste de plantilla será muy moderado y no afectará más a Catalunya necesariamente

-¿Afectará más a Catalunya, donde parece que habría más duplicidades?

-No necesariamente. Hemos hecho público desde el principio el compromiso de mantenimiento de la sede de Sabadell en Sant Cugat como un centro de decisión y de gestión de negocio global importante para el grupo, más allá de Catalunya y del conjunto de España.

-Es un poco genérico. ¿A qué tienen previsto dedicarlo exactamente?

-La decisión sobre Sant Cugat es inamovible y forma parte del modelo de gestión en los diferentes territorios que tiene BBVA. Creemos firmemente en el equilibrio territorial y prueba de ello es que tenemos ya centros de decisión relevantes en distintos países y territorios. En Catalunya, construiremos sobre lo que ya existe, dándole una dimensión adicional transnacional. Entiendo la pregunta sobre los detalles, pero también tenemos que trabajarlo conjuntamente con el equipo de Sabadell para concretar qué tiene más sentido. Forma parte de la visión de no llegar con un modelo e imponerlo, sino de construir conjuntamente. Mi hipótesis es que tendrá que ver con las fortalezas que tiene Sabadell en innovación, emprendimiento, pymes y empresas, y el modelo de gestión comercial y de riesgos de algunos de estos segmentos.

-Han prometido mantener la marca Sabadell junto a la de BBVA el tiempo “que haga falta" y donde “tenga sentido”. ¿Qué quiere decir?

-Habrá que analizar dónde tiene valor. Mi hipótesis es que, obviamente, donde más sentido tiene es en Catalunya y sobre todo en segmentos como el empresarial. Pero no quiero ahora cerrarlo, es prematuro. Dependerá de los análisis que hagan los equipos de Sabadell y BBVA.

-Pero es habitual que la marca absorbida acabe desapareciendo a medio o largo plazo.

-Existen muchas que permanecen durante mucho tiempo. Nuestra marca en Turquía sigue siendo Garanti BBVA. En México, ahora es BBVA, pero durante 20 o 25 años fue Bancomer BBVA. Y Sabadell mantiene las de Guipuzcoano o Gallego.

-¿Es posible mantener la marca Sabadell para siempre?

-Perfectamente. Mientras tenga sentido comercial en un mundo cambiante, que también sabe dios lo que nos traerá el futuro en cuanto a otras operaciones que puedan seguir sucediendo en el mundo. No me cabe duda de que seguirá habiendo operaciones corporativas en Europa y creo que esta operación es un buen paso para estar bien situados para ese proceso que vendrá después.

-¿Han pensado qué hacer con las fundaciones? ¿Las van a fusionar?

-Vuelvo a lo mismo. Sin duda tendríamos que pensar cuál es la estrategia común que más sentido tiene. Somos muy sensibles a toda esa dimensión y aquí también tendremos que crear un proyecto común que tenga sentido con las actividades que llevan a cabo hoy las fundaciones de ambos bancos.

Es legítimo que Sabadell busque alternativas que generen más valor al accionista, pero hemos dejado poco o ningún espacio a que venga otro comprador

-¿Le parece razonable que en esta fase de la opa el Sabadell haya mantenido contactos recientes con otros bancos para explorar una fusión alternativa?

-No sé si es así o cuándo fueron esos contactos. Los gestores de un banco nos debemos a la entidad. A los clientes, empleados y a la sociedad a la que servimos. Y en primer lugar, a los accionistas. Cuando se da una circunstancia como una oferta tan atractiva como la que hemos presentado, el interés de los administradores debe estar alineado con el de los accionistas y debe ser que estos puedan decidir. Es lícito y legítimo que se puedan buscar alternativas que ofrezcan un mayor valor, siempre respetando que sean los accionistas los que decidan. Lo que pensamos es que el atractivo de la propuesta de BBVA es muy único y va a ser difícil que haya otro comprador que pueda ofrecer una combinación tan atractiva de proyecto y de términos económicos.

