Qué quieren los alemanes de Alicante: ingenieros y soluciones energéticas

Alemania es el segundo mercado para las exportaciones alicantinas y relevante en el comercio internacional, ya que supuso un superávit comercial de 416 millones de euros de 2023 a 2024, según los datos de la Cámara de Comercio Alemana para España (AHK, por sus siglas en alemán). Esta posición de ventaja para las empresas alemanas se puede ver incrementada por la incertidumbre generada por la caótica política arancelaria de Donald Trump.

"Sí, claro que han aumentado las consultas. Tengo empresas que me dicen que no pueden invertir en Alemania porque no encuentran personal o es más caro, y no quieren salir de Europa. Me indican literalmente que están dispuestos a pagar un poco más y tener seguridad en las cadenas de valor", ha reconocido el director gerente de AHK, Walter von Plettenberg. El contexto internacional afecta directamente al posicionamiento interno europeo, "porque evitas todas las locuras de aranceles". Para el director de la Cámara germana, "toda la UE se ha convertido en un mercado interno mucho más interesante, porque evitas aranceles y los imponderables y todos los movimientos telúricos geopolíticos que puede haber".

Pero, ¿qué oportunidad representa para Alicante todo ese maremágnun? El responsable de la AHK ha destacado que "Alicante exporta dos veces más de lo que importa de Alemania". "Si se toman como referencia las cantidades, en la actualidad, la fortaleza alicantina radica en "sectores que todos conocemos como el agroalimentario (exportaciones por valor de 301 millones en 2024) , seguido por bienes de consumo, especialmente textil (267 millones en 2024); pero hay otro sector como el industrial de 200 millones que nos parece interesante". En este sentido, el director ha avanzado, durante el primer Forum Hispano organizado junto a la Cámara de Comercio de Alicante, que el interés inversor germano valora tres puntos: "talento, polígonos industriales y estructura eléctrica".

Vicente Seguí, director general de Empleo en el Ayuntamiento de Alicante. / A. Jover

Cuatro mil puentes

En la primera mesa de debate que ha moderado la cónsul honoraria de Alemania en Alicante y promotora de la iniciativa, Nuria López, se han expuesto, además de las oportunidades que ahora presenta la economía alemana. El consejero de Economía de la Embajada, Georg Schulze Zumkley, ha narrado las prioridades fijadas por el gobierno en estos momentos, el cual trabaja con una "agenda ambiciosa" en materias como las infraestructuras, la economía digital y la energía. Así la "reputación global que tienen los ingenieros civiles españoles es una oportunidad" como también lo es el desarrollo de tecnología y las propuestas de alternativas al gas, donde "Rusia se ha mostrado como un socio no fiable".

Von Plettenberg ha destacado el anuncio de las autoridades alemanas para destinar un billón de euros para los próximos años. "Entre los retos, está reformar 4.000 puentes y no pequeños. Falta mano de obra cualificada. Necesitamos contar con una infraestructura sana".

La Brass Academy ha realizado una breve actuación. / A. Jover

Nómadas digitales y baterias

Mientras se producían las intervenciones, la jornada tomaba otras direcciones. Los empresarios interesados se han reunido con Markus Kemper, director de Consultoría de Mercado de AHK y se han producido una primera recepción oficial en el Ayuntamiento de Alicante. La representación alicantina ha estado encabezada por el alcalde Luis Barcala y respaldada por la Agencia de Desarrollo Local y Alicante Futura y ALIA que han presentado la visión estratégica de la ciudad para consolidarse como un destino de inversión y hub innovador, donde se ha previsto una visita a la empresa de batería GDV dirigida por Germán Agulló. En el radar de la delegación alemana, también ha estado el programa de nómadas digitales.

Por otra parte, la Cámara alicantina se ha encargado de dar forma a la mesa engranar el intercambio. Su presidente Carlos Baño ha presentado "Alicante como una oportunidad" y ha comentado que es el "momento de reformar" en referencia a la formación, pues ha situado la FP Dual germana como ejemplo a seguir. "Estamos trabajando duramente en esto". En representación de las empresas alicantinas, han participado Actiu, Catral Garden y 1Milionbot, aunque en la sala estaban presentes otras tantas que ya operan en Alemania como Verne o Rolser.

Entre otros aspectos, la cónsul honoraria en Alicante ha animado a reforzar el intercambio y ha puesto en valor las 20 conexiones directas con las que cuenta la ciudad a través del aeropuerto Alicante-Elche, a la que se ha sumado recientemente Salzburgo.