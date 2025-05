El Fórum de AEFA y Cuatrecasas impulsan el diálogo sobre el relevo generacional entre jóvenes empresarios familiares

El Fórum de la Empresa Familiar de Alicante, en colaboración con Cuatrecasas, organizó el jueves un evento dirigido a jóvenes empresarios de segunda y tercera generación. El encuentro, que contó con más de medio centenar de participantes, ofreció una oportunidad única para escuchar las experiencias de varios ponentes sobre la toma de relevo generacional en las empresas familiares. Los encargados de compartir sus vivencias fueron Andrea Torrecillas, de Hijos de Manuel Crespo, y José Martínez, de CHM, quienes abordaron los retos y oportunidades que implica el proceso de sucesión en el ámbito familiar, y cómo han logrado adaptar sus empresas a las nuevas generaciones.

El presidente del Fórum de AEFA, Juan Torres, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes al encuentro, destacando la importancia de generar vínculos entre las nuevas generaciones de empresarios familiares. Durante su intervención, destacó que “los dos ponentes invitados son un magnífico ejemplo de tercera generación al frente de compañías consolidadas, cuya trayectoria puede resultar muy inspiradora para el resto de jóvenes empresarios familiares”. Torres subrayaba que “ellos ya han asumido el relevo generacional con paso firme y están dejando huella en sus organizaciones y nos contarán cómo ha sido ese proceso”.

Un momento del acto celebrado con los jóvenes empresarios. / INFORMACIÓN

Por su parte, Lucía Trigo, abogada del departamento mercantil de Cuatrecasas, explicaba que el objetivo del encuentro es generar conexión entre los empresarios jóvenes de las empresas familiares de la provincia de Alicante. “Hemos seleccionado a dos ponentes que pertenecen a empresas familiares relevantes en la provincia para que, a través de una serie de preguntas, compartan su experiencia con quienes asistan al evento”, señaló. Trigo subrayó que el evento está pensado para aportar valor a quienes se encuentran en pleno proceso de relevo generacional, están a punto de comenzarlo o acaban de dar el paso de empezar a trabajar en sus empresas familiares.

Una de las ponentes del encuentro, Andrea Torrecillas, de Hijos de Manuel Crespo, compartió su visión como segunda generación al frente de la empresa familiar. “Nos encontramos muchas veces con las trabas propias del relevo: padres que también son jefes, dinámicas que cuesta cambiar y decisiones que pasan por filtros difíciles de modificar. Mi papel ahora está en facilitar ese cambio dentro de la empresa, adaptando al equipo a una forma de trabajar más alineada con lo que el mercado exige. Ha sido un reto, pero ha hecho que el negocio funcione con más sentido”, afirmó.

Del mismo modo, José Martínez, de CHM, compartió durante el evento su visión sobre el papel de las nuevas generaciones en la empresa familiar. “Lo primero es entender la importancia de tener una base sólida para poder asumir la responsabilidad que conlleva formar parte de una empresa familiar. Yo he intentado trasladar mi experiencia, cómo he vivido esa transición y cómo facilitar la inclusión en una familia con muchos perfiles distintos. Sin duda, haber trabajado fuera me ha dado una perspectiva muy enriquecedora que intento aplicar ahora en nuestro negocio”, explicó.

Tras las intervenciones, los asistentes pudieron disfrutar de un cóctel en la terraza, promoviendo un ambiente propicio para el networking y el intercambio de ideas entre los jóvenes empresarios. Este encuentro reafirma el compromiso del Fórum de AEFA con el fomento de la formación, el diálogo y las nuevas conexiones en el entorno empresarial familiar.

Sobre el Fórum de AEFA

El Fórum de AEFA es un espacio de encuentro para las nuevas generaciones de empresarios familiares de la provincia de Alicante, promovido por AEFA. Su objetivo es fortalecer la formación y el liderazgo de los jóvenes vinculados a empresas familiares, facilitando el intercambio de experiencias y conocimientos entre generaciones.