-¿Descarta entonces que aparezca un caballero blanco en forma de banco extranjero?

-Creo que no hemos dejado mucho espacio, o ninguno, para que venga otro oferente por lo atractivo de la oferta y del proyecto empresarial. Diría que la probabilidad es más bien reducida. Pero no lo sé.

-Más allá de buscar una fusión alternativa, ¿cree que la cúpula del Sabadell ha defendido el interés de los accionistas durante este año?

-No me corresponde a mí contestar a esa pregunta.

-En una entrevista a El PERIÓDICO, el presidente del Sabadell, Josep Oliu, dijo dar un 85% de posibilidades a que la opa fracase. ¿Usted?

-Le doy una probabilidad elevada a que tenga éxito por la certidumbre que se desprende del movimiento de las acciones, cuya correlación ha pasado de más del 60% a más del 90%. Eso implica que el mercado descuenta una probabilidad muy elevada de que esta operación vaya adelante.

El presidente de BBVA, Carlos Torres, durante su entrevista con EL PERIÓDICO. / Jordi Otix

-El mercado también descuenta una mejora de la oferta, que ustedes han negado reiteradamente. ¿Es una táctica lógica o de verdad hay cero probabilidades de mejorar la opa?

-Es cierto que en las opas suele ocurrir que se empieza bajo y se sube hacia el final. Lo estamos viendo en Italia. La opa de Unicrédito sobre BPM tiene una prima inicial inferior al 1%. Pero en nuestra operación hay una gran diferencia. Nuestra propuesta amistosa de fusión tenía una prima del 30% frente al día previo y del 50% frente a los meses previos. Cuando el consejo de Sabadell la rechaza, decidimos de forma muy generosa extender los mismos términos directamente a sus accionistas, en lugar de hacer lo que se suele hacer, que es una opa con una prima mucho más rácana. Además, la oferta se ha revalorizado un 35% desde entonces al ser mediante un canje, ya que nuestras acciones han subido. No tenemos ni la necesidad ni la intención de elevar la oferta. Lo que hay que pensar es que, dada la correlación de las acciones, la cotización de Sabadell tendrá un comportamiento peor si la oferta no tiene éxito.

-Pueden mejorar la oferta hasta cinco días antes del cierre del periodo de aceptación. ¿Lo harán si ven que están cerca de tener éxito pero les falta un último impulso?

-Es cierto que los inversores pueden vender hoy en bolsa las acciones de Sabadell a un precio superior al que pagamos nosotros. Pueden estar esperando una mejora de la oferta. Pero el hecho de que sigan cotizando por arriba no significa que sea necesario subir la oferta para que la opa tenga éxito, porque es una oferta muy atractiva. En la medida en que el mercado vea que pasa ese día último en el que se pueda ajustar la oferta y no lo hemos hecho, la cotización convergerá rápido a la propuesta que hacemos.

-Pero BBVA tiene margen de capital para mejorarla.

-El hecho de tener capital excedentario no significa que tengas que utilizarlo en una operación. El capital es de los accionistas y nuestra obligación es tomar decisiones que estén alineadas con la creación de valor.

Lo previsible es que el periodo de aceptación de la opa se extienda hasta septiembre

-Si el Gobierno lleva los plazos al máximo, es probable que a principios de julio se abriera el periodo de aceptación, que puede ser de entre 30 y 70 días ¿Fijarán un periodo corto o largo?

-Si la aprobación se produce a finales de junio, el siguiente paso es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apruebe el folleto definitivo. Eso ocurriría durante el mes siguiente, con lo que el plazo mínimo de 30 días ya no acabaría en julio. No conviene a nadie que haya un periodo de aceptación que finalice en agosto. Lo previsible es que se extienda hasta septiembre.

