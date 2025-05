La Comisión Europea defiende ante Cuerpo las fusiones bancarias en el momento clave la opa BBVA-Sabadell

El misterio sigue sin resolverse: el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha evitado este lunes desvelar si elevará la oferta de compra (opa) del BBVA sobre el Sabadell al Consejo de Ministros, una decisión que debe tomar este martes como tarde. Pero quizás de forma significativa, ha descartado desvelar sus planes durante una comparecencia conjunta en Madrid con la comisaria europea de Servicios Financieros, Maria Luís Alburquerque, en la que la representante del Ejecutivo comunitario ha defendido la creación de bancos más grandes en la UE, bien sea a través de fusiones nacionales (como la que pretende la entidad de origen vasco con la catalana) o de integraciones entre entidades de distintos países miembros.

El ministro, en cualquier caso, ha hecho un anuncio que podría apuntar a que tiene previsto elevar la opa para que el Gobierno pueda pronunciarse sobre la misma. Así, ha adelantado la publicación de un informe sobre la inédita consulta pública que abrió el Ejecutivo para recabar opiniones sobre la operación. Se da por descontado que la mayoría de las aportaciones de peso que recibió en las casi dos semanas en que estuvo abierta dicha consulta fueron de asociaciones empresariales y sindicales contrarias a la integración. No necesariamente, pero el hecho de que vaya a hacer público dicho informe podría indicar que, cuanto menos, la operación podría llegar al Consejo de Ministros.

La mayoría de los agentes involucrados en la opa, de hecho, esperan que Cuerpo eleve la operación. De lo que hay más dudas e interpretaciones es del margen legal que tendría el Gobierno para imponerle unas condiciones que hicieran al BBVA desistir, como desean el Sabadell y buena parte de los agentes económicos catalanes. No está claro que el Ejecutivo pueda o desee hacerlo, pese a necesitar el apoyo parlamentario de los partidos nacionalistas catalanes. De ahí que tampoco sea descartable un desenlace positivo para el BBVA, como se empieza a temer en el entorno político catalán.

Información válida

Cuerpo se ha mostrado prudente: "Igual que hemos hecho desde el principio, la decisión que se tome se hará en línea y respetuosa con plazos y procedimientos de la normativa, tanto doméstica como europea". Sin embargo, también ha defendido el valor de la consulta como "mecanismo adicional de información" para tomar una decisión. "Es importante, más allá de la participación en términos cuantitativos, la información cualitativa que se recoge. Esto no es una consulta pública destinada a que los ciudadanos den su opinión sobre si opa sí o opa no. Lo que queremos es recoger esa información válida para nosotros sobre la existencia, tal y como refleja la norma, de motivos de interés general distintos a los de competencia que puedan verse afectados por esta operación", ha destacado.

Es habitual que los Gobiernos apuren los plazos de que disponen para tomar ciertas decisiones como esta, con lo que no es de extrañar que Cuerpo no haya aclarado qué va a hacer. La comparecencia conjunta con la comisaria europea tampoco parece desde luego el escenario idóneo para desvelarlo, si su plan es finalmente elevar la operación. Alburquerque, así, ha hecho una defensa cerrada de las fusiones bancaria en la UE: "Si eso viene de fusiones de bancos dentro de un Estado miembro o transnacionales, no cambia los objetivos".

Defensa de las fusiones

La política portuguesa, así, ha lamentado que la Unión Bancaria creada en 2014 no haya traído consigo la creación de bancos europeos de mayor tamaño, como se esperaba. En esta línea, ha defendido que lo importante es que los bancos comunitarios sean "lo suficientemente grandes como para competir en el ámbito internacional" con los de otras áreas económicas, no buscar la competencia entre países de la UE, por lo que resulta "irrelevante" si las fusiones se producen dentro de los Estados miembros o entre entidades de distintos países de la Unión.

"Queremos que los bancos se consoliden y crezcan, mediante operaciones impulsadas por el mercado, porque queremos que puedan hacer las inversiones necesarias y prestar mejores servicios a mejores costes para los ciudadanos y las empresas, y que puedan apoyar la actividad económica en la Unión Europea y posicionarse para competir en el ámbito internacional", ha remachado.