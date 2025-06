Hosbec lanza a Fede Fuster a la presidencia del Instituto Tecnológico Hotelero

Salvo sorpresa de última hora, Fede Fuster se convertirá a mediados de junio en el nuevo presidente del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH). Hosbec lanza, así, al actual presidente de Hosbec a la presidencia de una asociación que se ha convertido en referente de la innovación en el sector. La apuesta de la patronal autonómica significa también preservar el liderazgo al frente de un instituto, cuyo máximo responsable en la actualidad es el también empresario de Benidorm, Javier García. El CEO de Magic Hoteles se encuentra inmerso en el desarrollo del proyecto de Marina d'Or que comenzó a andar hace un año y que supone una apuesta junto al grupo El Pozo.

La candidatura se ha hecho oficial tras cerrarse el plazo de presentación y donde Fuster, CEO de Climia Hotels, es el único candidato y, por otra parte, se hizo en el contexto de uno de los cursos que el ITH impartió ayer en Alicante. Desde Hosbec, se ha avanzado que el actual presidente de la asociación se ha marcado como reto el continuar con el trabajo desarrollado por Javier García, vicepresidente en la organización hotelera. Por otro lado, Fuster mantiene con esta propuesta el carácter prioritario de una línea de su programa de trabajo y que se basa en la aplicación e introducción de tecnologías como la IA y la digitalización en el sector. "Los datos, la sostenibilidad, el cambio climático y la inteligencia artificial serán pilares básicos de esta nueva etapa", apuntan desde la patronal.

Un momento de la formación realizada por ITH ayer en Alicante. / Áxel Álvarez

Fede Fuster ha reconocido la labor de Javier García Cuenca y presidente de ITH desde 2021, y ha alineado la filosofía y la misión de Hosbec y de ITH, agradeciendo al ITH ser el referente en la transformación tecnológica que permita afrontar al sector hotelero y turístico de todos los retos que supone el futuro inmediato, la retención de talento, la adaptación de procesos tecnológicos y la adaptación al cambio climático.

Formación

En concreto, el ITH impartió este pasado lunes en el edificio 5 del Distrito Digital de Alicante una nueva edición del ciclo formativo ITH The Hotel Data Game Challenge. Se trata de una jornada especializada en inteligencia artificial y análisis de datos aplicada al sector alojativo. La acción, realizada en colaboración con Hosbec, contó con ponentes como el director General de Turismo, Israel Martínez haciendo referencia a que en el sector turístico y en el sector hotelero no podemos parar de estar en la vanguardia. En la Comunidad Valenciana somos un referente y cada vez nos damos más cuenta que los hoteles no son solo el sitio donde el huésped va a dormir, sino la experiencia del viaje, pensando también en la experiencia y condiciones de los trabajadores. La experiencia del empleado nos hace ser más competitivos, mejor posicionados y trasladar valor al empleado.

Por parte desde Hosbec, su presidente destacó la importancia de contar con Alicante en los destinos donde celebrar esta jornada, habiéndose hecho en años anteriores en Benidorm y Valencia, y sabiendo que el sector hotelero en toda la Comunitat es puntero y está haciendo un gran trabajo en la integración de herramientas de IA y de uso de datos. La jornada contó con casos reales y talleres y con temáticas que fueron desde la “Hospitalidad inteligente para personalizar cada etapa de la estancia”, en la que Javier de la Lastra, director de ventas, o Malvina Costelo, sales manager, detalló cómo los precios dinámicos, las ventas adicionales automatizadas y el uso inteligente de los datos de los huéspedes permiten a los hoteles personalizar experiencias, responder con mayor agilidad y activar nuevas fuentes de ingresos hasta una master class sobre "IA y el futuro del Hotel Data”.