Marián Cano, consellera de Industria: "El proyecto de la Cámara de Alicante es bueno y la licencia, competencia municipal"

Esta semana se ha celebrado en IFA el congreso Go Global, en medio de la crisis arancelaria desatada por Donald Trump. ¿Cómo valora los resultados?

En el congreso se ha llevado a cabo un trabajo excelente. Teníamos aquí a toda nuestra red exterior, presente en 35 mercados, algo muy interesante para las 750 empresas inscritas, porque podían ver oportunidades en estos países. Además, contábamos con 45 compañías importadoras seleccionadas procedentes de 25 países y para sectores diversos, con la finalidad de cerrar acuerdos de exportación o sentar las bases para ello. Todo a través de 2.000 reuniones concertadas.

Ha coincidido este evento con la guerra de los aranceles. ¿Cómo ve el panorama?

EE UU es el mercado del consumo al que aspiran muchas empresas. A partir de ahí, los sectores nos piden acciones diferentes a través de nuestro plan exterior, desde los que nos solicitan que les reforcemos su presencia en el mercado norteamericano a los que están pensando en alternativas. Una diversificación que, por otro lado, tiene que venir para todos, algo que resulta fundamental en el actual escenario.

El Tribunal de Comercio de EE UU ha emitido una sentencia en la que le anula los aranceles a Trump, aunque el Gobierno norteamericano ya ha anunciado un recurso. ¿Qué recorrido le ve a esta decisión?

Vamos a esperar a ver qué pasa con esa sentencia. Pero nosotros somos partidarios de que se negocie desde Europa, que haya una sola voz fuerte, que es el mejor paraguas que podemos tener, y que también se tenga una postura firme de cara al incremento de productos que puedan llegar al mercado comunitario procedentes de países que ahora tengan dificultades para exportar a EE UU, con cláusulas espejo que les impongan el mismo nivel de exigencia que a los europeos.

Los aranceles también están afectando a los estudios de Ciudad de la Luz, hasta el punto de que una producción estadounidense está ahora mismo paralizada. ¿Han evaluado el nivel del impacto?

La incertidumbre bloquea decisiones, y eso es lo que les está pasando a diferentes sectores, incluido el del cine. Evidentemente nos preocupa, pero vamos a continuar manteniendo un estrecho contacto con este mercado, con respeto institucional y sin cerrar puertas. Eso es importante, cuando uno ejerce la representación de un país o una comunidad hay que tener altura de miras y no cerrar mercados. Ya vimos hace unos años cómo determinados posicionamientos nos cerraron el mercado de Argelia, aunque, afortunadamente, por fin, hemos podido recuperarlo.

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano. / Pilar Cortés

Estamos a punto de empezar una nueva campaña estival, con unas buenas perspectivas para el turismo y una oferta de empleo nunca vista hasta la fecha. Sin embargo, desde el sector se quejan de las dificultades para encontrar mano de obra...

Es una inquietud y una preocupación de muchos sectores, incluida la industria, y eso merece una reflexión importante. Por una parte, que pongamos el foco en la formación de oficios de la mano de los sectores, y por otra buscar las fórmulas para que la gente joven vea en esos sectores una oportunidad.

Se habla de la industria como una actividad que aporta riqueza y más estabilidad laboral. ¿Se está apostando por ella?

En septiembre se presentó, con la anterior consellera, el plan de reindustrialización, y nosotros tenemos el objetivo de que la industria vaya creciendo. Ya hemos constituido la mesa del suelo industrial, estamos agilizando trámites administrativos, y también hablamos de energía, todavía más después del último apagón que sufrimos, porque es necesario contar con un modelo energético sostenible y competitivo, y como Comunidad Valenciana hemos de reivindicar que se prolongue la vida de las centrales nucleares, una energía limpia, porque necesitamos ese mix que ayude a nuestra industria.

Para ese mix también es necesaria la energía solar, que en la Comunidad Valenciana ha venido sufriendo un considerable retraso...

Hemos conseguido desbloquear el tema. En un año hemos dado autorización a más potencia fotovoltaica que en todo el gobierno del Botànic, pero seguimos poniendo toda la carne en el asador para conseguir sacar los expedientes que teníamos acumulados, incorporando personal al departamento. Y no solo eso, también estamos exigiendo mayor inversión de Red Eléctrica en el territorio, y continuamos a la espera de una reunión a la que se comprometieron desde el ministerio en el mes de marzo.

La consellera posa en las instalaciones de IFA. / Pilar Cortés

¿Y sobre la financiación?

Es una obligación exigir al Gobierno una financiación justa, porque la infrafinanciación que sufrimos nos quita competitividad, también a las empresas. Sin mirar colores políticos, y también desde el diálogo social, necesitamos una sola voz que reivindique esa financiación. Y que Alicante no vuelva a ser la provincia 52 de 52 en los presupuestos generales, porque no hay estadística que lo soporte. Eso trae consigo que no se hagan las inversiones que se necesitan, como la ampliación del aeropuerto.

¿Qué opina de lo que está sucediendo con la nueva sede de la Cámara de Comercio de Alicante?

Yo formaba parte del comité de la Cámara cuando se aprobó por unanimidad un proyecto de formación que hubiese sido respaldado por cualquier sector empresarial que hubiese estado allí, pegado a las necesidades de las empresas. Yo creo que es un proyecto bueno para los sectores, en un enclave extraordinario como se vió por parte del comité, y que será positivo para la ciudad, la comunidad y para los propios sectores.

El problema es que se ha estado ejecutando si licencia...

Bueno, yo ahí no puedo entrar, porque no son competencias nuestras, son competencias municipales. Yo no soy quien visa el proyecto, ni soy arquitecta ni nada. Se está hablando a nivel técnico y ya veremos que es lo que hay, pero el proyecto en sí era una necesidad para la provincia de Alicante.

Pero también hay una subvención por parte de la Generalitat. ¿No tiene nada que decir esta institución?

No es una subvención que corresponda a nuestra conselleria, sino a la de Hacienda, y ya se dijo en el pleno del miércoles que se le dará el tratamiento que se le ha de dar, como a todas las subvenciones que tramitamos. Con todo, desde esta conselleria y desde este Consell se apoyará a las cámaras de comercio como no podría ser de otra manera, porque son un instrumento del tejido empresarial y un vehículo fundamental en temas de internacionalización. Y un proyecto de formación como el de la Cámara de Alicante, insisto, es necesario.