Barrachina confirma avances en las negociaciones con UE para que aumenten los días de pesca

Cambiar las directrices europeas respecto a la cantidad de días de pesca es el gran reto del sector. En juego la supervivencia del sector de la provincia. El recorte de días de faena se ha convertido en una batalla contra reloj para la pesca de arrastre que es la tipología que se realiza en Alicante y en la costa mediterránea. Así, el conseller de Agricultura y Pesca, Miguel Barrachina, ha unido reivindicaciones con la esperanza de que Europa recule, finalmente, en el reglamento de pesca del Mediterráneo que es donde se fijan las normas.

Sobre esta clave, Barrachina ha avanzado que se han abierto negociaciones y que se espera que finalmente se produzca un avance en el aumento de la cantidad de días permitido. "Los pescadores mismos hablan de una cifra de días próxima a esos 180-190 días, pero no soy capaz de pontificar sobre una fecha o un dato exacto, pero desde luego que multiplique por mucho los que actualmente tenemos", ha subrayado.

El cambio en el comisario y el Comisariado de Pesca de la UE es una buena noticia para el conseller valenciano que, además de una mayor sensibilidad, se ha traducido en la apertura de un diálogo con el sector. Este punto lo ha confirmado el propio comisario, el griego Costas Kadis, que ha participado en las jornadas internacionales “Mediterráneo Occidental. Pesca tradicional y sostenibilidad” que se celebra este miércoles y jueves en Casa Mediterráneo.

Marcos Zaragoza, Andrés Perelló, Miguel Barrachina, Loreto Serrano, José Luis Sánchez Lizaso y Ramón de la Figuera. / INFORMACIÓN

Las tres reivindicaciones

Por tanto, Barrachina ha incidido en tres aspectos: anticipación, ciencia y que se puedan pescar más días. "Si pescando 133 días, hemos demostrado que se ha aumentado las capturas en un 27%, nuestros pescadores podrían estar faenando 180, 190 días perfectamente y las capturas serían sostenibles. No hay nadie que ame más al mar que quien vive del mar, el pescador". En este sentido, el titular autonómico de Pesca ha recordado la contribución que hace el sector con cuestiones como la retirada de más de 150.000 toneladas de plásticos y de basura del mar.

Básicamente, ha indicado que el objetivo del encuentro, promovido por los ayuntamientos de Santa Pola y La Vila, junto a Casa Mediterráneo. "Vamos a hacer dos cosas, primero, analizar la cruel e injusta realidad que padecen nuestros pescadores, que han pasado de faenar 133 días, que era muy poco, solo iban a poder hacerlo 27 días y aquello se fundamentó sobre unos presuntos estudios científicos que les digo que son falsos.

Como contrarréplica, Barrachina ha recordado que la Conselleria de Agricultura y Pesca cuenta con 500 informes diarios, uno por cada barco valenciano artesanal. Estos informes dijeron que durante 2024 nuestros pescadores recogieron 19.000 toneladas, de pescado fresco, es decir, un 27% más y no 15.000 toneladas como se apuntó desde la UE. También tenemos los datos de tributación que no fueron de 81.000, sino de 94.000 euros, por tanto, no es verdad que haya menos pescado ni en la Comunidad Valenciana ni en Cataluña, ni en Andalucía, ni en Murcia, ni en Baleares. Las cinco autonomías coincidimos en algo: hay más pescado en el Mediterráneo. No falta pescados, faltan pescadores.

Y este año sucede lo mismo. Hasta fecha de 30 de abril, la pesca artesanal en concreto en la Comunidad Valenciana ha aumentado su número de capturas un 13%. Hemos pasado de 3.000 kg en el sector arrastrero y de artes menores a 3.400 kg en los primeros cuatro meses. Respecto al cambio de reglamento que afecta al tamaño de las redes, Barrachina ha explicado que ya está operativo y que las capturas han bajado entre un 20-30 % menos, según las primeras estimaciones. Esta cuestión ha provocado que se mira hacia el Gobierno para que se compense al sector al final de año.

