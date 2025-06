David Alpera, president d'Assolir: "El turisme és una font de riquesa, però cal articular-lo millor"

Per què esta nova associació?

Els nombrosos reptes mundials del segle XXI han de ser atesos pel conjunt de tota la societat, que té una funció important en la resolució de les necessitats sorgides del progrés i dels avanços tecnològics. Partint d'eixa base, Assolir s'ha constituït com a associació amb el propòsit de contribuir a solucionar amb èxit, tenint a Alacant com a quilòmetre zero, alguns dels nous reptes que han sorgit en la societat valenciana, col·laborant en la construcció d'un espai més sostenible, més amable i més inclusiu.

A quins reptes es refereix?

Des de la consciència de la nostra identitat cultural i lingüística, ens proposem fomentar activitats que impulsen el creixement respectuós amb el territori, defendre la protecció del medi ambient i la sostenibilitat energètica. En l'associació entenem que la contribució dels empresaris i professionals de diferents àmbits i sectors resulta decisiva en este projecte, atesa la seua especial capacitat d'influir en un entorn social i econòmic.

David Alpera, durant l'entrevista. / Héctor Fuentes

Quins són els objectius concrets?

Ens proposem cooperar amb els diferents agents socials en un esforç comú de millora, així com també amb les diferents associacions que tenen estes mateixes finalitats, reclamant el bon funcionament de les institucions públiques. També volem fomentar polítiques de responsabilitat social corporativa en les empreses vinculades als objectius de l'associació, i influir en la transformació social per a aconseguir, com dic, un futur sostenible que garantisca el benestar preservant el paisatge i el medi ambient. I insistisc, així mateix, en la necessitat de promocionar la implantació de millores energètiques que impliquen una major eficiència amb un menor consum energètic, reduint l'impacte mediambiental.

Aterrem a la concreció...

Hi ha moltes qüestions i sectors, però, per posar un exemple, en una província com la nostra, on el turisme té tant de pes, hi ha temes que generen preocupació en la societat. Ací estan els apartaments turístics, que no han d'operar fora del marc legislatiu, perquè hi ha gent que no està contenta amb la repercussió que estan tenint sobre els preus de les vivendes i els lloguers. També caldria fer una valoració i estudi de l'impacte dels creuers, per a saber amb certesa si l'arribada de tants passatgers, sent positiva per als ingressos, és sostenible o no. I en matèria d'urbanisme, revisar l'edificació en zones a protegir o inundables, i més després del que ha succeït amb la dana. En definitiva, el turisme és una font de riquesa, però cal articular-lo millor en pro de la sostenibilitat.

També volen abordar la millora de les fonts d'energia...

Sí. També és un tema de plena actualitat, sobretot després de l'apagada que patírem l'altre dia. Anar bolcant el model energètic cap a les renovables requerirà, segurament, d'un cert impacte ambiental. Però la pregunta que ens fem és si es poden fer parcs solars en zones protegides. Ja amb el Botànic hi va haver, ací, una certa polèmica. Com dic, és la pregunta que nosaltres aportem al debat: si per exemple és lícit construir un parc solar a la serra de Mariola.

David Alpera, en les instal·lacions d'INFORMACIÓN. / Héctor Fuentes

I com pensen contribuir a resoldre estes inquietuds?

Assolir vol ser un espai de debat sobre l'empresa i la seua funció en la conformació de les millores de la societat, sobre la prosperitat, sobre el benestar i sobre la qualitat de vida de les comunitats locals. En este sentit, ens proposem organitzar conferències i taules redones per a debatre sobre temes que generen preocupació o debat social segons els nostres objectius, com els abans exposats. També oferirem assistència formativa, elaboració d'informes i assessorament. De fet, estem en el procés de firmar un conveni marc de col·laboració amb la Universitat d'Alacant, que aborda qüestions com ara premis de final de grau o formació personalitzada per a les empreses.

El divendres tindrà lloc la presentació formal de l'associació.

Serà en un acte a les set de la vesprada al Hotel Port Alacant City & Beach, a Alacant, que sota el títol "Empresa i sostenibilitat: És possible un desenvolupament respectuós amb el territori?", comptarà amb la intervenció de Toni Mayor i Adolfo Utor, que s'han brindat a estar amb nosaltres.