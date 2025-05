Expertos piden apostar por la sostenibilidad y los nombres consensuados para las Denominaciones de Origen

Expertos sostienen que la sostenibilidad y un nombre consensuado entre los productores son claves para que una Denominación de Origen o Indicación Geográfica Protegida tenga un largo recorrido en el mercado. La segunda jornada del Congreso Internacional sobre Indicaciones Geográficas (IG) que reúne a reconocidos expertos en el Museo Arqueológico de Alicante (Marq) desde este jueves evidenció la importancia que juegan esos dos factores en la planificación estratégica de un producto protegido. En España hay un total de 388 IG cuyo valor económico supera los 7.700 millones de euros antes de su comercialización.

Para empezar, el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, destacó durante el acto de apertura la esencia y el arraigo como elementos para poner en valor, en el entorno digital en el que nos encontramos inmersos, dos términos que engloban las denominaciones de origen. Cabot recalcó la importancia de mantener "lo que nos hace únicos y que las diversas regiones mantengan los productos que no pueden encontrarse en otros lugares". Aseguró también que nos encontramos en un momento clave, pues en diciembre de este año la artesanía y la industria podrán sumarse a las etiquetas de calidad que ya tienen los productos agrícolas, alimenticios o las bebidas espirituosas. De hecho, finalizó su discurso apuntando a que Alicante tiene "todos los ingredientes" para sacar partido a las Denominaciones de Origen.

Alicante tiene todos los ingredientes para sacar partido a las Denominaciones de Origen Toni Cabot — Director de INFORMACIÓN

Control y protección

Por su parte, Javier Mate Caballero, subdirección general de Control de la Calidad Alimentaria y de Laboratorios Agroalimentarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) abordó los cambios que trae consigo el último reglamento, en vigor desde 2024, que regula las Indicaciones Geográficas Protegidas, elaborado después tres años de trabajo.

Entre las principales novedades citó que la nueva norma va a ampliar el ámbito de aplicación. También se quiere agilizar los procesos administrativos, ya que, según el experto, se podían tirar incluso años en salir adelante y la Comisión Europea ahora tiene de plazo de seis meses, que se puede ampliar a cinco más, si hubiera algún fallo en el expediente. Además, se reforzará la protección jurídica que incluye la exportación, importación o incluso los depósitos francos. "Ante una denuncia se interviene y se bloquea el producto", agregó.

Expertos en sostenibilidad y producción responsable en el ámbito de las Indicaciones Geográficas. / Jose Navarro

Con el nuevo reglamento se potencia la vigilancia en la venta, el punto más crítico Javier Mate — Subdirector en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Asimismo, con el nuevo reglamento se fortalece la Agrupación de Productores Reconocida (APR), se clarifican los controles en producción y elaboración de los productos, además de potenciar la vigilancia en los puntos de venta, se trata del punto más crítico de toda la cadena, tal y como advirtió el especialista. Igualmente, se mejora la protección de las Indicaciones Geográficas cuando se usan como ingredientes.

"Recomendamos desde el Ministerio de Agricultura los pliegos de condiciones de las IG para resaltar las prácticas sostenibles, cumplimentar un informe para enviarlo a la Comisión Europea y realizar un estudio exhaustivo para identificar indicadores de sostenibilidad", señaló Caballero, además de aclarar que en este camino "es preferible que sean pocos (los criterios de sostenibilidad) pero seguros".

Reputación

Federico Moncunill Gallo, secretario general en Consejo Regulador IGP, Jijona y Turrón de Alicante y secretario general de Asociación Española de Denominaciones de Origen, destacó la importancia del papel que ha tenido la exportación en este sector, porque en 2020 se ha conseguido que un un 35 % de la producciónsee venda en otros países, "lo que es muy importante para la reputación", dijo.