-Poco antes de que se inicie ese periodo de aceptación, el Sabadell tiene previsto presentar su nuevo plan estratégico con un aumento de la remuneración al accionista. ¿Le preocupa que pueda llevarles a rechazar la opa?

-No, en absoluto. El beneficio por acción del accionista del Sabadell se verá incrementado de forma sustancial con los términos económicos que hemos propuesto. En la medida en que tienes más beneficio por acción, puedes dedicar ese dinero a dividendo o a reinversión y crecimiento del negocio. El perfil de crecimiento de las dos entidades puede ser algo distinto por nuestra presencia internacional en mercados de alto crecimiento. Ese mayor crecimiento requiere mayor capital. Pero no es una desventaja. Quiere decir que invertimos más en que crezca el negocio para seguir creciendo el beneficio por acción, que será fuente de mayores dividendos futuros, también por el mayor crecimiento del banco combinado.

-Entonces, ¿el Sabadell prometerá más hoy y el BBVA más en el futuro?

-También hoy. El accionista, si quiere obtener más efectivo ahora, no tiene más que vender las acciones. Pero es más interesante reinvertir el capital rentablemente que devolverlo.

-En su propuesta inicial de fusión amistosa incluyeron crear un consejo asesor con consejeros y ejecutivos de ambas entidades. ¿Lo siguen contemplando o lo descartan?

-La propuesta de fusión contenía una serie de compromisos y muchos se mantienen porque tienen todo el sentido en una operación directa a los accionistas, como la creación de un comité de integración con directivos de ambas entidades. Otros dejan de tener sentido, lógicamente.

No es descartable que pudiera haber consejero de Sabadell que se incorporaran al consejo de BBVA

-También preveían tres puestos del consejo del nuevo banco para consejeros del Sabadell. ¿Lo contemplan?

-El planteamiento de una fusión es que los consejos de las dos entidades lleguen a un acuerdo para proponerlo a sus respectivas juntas. Una vez que el consejo de Sabadell rechaza la propuesta, los compromisos que tenían que ver con la composición del consejo pierden sentido. Lo que no quita que pudiera haber consejeros actuales del Sabadell que se incorporaran al consejo de BBVA.

-¿Y la vicepresidencia prevista para Oliu?

-Ese planteamiento deja de tener sentido en las circunstancias en las que estamos.

-Ha dicho que va a haber más fusiones. ¿Se plantean seguir creciendo con nuevos bancos en Europa más adelante?

-La consolidación en Europa será un hecho, Europa necesita bancos más grandes. Es difícil de pronosticar cuáles serán los siguientes movimientos, pero sí que creo que ocurrirá.

-¿Con BBVA de protagonista?

-Eso habrá que verlo. No necesariamente. Pero tendríamos primero que concluir la operación en la que estamos.

-Parece que Oliu y su consejero delegado, César González-Bueno, le quiere tender un puente de plata al repetir que sería respetable que retirase la opa y no tendría que dimitir. Usted también ha dicho públicamente que no dimitirá aunque la operación no salga. ¿Teme que los analistas e inversores le pudieran empujar a ello?

-Todas las decisiones que he impulsado van en beneficio de los accionistas, creo que con un ‘track record’ muy bueno. Desde que yo soy presidente, BBVA es uno de los dos o tres bancos que mayor revalorización ha tenido en bolsa, incluyendo dividendos. Muy por encima de los demás bancos españoles y muy por encima de la media de los europeos. Esta operación se plantea porque es buena para el accionista, y también para los clientes, empleados y la sociedad. Tomamos una decisión que no era la más fácil, pero sí la que mejor defendía los intereses de los accionistas: trasladar la oferta directamente a los accionistas del Sabadell. Si deciden que no tiene que seguir adelante, es perfectamente respetable. Pero eso no implica que el planteamiento fuera equivocado y no veo ninguna razón para cambiar nuestro rumbo. El 'momentum’ de BBVA sigue siendo enormemente positivo