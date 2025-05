La xylella sigue devorando los almendros alicantinos: 284.000 árboles destruidos y 1.200 toneladas menos de producción

Suma y sigue. Eso es lo que está ocurriendo con la xylella en la provincia, dado que pese a los esfuerzos por controlarla, continúa devorando a los almendros alicantinos. Y es que la actualización publicada por la Conselleria de Agricultura revela que la zona directamente infectada se ha incrementado en el último año un 11,6 %, hasta las 4.005 hectáreas, mientras que la demarcada, es decir, la que actúa a modo de tampón preventivo, lo ha hecho en un 5,5 %, situándose en 165.559 hectáreas. Con todo, lo más significativo es que ya se han arrancado nada menos que 284.500 árboles, 42.000 más que en el anterior balance, lo que equivale en conjunto a 1.200 toneladas menos de producción. Todo en un contexto en el que Alcoy ha sido el último municipio en incorporarse a la lista de términos municipales infectados, que ascienden a 70.

La xylella fastidiosa, una de las bacterias fitopatógenas más perjudiciales para la agricultura, que en la provincia se está cebando con los almendros, fue detectada por primera vez en este territorio en 2017. Desde entonces se ha ido extendiendo de forma paulatina, pese al plan de erradicación que está llevando a cabo la Conselleria de Agricultura siguiendo las instrucciones de la Unión Europea (UE), consistente en destruir los árboles afectados, así como los situados en un perímetro de 50 metros a su alrededor.

Almendros arrancados en una plantación del municipio de Fageca. / Juani Ruz

Si bien es cierto que el ritmo de propagación no es tan acusado como al principio, la realidad es que la última actualización ha vuelto a poner en evidencia que la xylella sigue ganando terreno, con 4.005 hectáreas directamente infectadas y 165.559 que forman parte de la demarcada. Los muestreos realizados, asimismo, han elevado a 70 los municipios incluidos en la zona infectada, de los cuales 69 pertenecen a la provincia alicantina, en las comarcas de El Comtat, la Marina Alta, la Marina Baixa, l'Alacantí y l'Alcoià, donde se ha incorporado Alcoy, y solo uno en la provincia de Valencia, como es Vilallonga.

De acuerdo con los datos publicados, a lo largo de todo este tiempo se han erradicado 3.866 hectáreas con 284.500 almendros y parte del sotobosque forestal, lo que supone 42.300 ejemplares más que en el anterior balance. Todo ello está teniendo un impacto más que relevante en la producción, que se ha reducido en unas 1.200 toneladas, más de un tercio del total, lo que representa unas perdidas anuales cercanas a los cinco millones de euros.

Contención

Estas nuevas cifras parece que no hacen otra cosa que reforzar los argumentos de la asociación de afectados por la xylella, que desde el principio viene reclamando que se pase del actual plan de erradicación a uno de contención, en el que solo se destruyan los almendros directamente infectados, y no los que están a su alrededor. Así la reivindica una vez más el portavoz de esta agrupación. Francisco Javier Molines, quien insiste en que "la erradicación no es la solución. Cuando los arranquen todos se darán cuenta de que el remedio no pasaba por ahí, pero el daño ya será totalmente irreparable".

Un almendro en el que los técnicos han cogido muestras. / Juani Ruz

La Conselleria de Agricultura, mientas tanto, mantiene su política de erradicación, argumentando que viene impuesta desde las autoridades comunitarias. Desde el departamento autonómico, eso sí, también destacan que están implementando ayudas con la finalidad de favorecer la replantación de las zonas afectadas con especies que se están mostrando resistentes a la bacteria, como son olivos, algarrobos, viñedos o manzanos.

Pocas replantaciones

El problema, se queja Francisco Javier Molines, es que apena uno de cada diez agricultores afectados está replantando sus campos. "Hablamos en gran parte de personas que tienen 70 años y que ya no quieren empezar prácticamente de cero debido a su avanzada edad", enfatiza.

Al mismo tiempo, recientemente trascendía que se van a realizar 30.000 analíticas anuales en el conjunto de la Comunidad Valenciana, en lo que se configura como una acción preventiva con la finalidad de vigilar el avance de la plaga y adoptar las medidas oportunas para tratar de evitar su expansión.