El turrón de Jijona es Denominación de Origen / INFORMACIÓN

Si no existen normas de control se produce una Denominación de Origen fallida Federico Moncunill — Secretario general en Consejo Regulador IGP, Jijona y Turrón de Alicante

Advirtió de que "si no existen normas de control se produce una Denominación de Origen fallida" y puso el foco en que el papel de la "Administración pública es muy importante, debe estar presente como tutelante y como acompañante. Los inicios son complejos y La Administración tiene que estar incluso en la financiación". Además explicó que los consejos reguladores que han trabajado por la excelencia y por la reputación de sus denominaciones de origen son los que han tenido un recorrido más largo.

Como ejemplo, destacó que en el caso del turrón, los productores pagan tan solo tres céntimos al consejo regulador por cada barra que venden en el mercado, "es un esfuerzo muy pequeño para las diversas gestiones que realiza el consejo regulador", concluyó.

Por su parte, Rafael Fernández Ibiza, director de la Cámara de Comercio de Alicante, entidad que aglutina a 144.000 empresas de la provincia, afirmó que las Denominaciones de Origen "son muy importantes porque son una expresión de la cultura, la tradición y la excedencia". Así lo demuestran las siete que aglutina la provincia: los vinos de Alicante, la Uva Embolsada del Vinalopó, las Cerezas de la Montaña de Alicante, la Granada Mollar de Elche, los Nísperos de Callosa d’En Sarrià, las Bebidas Espirituosas de Alicante y el Turrón de Alicante y Jijona.

Según Fernández, el impacto de las DO en la provincia es de 162, 5 millones de euros y el valor final asciende a 230 millones de euros.

El impacto de las DO en la provincia es de 162, 5 millones de euros y el valor final asciende a 230 millones de euros Rafael Fernández — Director de la Cámara de Comercio de Alicante

Desafíos

La catedrática en Derecho Mercantil y directora del Magister Lvcentinvs, Pilar Montero García-Noblejas, analizó los desafíos para las Indicaciones Geográficas "en upcycling”, término que se refiere a la creación de nuevos bienes a partir de otros recuperados creando algo de mayor valor y/o calidad en su segunda vida.

¿Si se utiliza un trozo de un producto con Indicaciones Protegidas hasta qué punto puedo usar su nombre y venderlo? Fue una de las cuestiones que lanzó la experta a los presentes. "Esto se tiene que regular, y viendo la experiencia de lo que ha pasado en la agricultura el reglamento de productos artesanales bebe de ahí. El reglamento de artesanales, en caso de productos manufacturados, dice que cuando se tiene una IG se puede usar siempre y cuando se respeten las prácticas leales", advirtió.

Montero puso el foco en que hace falta la autorización del solicitante de la IG. "El reto que se plantea es que puede haber mucha variedad en cuanto a los requisitos. Faltan directrices para las dos partes, en cuanto al cumplimiento de unos valores para proteger y teber más seguridad jurídica", agregó.

Será un reto identificar y dejar claro al consumidor qué es lo que está protegido en el caso de los upcycling Pilar Montero — Directora del Magister Lvcentnvs

Ahora bien, evitar la confusión y el engaño con esto no será baladí. "Será un reto identificar y dejar claro al consumidor qué es lo que está protegido", admitió la catedrática, además de avanzar que una IG sea claramente identificable, sin utilizar el nombre, "va a ser muy complejo".

Por su parte, Aitor Pomares Caballero, socio de Berenguer & Pomares se centró en los litigios por el uso indebido de las Indicaciones Geográficas Protegidas.Para ello, ilustró su ponencia con el caso de la tarta de Santiago, que está protegida, y otra que no lo está, a la que le pusieron el nombre de tarta del apóstol. En su envoltorio también contaba la cruz de la orden Santiago, así como el dibujo de la catedral y la cocha. En este caso, el juzgado consideró que todos estos símbolos eran evocación de la Indicación Geográfica Protegida.

