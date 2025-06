Los accidentes laborales mortales se triplican en Alicante en el inicio del año

Paso atrás en el respiro que concedieron los accidentes laborales en la provincia de Alicante el año pasado. Y es que con el inicio de 2025, y si bien es cierto que en términos globales los percances se han reducido, la realidad es que los mortales han acabado triplicándose. Así lo pone en evidencia la estadística del Ministerio de Trabajo, que revela que en el primer trimestre se registraron tres fallecimientos, frente a solo uno en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Los trabajadores alicantinos sufrieron durante el año pasado 19.852 accidentes, lo que supone un incremento del 3,3 %. Un porcentaje muy similar al aumento de la cifra de profesionales en activo a lo largo del ejercicio, en el que se batieron récords de ocupación en la zona, por lo que la incidencia apenas varió. Con todo, frente a ese repunte, el dato que más llamó la atención fue la de accidentes mortales, concretamente 25, lo que supuso cinco menos que en el ejercicio precedente.

Un accidente laboral en la provincia en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Pues bien, esa tendencia a la baja se ha frustrado con el arranque de este 2025. Así, entre enero y marzo fueron tres los trabajadores fallecidos, frente solo a uno en el mismo periodo de 2024. Dos de ellos en jornada, y el tercero in itínere. La cifra total de accidentes, eso sí, experimentó un descenso, al contabilizarse 4.304 (3.672 en jornada y 632 in itínere), frente a los 4.742 del año pasado (4.006 en jornada y 736 in itínere).

Desglose sectorial

En lo que respecta a los sectores en los que la siniestralidad laboral tiene una mayor incidencia, y tomando como referencia los accidentes en jornada, encabeza el listado la construcción, con 623, seguido de cerca por la industria manufacturera, con 616. También son destacables los 548 del comercio, los 378 de la hostelería, los 320 del transporte y los 312 de las actividades administrativas. A mayor distancia aparecen los 199 de las actividades sanitarias y de servicios sociales, los 178 de la agricultura y los 134 de la administración pública y Defensa.

Desde los sindicatos, tanto CC OO como UGT, vienen reclamando un incremento de los medios para la prevención de los accidentes laborales, así como la creación de una especie de delegado territorial de prevención que pueda realizar esta tarea en aquellas empresas y centros de trabajo que carecen de representación sindical.

Las empresas, por su parte, destacan el esfuerzo que se está realizando en la implementación de políticas preventivas de riesgos laborales junto a sindicatos y administración, instando a no bajar la guardia en este tema.