El Banco de Santander aborda la concentración de oficinas con el cierre en Benalúa

Los vecinos del barrio de Benalúa han visto como el Banco de Santander cerraba definitivamente las puertas de sus oficinas en la avenida Aguilera en Alicante. La entidad bancaria ha apostado por llevar adelante su modelo de concentración, donde el objetivo es contar con sucursales de mayor tamaño. Desde el Santander explican que la atención se realizará en otro de los centros operativos que se encuentra a 700 metros, en referencia a la calle Reyes Católicos.

Por su parte, el presidente de la asociación de vecinos El Templete, Ernest Gil, se ha lamentado del cierre. "No tenemos nada ya, quedaba Santander pero no queda nada ya. Solo queda la Caja Rural al lado del Teatro Arniches, que es lo más cercano que tenemos y otra oficina en Óscar Esplá del Banco Sabadell". Gil considera que el traslado a otro barrio "está claro que respecto a la atención, los bancos no tienen en mente el espíritu de servicio al cliente, sino que priorizan por encima de todo la rentabilidad".

Aspecto que presenta la antigua sucursal del Santander en Alicante. / Rafa Arjones

Desde la entidad, indican que la ciudad de Alicante cuenta con 11 oficinas y, de acuerdo con los datos del Banco de España de 2024, sumaban un total de 56 sucursales en el conjunto de la provincia de Alicante. De momento, el banco no ha confirmado que se puedan abrir otras oficinas en el municipio. De hecho, de 2023 al ejercicio anterior ya cerró otro punto en la capital y otro en la provincia.

El local está cerrado y ya se ha retirado la cartelería corporativa. La oficina estaba próxima a la zona del mercado y de los juzgados de Alicante. Desde la asociación apuntan a que este tipo de cierres perjudica a un barrio donde la población mayor de 65 años tiene un peso importante.