«Que Hacienda pierda más de la mitad de los recursos muestra la imparcialidad de los Tribunales»

Entrevistamos a José Mª García Guirao, socio director del Área Fiscal de Devesa y a María Marín Martínez, asociada principal del Área Fiscal, con motivo de la publicación de la Guía de Tax Controversy 2025 para España por el Directorio Chambers & Partners.

El directorio Chambers & Partners les ha encargado la elaboración de su Guía de Disputas Tributarias para España, que publican de manera anual. Es un reconocimiento muy relevante, ya que se trata del principal directorio jurídico. ¿Cómo llega un despacho alicantino a ser llamado por Chambers?

JMG: La verdad es que fue una sorpresa enorme. Nunca esperas que Chambers & Partners, ante quien los principales despachos del mundo hacen cola, te vaya a llamar a ti para hacer su guía. Es verdad que, desde que abrimos nuestra oficina de Madrid, tenemos mucha más repercusión, ahora somos un despacho nacional, y eso ayuda. Estamos muy agradecidos, y esperamos que la guía resulte de utilidad a los operadores jurídicos. Devesa es uno de los despachos más importantes de la provincia, y ahora estamos llevando nuestra experiencia a todas las partes del Estado.

La litigiosidad tributaria es algo de lo que siempre se habla y nunca se soluciona. ¿Cuál creen que es la causa de que haya tantos recursos en los Tribunales?

JMG: La causa es sencilla, la solución ya no tanto. Esto suele deberse a la enorme presión que el poder ejecutivo pone sobre los funcionarios de Hacienda para que cada año recauden más. Bajo el pretexto de la lucha contra el fraude fiscal lo que en realidad subyace es una voracidad recaudadora. Y para ello es necesario aplicar criterios que, en ocasiones, pasan la raya de la legalidad. Por eso luego esas liquidaciones son anuladas por los Tribunales. España no es un país de defraudadores.

MMM: Según las propias cifras de Hacienda, la mitad de sus liquidaciones son anuladas por los Tribunales Económico Administrativos, que son órganos del Ministerio de Economía. Y de las que son desestimadas ahí, la mitad son estimadas en la vía contencioso administrativa. Son cifras que deberían dar que pensar.

¿Y por qué sigue sucediendo esto?

MMM: Pienso que hay dos motivos: el primero que, aunque pierdan la mayoría de los recursos, hay muchas liquidaciones que no se recurren. Y el segundo, porque recurrir no te evita el tener que pagar o avalar la cuota. Por lo que muchas veces recaudan ahora un dinero que no tienen que devolver hasta dentro de cuatro o cinco años. Es una forma de financiarse. Básicamente, la Administración conoce que el criterio que aplica en muchos supuestos es cuestionable, no obstante, la pasividad de muchos contribuyentes, que prefieren pagar y olvidarse, sumada a ejecutividad de las liquidaciones, hace que «les salgan los números». Les compensa liquidar y ejecutar, mientras se decide si procedía o no.

JMG: Y no solo eso, en los últimos años esa voracidad está en el propio legislador, con la adopción de normas que después son declaradas inconstitucionales o contrarias a la normativa de la UE, dando origen a importantísimas devoluciones.

Los abogados José María García Guirao y María Marín Martínez. / INFORMACIÓN

¿Cuáles son los focos de mayor litigiosidad?

JMG: Hay varios. Hacienda tiene tres dependencias: Inspección, Recaudación y Gestión. Y todas ellas tienen puntos de colisión. En Recaudación, lo que más nos estamos encontrando son derivaciones de responsabilidad. Hay muchísimos recursos contra este tipo de actuaciones. En Gestión tenemos muchas comprobaciones masivas de revisión de deducibilidad de gastos. Aquí no tenemos la seguridad jurídica que sería necesaria y las normas no ayudan. Pero no tiene sentido que se acepte que un contribuyente ha obtenido ingresos de 100 o 200 mil euros, y que se cuestione la necesidad de cualquier tipo de gasto para ello. Cualquier negocio o profesión requiere de un mínimo de inversión. Y en Inspección es donde nos encontramos con las liquidaciones de mayor cuantía. Aquí la controversia suele venir de la aplicación del régimen fiscal especial de fusiones, escisiones y canjes (FEAC), donde la Administración está aplicando criterios muy restrictivos que pensamos que los Tribunales modificarán en los próximos meses. O las personaciones con «patada en la puerta», este tipo de actuaciones son muy polémicas y siempre acabamos en Tribunales.

MMM: La casuística es enorme. Ahora también están empezando inspecciones del Impuesto Especial sobre los envases de plástico no reutilizables con criterios que ni están en la ley, ni se habían pronunciado en ninguna consulta de la DGT. O sobre el Impuesto de Patrimonio y las exenciones de las participaciones de la empresa familiar. Cada día vemos algo nuevo. Las herramientas de la Administración cada vez son más precisas, cada vez cuentan con más y más información sin necesidad ni siquiera de requerir al contribuyente. Procesan datos y sacan sus propias conclusiones de forma automatizada. Y eso puede ser muy peligroso.

¿Cómo es litigar contra Hacienda? Desde fuera da la impresión de que debe ser una lucha de David contra Goliat.

MMM: Lo es. A todos los clientes lo primero que les decimos es que deben prepararse para un procedimiento largo. El sistema está pensado para desincentivar el recurso. Entre la vía administrativa y la contenciosa es muy fácil que los procedimientos duren más de cuatro años. Incluso más si son de mucha cuantía y hay que agotar todas las vías. Pero que si vemos que hay motivos jurídicos para recurrir, que confíen. Tenemos unos muy buenos Tribunales de Justicia en España. Nunca se puede asegurar 100% que algo se ganará, porque al final quien resuelve son personas, la jurisprudencia cambia, evoluciona, o que luego habrá una reiteración de actuaciones con una vuelta a empezar, pero las estadísticas no mienten. Y si se gana tanto recurso, es por algo.

JMG: Los abogados solemos tender a buscar acuerdos con la Administración. Puntos de encuentro y evitar así largos litigios a nuestros clientes. Pero cuando no hay otra alternativa, defender a un contribuyente de la maquinaria más poderosa del Estado es una de las causas más nobles que puede haber. Y cuando ganas, la satisfacción es máxima. No recuerdo mejores momentos en mi vida profesional que llamar a un cliente para decirle que su pesadilla ha terminado. Que hemos ganado. No hay alegría mayor.

Sobre Devesa

Devesa Abogados