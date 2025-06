Xavier Marcet, consultor: "Necesitamos realmente articular una nueva relación público-privada. La corrupción es devastadora, lo rompe todo"

-¿Existe diferencia entre liderazgo en grandes empresas y pymes?

-Liderar es influir. Independientemente de la dimensión. Creo que el liderazgo no tiene, digamos, una mayor validez por la dimensión, sino por el hecho de que las personas estén donde estén sean capaces de hacerse más grandes que sus problemas. Lo más difícil es la interacción que creamos entre las personas.

- Es un defensor del lado humanista del empresariado. ¿Se puede conjugar esa idea con la de tomas de decisiones de frías y calculadoras?

-La lógica empresarial está marcada por la racionalidad. Pero si no sabemos tener compasión y pasión, las dos cosas, ¿de qué nos sirve tanta razón?

-La carga burocrática, ¿es una presión asumible?

-Comparto que hay una falta de empatía muy grande, en general, desde la administración hacia las empresas. Hay cosas que son absolutamente innecesarias. Lo que falta es confianza, crear confianza. Pienso que lo necesitamos realmente es articular una nueva relación público-privada. La corrupción es devastadora, lo rompe todo, lo cruje todo. Además, tenemos tanta complejidad delante que no conseguiremos salir ni solo con lo público ni solo con lo privado. Aquí es donde tenemos que crear una lógica distinta y a su vez, generar más confianza y menos burocracia.

Xavier Marcet, durante la entrevista en Alicante. / José Navarro

-¿Puede poner un ejemplo?

-La burocracia se da tanto en organizaciones públicas como en empresas privadas. La burocracia es cuando hay un número desproporcionado de gente que nunca piensa en cliente o nunca piensa en aquellos a los que tiene que servir. Este es el origen de la burocracia. Cuando crees que lo interno es más importante que lo externo y es ahí cuando determinada gente empieza a sofisticar procesos innecesariamente. Meter 500 indicadores que no hacen falta es alargar, digamos, las peticiones. Eso es absolutamente insoportable.

- Alicante es una provincia de servicios y clara vocación turística, donde se sufre mucha rotación en las plantillas. En su opinión, ¿los empresarios reconocen que se ofrecen malas condiciones en muchos casos?

-Creo que muchas empresas turísticas se han dado cuenta de que el equilibrio pasa por tener, no solamente cantidad de profesionales, sino profesionales con compromiso y, digamos, puedan aportar un valor diferenciado. Considero que cada vez hay más sensibilidad con temas, por ejemplo, como el de la vivienda. Es muy importante, digamos, que esta gente no solamente tenga que trabajar, sino que pueda vivir en condiciones; pero si queremos cargar todo a la empresa, no saldrá. El servicio es algo que tiene que ver mucho con el persona a persona y necesitas personas que se sientan bien cuidadas.

-En su último libro habla de empresas consistentes. En la provincia contamos con empresas familiares centenarias. ¿Son conceptos asimilables?

-Es admirable. Si una empresa dura 100 años solamente es por una razón: es porque es capaz de evolucionar con sus clientes. Ninguna más. Los clientes son gente que se va sin pedir permiso. Tú necesitas evolucionar con tus clientes y servirles el futuro, sino se lo sirve otro. El secreto está en la lógica de crecer haciendo crecer, primero a tus clientes y segundo, a una comunidad, a la gente de dentro, sin techos de cristal. Tienes que cuidar la empresa, esto quiere decir, ir con cuidado en como digieres los buenos resultados y como afrontas los malos. Pero para llegar a 100 años tienes que haber aportado prosperidad a la sociedad.

-¿Hay diferencias entre el liderazgo femenino y el masculino?

-Creo que hay liderazgos que destacan por una determinada sensibilidad, lo cual no te garantiza los resultados. Hemos aprendido mucho de la sensibilidad de muchas mujeres, es verdad, pero no es un tipo de liderazgo exclusivo de mujeres.

-¿No hay diferencias, entonces?

- Sin duda, he encontrado más intuición en las mujeres.

El consultor y profesor, en una de las salas del Adda donde se celebró el congreso Opendir. / José Navarro

-Es partidario de los liderazgos discretos, ¿qué ocurre cuando esa persona da el salto a un cargo público de representación empresarial?

- Soy muy fan de los liderazgos discretos, porque son los que realmente hacen funcionar a las organizaciones, sin aspavientos. He aprendido mucho de ellos. Dicho esto, no es nada fácil. En cualquier caso, creo que lo más importante en unos y otros es que entiendan que cuando están arriba no se trata tanto de que la gente trabaje para ellos, sino que ellos trabajan para la gente. Liderar es servir, no servirse. Me gusta esa gente que se estudia los nombres de sus colaboradores. Por respeto.

- Ha estado esta semana en un congreso de directivos en Alicante. ¿Se necesitan habilidades comunicativas en estos puestos?

-Se necesitan cuatro cosas. Uno, la autenticidad que es la materia prima de la comunicación. Dos: entender que la comunicación es lo que haces, no tus discursos. Tres: saber que en la comunicación verbal lo importante es entender que solo comunican los que son capaces de no decirlo todo y con brevedad. Y, por último, la empatía. Tienes que adaptar tus registros a tu público.

-En un momento de ruptura de diálogo social por la reducción de jornada, ¿qué propone para que los argumentos superen el simple no?

-Tenemos esquemas demasiado rígidos. Hay sectores donde una hora menos les hace perder competitividad y otros en los que no y otros que permiten flexibilidad; pero para generar prosperidad en la empresa hay que hacerlo de manera compartida. A mí estas normas que son generalizables no me convencen. Lo que realmente no comparto es que no sea seamos capaces de personalizar más el diálogo social.

-¿Qué aconseja a un empresario cuando se siente frustrado por no cumplir objetivos?

-Hay que saber digerir los éxitos y levantarse de los fracasos. No comparto esa idea de la lírica del fracaso. El fracaso es profundo. Es durísimo. Los que hacen crítica del fracaso nunca pusieron un duro de su bolsillo. He ayudado a montar casi 10 empresas. En la más grande de todas nos pegamos una gran castaña, porque no lo hicimos bien Lo pasé muy mal. Entonces, tuve la suerte de poder montar más y quitarme el mal gusto de boca y un poco el agujero del bolsillo, pero cuesta mucho.