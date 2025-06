¿Todavía no has presentado la declaración? Así va la campaña de la renta en Alicante

La campaña de la renta entra en su recta final con el inicio de la atención presencial en las oficinas de la Agencia Tributariay sus organismos colaboradores, como ayuntamiento o la Conselleria de Hacienda. Un último empujón que llega cuando una parte significativa de los contribuyentes ya han utilizado alguno de los medios telemáticos que existen para presentar su declaración, de acuerdo con el balance que ha presentado ese lunes el organismo público.

A pesar de contar con menos días laborales -debido a los festivos de la Semana Santa-, en lo que va de campaña ya han cumplido sus obligaciones con el fisco 556.252 alicantinos, un 0,16 % más que en el mismo periodo del año pasado. Una cifra que contrasta con los descensos contabilizados tanto en Castellón, donde se han presentado un 0,59 % menos declaraciones, como en Valencia, que anota una caída del 2,19 %.

En cuanto al resultado de estas declaraciones, hasta 390.524 -un 70%- han resultado a devolver, por un importe de 274,4 millones de euros. Y de esta cantidad, la Agencia Tributaria ya ha abonado 287.269, es decir, tres de cada cuatro, lo que ha supuesto un desembolso de 167,3 millones, un 6,06 % más.

Esto significa que cada contribuyente ha cobrado una media de 582 euros, de acuerdo con los datos facilitados por la administración.

Atención presencial

Por otro lado, este lunes ha arrancado la atención presencial a los contribuyentes para la confección de la declaración, que se suma a otros servicios asistidos, como el plan 'Le llamamos', que permite confeccionar la declaración por teléfono, la aplicación de la Agencia Tributaria o la página web.

Vista de la declaración de la renta en una tablet. / Eduardo Parra - Europa Press

Esta asistencia se prestará en las delegaciones de la propia agencia, además de en los puntos habilitados por la Generalitat. En el caso de la provincia de Alicante, la administración autonómica facilitará esta asistencia en la delegación de la Agencia Tributaria Valenciana (ATV) en la ciudad de Alicante (Calle Churruca, 25), así como en 25 oficinas liquidadoras ubicadas en los municipios de Alcoy, Altea, Benidorm, Callosa d’en Sarriá, Callosa de Segura, Calpe, Campello, Cocentaina, Denia, Dolores, Elche, Elda, Guardamar de Segura, Jávea, Jijona, Monóvar, Novelda, Orihuela, Pedreguer, Pego, Pilar de la Horadada, Santa Pola, Torrevieja, Villajoyosa y Villena.

El horario general de atención presencial en las instalaciones autonómicas será, en la delegación de la ATV de Alicante los lunes, martes y jueves de 09:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 19:00 horas; y miércoles y viernes de 09:00 a 15:00 horas. Las oficinas liquidadoras atenderán los lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 15:00 horas, y martes y jueves de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 16:30 horas.

Apertura progresiva de citas

Por su parte, desde la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (Aeat) recuerdan que la apertura del calendario de citas se realiza de forma progresiva. Por tanto, si en un momento dado el contribuyente no encuentra huecos disponibles, no significa que ya no queden más, sino que se volverán a abrir más citas en fechas posteriores.

Desde Hacienda optan por este sistema para evitar lo que ocurría hace unos años, cuando muchos contribuyentes pedían la cita con mucha antelación y luego no se presentaban, dejando vacío ese hueco. Para solicitar la cita hay que llamar al teléfono 91 553 00 71 o el 901 223 344.