Víctor Tatay, director de Adecco en Levante-Baleares: "Los empleos que más tiran son los más endebles"

El empleo ha batido récords este último mes de mayo. ¿Cómo lo valora?

Si analizas el dato a secas no cabe duda de que es positivo, aunque si vas al detalle, detectas algunas cosas que no lo son tanto.

¿Por ejemplo?

Se está viendo que los empleos que más tiran son los que podemos calificar como más endebles. Hablamos de los servicios y, por ir más a lo concreto, de la hostelería, que si bien tienen unos salarios que en algunos de sus tramos no tienen nada que envidiar a los de otras actividades, sí que tienen un claro problema de estacionalidad.

¿Es por ello por lo que a pesar de la amplia demanda hay dificultades para encontrar mano de obra?

Como digo, no es una cuestión de salarios. Lo que más disuade, aparte de la temporalidad, son los horarios más complejos y extendidos. La gente no quiere hacer turnos, no quiere trabajar por las noches y son sectores que lo demandan porque tienen que atender a muchos clientes, sobre todo durante la campaña veraniega.

Víctor Tatay. / Fernando Bustamante

Pero la falta de profesionales también se sufre en otros sectores...

Es un problema que se tiene que afrontar de manera decidida, potenciando los oficios y la formación para que no siga produciéndose el actual desequilibrio entre oferta y demanda. Hace falta más políticas activas y menos pasivas. Un subsidio debe ser para las personas que realmente no puedan trabajar, no para las que no encuentran empleo por falta de capacitación, porque eso se puede remediar.

En la provincia de Alicante se viene hablando desde hace mucho tiempo de cambio de modelo productivo para no tener que depender tanto del turismo. ¿Es una quimera?

En esta provincia no hay tanta dependencia como en otros lugares como Baleares, porque hay comarcas, como las de l'Alcoià o el Vinalopó, que tienen industria. Pero sí que es posible abordar un cambio si se afronta con voluntad política y empresarial. Los sectores se han transformado y siguen transformándose, pero para eso también se requiere que la administración les ayude a conseguirlo.

¿Le queda mucho recorrido a la creación de empleo con la inestabilidad que se vive a nivel internacional?

Las empresas han aprendido a volar por encima de la política y la geopolítica. Siempre encontramos un clavo donde agarrarnos y acaban apareciendo oportunidades. Yo, la verdad, no tengo una visión negativa de la situación y aunque continuar con niveles de crecimiento de dos dígitos puede parecer complicado, espero que las cifras se mantengan en positivo.