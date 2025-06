València acoge un encuentro empresarial sobre el talento como motor del crecimiento

El Sporting Club de Tenis de València acogió el 2 de ejunio la mesa redonda ‘Impulso del talento, clave en el avance empresarial’, organizada por BBVA, dando pistoletazo de salida a una nueva edición del BBVA Open Internacional de Valencia, con la participación de representantes del mundo empresarial y deportivo y que ha contado con el apoyo de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). El encuentro, con aforo completo y dirigido especialmente a empresas y pymes, generó un espacio de reflexión sobre cómo la gestión del talento se ha convertido en un factor decisivo para el crecimiento y la transformación de las organizaciones.

Durante el coloquio moderado por el director de Pymes de la Territorial Este de BBVA, Alberto Carretón, los ponentes compartieron experiencias y propuestas para afrontar los desafíos actuales en materia de captación, fidelización y desarrollo del talento.

Anabel Medina, directora del torneo y extenista profesional, subrayó que BBVA Open Internacional de Valencia es un claro ejemplo de como el talento promueve el crecimiento: “la asociación con Tennium nos ha llevado a crecer de manera sostenida y refleja lo que hemos buscado en la pista. Gracias a ello, tenistas jóvenes han tenido la oportunidad de crecer en un entorno de elite, pero controlado.”

Por parte de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), su presidente, Salvador Navarro, subrayó que “si queremos que la Comunitat Valenciana se consolide como un verdadero polo de atracción de talento, es imprescindible contar con un entorno empresarial estable, competitivo desde el punto de vista fiscal, con seguridad jurídica y con políticas de talento alineadas con los grandes desafíos que tenemos por delante”.

En este sentido, explicó que desde la CEV se está trabajando en tres líneas prioritarias: “la creación de alianzas con el sistema educativo y las universidades para fomentar una formación adaptada al tejido productivo; el impulso de la FP Dual y de programas orientados a nuevas competencias; y la promoción de políticas de conciliación e igualdad, fundamentales para retener también el talento femenino”.

En la misma línea, advirtió que “hemos entrado de lleno en una economía del conocimiento, en la que el talento se ha convertido en el principal capital productivo. No podemos hablar de transformación digital ni de transición verde si no resolvemos antes el problema de la escasez de capacidades”. Navarro insistió en que esta situación “no se soluciona con voluntarismo, sino con políticas públicas ambiciosas y con un firme compromiso por parte del tejido empresarial”, y concluyó asegurando que “el mayor riesgo para el crecimiento de nuestras pymes puede que no esté únicamente en la falta de inversión, sino en la falta de talento para liderar esa inversión”.

El responsable de Formación de la Territorial Este de BBVA, Cándido Cabedo, destacó las claves que han llevado a la entidad a ser reconocida como uno de los mejores lugares para trabajar en España: “En BBVA hemos integrado muchas culturas y siempre hemos apostado por el crecimiento personal y profesional de nuestros profesionales, promoviendo la meritocracia, la diversidad, formas de trabajo flexible y una cultura con propósito. Por eso, la actual operación con el Banco Sabadell también es buena para los empleados porque supone nuevas oportunidades dentro de un banco que suma el talento de dos grandes equipos para crecer juntos. Todo ello desde la solidez y las oportunidades que aporta una entidad como BBVA, con la escala suficiente para invertir no sólo en innovación sino también en el mejor talento.”

El evento finalizó con una reflexión conjunta de los tres ponentes, quienes coincidieron en que solo las organizaciones que sitúen a las personas en el centro estarán preparadas para liderar los retos del futuro.