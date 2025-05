Sánchez Butrón Abogados, único despacho de Alicante reconocido a nivel nacional en el ranking Best Law Firms - Spain 2026

Sánchez Butrón Abogados ha sido incluido en la primera edición del ranking Best Law Firms Spain 2026, elaborado por la prestigiosa publicación internacional Best Lawyers, destacándolo como el único despacho de Alicante que ha pasado su exhaustivo filtro para ser reconocido a nivel nacional. Best Law Firms Spain pone de manifiesto la excelencia en la práctica jurídica de Sánchez Butrón Abogados, además de su fortaleza y capacidad de adaptación en entornos cambiantes.

Con este reconocimiento, Sánchez Butrón Abogados refuerza su posicionamiento como una de las firmas de referencia del sector jurídico español y consolida su presencia en los principales rankings internacionales del ámbito jurídico y empresarial, como Best Lawyers o Leaders League.

Este nuevo ranking, que ya se publica desde hace años en Estados Unidos y que ahora debuta en el mercado español, reconoce al 1% de las firmas legales más destacadas del país en función de su calidad técnica, trayectoria profesional, reputación sectorial y nivel de recomendación por parte de otros despachos y clientes.

La transparencia metodológica es una de las principales claves de Best Law Firms, elaborado a partir de evaluaciones independientes realizadas por consultores especializados de reconocido prestigio, que incluyen valoraciones cruzadas entre profesionales y el análisis de la trayectoria y la reputación de las firmas.

“Formar parte de la edición inaugural de Best Law Firms es un reconocimiento al trabajo riguroso y transversal de todo nuestro equipo. Un motivo de orgullo por ser el único despacho de Alicante destacado a nivel nacional por este ranking. Y supone, además, un respaldo a nuestra estrategia de crecimiento sostenido y al modelo de asesoramiento de alto nivel, orientado a resultados, que venimos desarrollando desde hace muchos años”, explica Cayetano Sánchez, CEO y socio director del despacho