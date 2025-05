Alicante se prepara para el control de fronteras biométrico y la tasa europea para turistas

La salida del Reino Unido de la Unión Europea en 2021 se ha convertido en un largo proceso que ha afectado de muy distinta manera a la provincia de Alicante. El principal temor, entonces, era cómo podía afectar al turismo y, salvo por el factor de la pandemia, la respuesta del mercado emisor británico ha sido excelente tal y como reflejan los datos del aeropuerto o las ocupaciones hoteleras o las ventas de viviendas.

La siguiente prueba de fuego está prevista para octubre, cuando, de acuerdo con las normas de la UE, para que las personas de «terceros países» precisen para entrar en los terrirorios europeos la denominada «Entry Exist System» (EES, por sus siglas en inglés). Este trámite consiste en un sistema informático automatizado para registrar a los nacionales de países no pertenecientes a la UE que viajan para una estancia de corta duración (hasta 90 días dentro de un periodo de 180), cada vez que cruzan las fronteras exteriores de cualquiera de los países que forman parte de la UE y del acuerdo Schengen.

Sala en el aeropuerto en el que ya se han instalados los equipos de control biométrico. / Pilar Cortés

Esa doble condición significa poner el foco en el aeropuerto Alicante-Elche y en los británicos, los cuales representan un tercio de los usuarios que pasan por la terminal. También significará controlar la entrada y salida de nacionalidades como Marruecos, Argelia o Moldavia que la semana pasada comenzó a contar con vuelo directo y es punto de referencia para los ucranianos.

En números, tenemos que el año pasado, un total de 6.117.968 de británicos utilizaron el Mguel Hernández, frente a los (132.633 de origen argelinos o los 130.677 marroquíes.

Previos

Así, la terminal alicantina ya se provisionó hace meses de los dispositivos que se encargarán en hacer efectivo el sistema, que lógicamente, corresponde al Ministerio del Interior. Son procesos que tienen como rasgos diferenciador el avance tecnológico que suponen. En primer lugar, se registran los habituales datos personales (fechas de entrada y salida en el país en cuestión) y los biométricos (imagen facial y huelas dactilares). Hasta cierto punto es un proceso con el que ya están familiarizados muchos de los viajeros, pues actualmente, la terminal opera con un proceso similar en el control de pasaportes.

La principal diferencia es que la ETIAS (2026) conllevará el pago de 7 euros y la EES (octubre) es gratis

Tal y como confirman desde la Subdelegación de Gobierno de Alicante, Interior está preparando a los equipos que se encargarán de la gestión de estos datos. «Estamos colaborando activamente con la Policía Nacional, Aena y los distintos organismos implicados para preparar la puesta en marcha del nuevo sistema de control de entradas y salidas. Ya se han celebrado reuniones técnicas y operativas con el fin de coordinar todos los aspectos necesarios, y se continuará trabajando de forma conjunta para que la implementación del sistema se lleve a cabo de manera segura y ágil», comenta el subdelegado Juan Antonio Nieves.

Desde el organismo estatal se es consciente del «elevado número de residentes y visitantes en la provincia, y de la importancia de ofrecer información clara y accesible sobre los nuevos requisitos de entrada. En ese sentido, se está trabajando para que todos los usuarios estén bien informados y preparados cuando entre en vigor el sistema».

Los siete euros

En 2026, es decir, unos meses después está previsto que entre en funcionamiento el «Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS, por sus siglas en inglés) será un requisito de entrada para los nacionales exentos de visado que viajen a los 29 países pertenecientes al espacio Schengen (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Suecia y Suiza) más Chipre.

Zona de pubs ingleses en Benidorm. / David Revenga

A todas luces, la principal diferencia será que está conllevará el pago de 7 euros, ya que la EES es gratis. Europa no es la primera en introducir esa especie de tasa europea turística que, oficialmente, responde al concepto de «autorizaciones de viaje» para nacionales exentos de visado previo pago. Países como Canadá y Australia exigen autorizaciones de viaje similares. No obstante, los más conocidos para los españoles es la tasa de acceso a Estados Unidos, necesaria antes de tomar un vuelo hasta el país norteamericano. Esto junto al conocido cuestionario. De ahí que se vincule a las personas que lo se desplazan por ocio o por negocios.

En el caso de la europea, la vigencia de esta autorización será por un periodo de tres años, es decir, que si durante este periodo no es necesario volver a abonar esa cantidad.

Mientras la EES es un control en el momento de la llegada, la ETIAS se deberá tramitar con tiempo antes del viaje. Ninguna sustituye al visado.

Diferencias y advertencias

En sus comunicados oficiales la Comisión Europea ya advierte de los posibles fraudes y recomienda que se gestione directamente por la web oficial, y al tiempo evitar los recargos por gestión que puede suponer tramitarlo por cualquier otro agente. En cuanto a los objetivos son similares, porque Europa puso encima de la mesa la modernización de los sistemas, la lucha contra los fraudes de identidad y el control transfronterizo en el interior de la propia zona euro.

Para una uso correcto, lo que hay que tener en cuenta es que, mientras la EES es un control en el momento de la llegada, la ETIAS se deberá tramitar con tiempo antes del viaje. La autoridades dejan claro que en ningún caso se trata de documentos que sustituyan al visado.

El EES registrará a los viajeros no Schengen y no UE y les ahorrará el sellado manual de los pasaportes. Desde Interior, se indica que es, además, una medida para agilizar y evitar o reducir las conocidas colas.

Por último, el ETIAS se podrá obtener por Internet, es decir, que el extranjero que lo precise no tendrá que ir a un consulado y será mucho más rápido y barato que obtener un visado. El sistema aún no está operativo y por el momento no se recogen solicitudes, según se anuncia desde la página oficial de viajes de la Comisión Europea, la cual anunciará el calendario exacto del lanzamiento.

En ambos casos, la provincia de Alicante se expone como referente en el control de fronteras para Europa, ya que, por un lado el aeropuerto de Alicante-Elche es de clara vocación internacional y por otro, por el gran número de residentes.