Por una mala protección puede pasar como el pimiento de padrón, cuyos productores no se ponían de acuerdo y crearon la marca Pimientos de Herbón Gustavo Andrés Martín — Coordinador del Tribunal de Primera Instancia de Marca de la Unión Europea

Al hilo, Gustavo Andrés Martín, magistrado en el Juzgado de lo Mercantil de Alicante y coordinador del Tribunal de Primera Instancia de Marca de la Unión Europea, coincidió en que el punto de inflexión llegó con el Queso Manchego porque la justicia europea desde 2019 impide usar la imagen de Don Quijote a quesos que no sean manchegos. Tras enumerar varios ejemplos, como los mejillones de Galicia, el especialista advirtió de la importancia de trabajar bien las IG "porque por una mala protección puede pasar como el pimiento de padrón, cuyos productores no se ponían de acuerdo y apostaron por la marca de "pimientos de Herbón", el nombre de la localidad gallega donde originalmente se cultivó esta variedad. Sin embargo se genera confusión porque en el mercado se pueden encontrar pimientos de Padrón que no son de Galicia ni de la DOP.

El jamón y el vino

Al término del congreso, José Antonio Pavón, director general DOP Jabugo, abordó el largo proceso para lograr la protección un jamón conocido en el mundo entero que en sus orígenes iba a llamarse "Jamón de Huelva". Definió la Denominación de Origen Protegida como "un contexto, lo que cada uno tenemos en nuestra mente. El Jabugo es una herramienta para garantizar el desarrollo endógeno rural y la soberanía territorial".

Para finalizar, Eladio Martin, gerente del Consejo Regulador Vinos Alicante DOP, realizó un recorrido sobre las primeras referencias a los vinos en el siglo XI con los árabes y a los poemas de entonces que ya se referían a este nombre como tal. "Después se adaptó el nombre a las distintas lenguas europeas, haber estado en casas reales y puertos europeos ha dado cierta presión para tener esta marca protegida", admitió. Frente al descenso del consumo del vino, apuntó a la necesidad de recuperar su cultura y el conocimiento de que se trata de un cultivo único en el mundo.

Marian Cano: "vamos a trabajar para que los productos artesanales e industriales mejoren la competitividad y potencien sus ventas en mercados internacionales" La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, anunció el respaldo de la Generalitat a los productos artesanales e industriales de la Comunidad que van a poder, a partir de diciembre, alcanzar la protección de Indicación Geográfica (IG). "Vamos a trabajar, para que mejoren la competitividad de nuestras empresas y potencien sus ventas en mercados internacionales", aseguró la representante autonómica. Cano reconoció que la obtención de estas etiquetas de calidad suponen "una oportunidad significativa para proteger y promover unos productos en unos mercados más globales. Al hilo, admitió que en el territorio valenciano existen "excelentes ejemplos de productos ligados a nuestra tierra,", como la cerámica de Manises, los abanicos de Aldaya, las muñecas de Onil, la alfombra de Crevillent, el mármol de Alicante y el calzado de Elche, entre muchos. "Desde el Consell nos pusimos a trabajar con un objetivo claro el servicio de asesoramiento de IG para productos nacionales e internacionales", agregó, destacando el trabajo de la directora general de Emprendimiento e Internacionalización de la Generalitat, Ester Olivas, quien ya tiene identificados a más de una veintena de productos que podrían sumarse a este blindaje. Si bien, Marián Cano aseguró que "no debemos desanimarnos ante los desafíos, los retos son una oportunidad". Es más, la consellera finalizó el acto de clausura apuntando a que los retos "no son un obstáculo, si no el punto de partida para construir un modelo más sostenible y competitivo en el que las Indicaciones Geográficas van a tener un papel muy relevante".

El Congreso Internacional de Indicaciones Geográficas Protegidas ha estado dirigido por la profesora Esperanza Gallego, catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante, en colaboración con el Magister Lvcentinvs, que dirige la profesora Pilar Montero, catedrática de Derecho Mercantil de la misma Universidad. Forma parte de las iniciativas desarrolladas por el Grupo de Investigación de Excelencia Prometeo Ciprom, concedido por la Generalitat Valenciana al Área de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante, INFORMACIÓN y la Asociación Amici et Alumni Magister Lvcentinvs. Además de contar con el respaldo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea EUIPO, la Oficina Española de Patentes y Marcas y diferentes denominaciones de origen de la provincia de Alicante, entre otros actores.