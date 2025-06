El Banco de España recorta tres décimas su previsión de crecimiento para este año, al 2,4%, por la guerra comercial

El Banco de España ha corregido a la baja su previsión de crecimiento para este año hasta el 2,4%, tres décimas menos de lo que calculó en marzo. Así lo ha adelantado este lunes el gobernador, José Luis Escrivá, en el Congreso de los Diputados, anticipándose en un dia a la publicación prevista para este martes de la actualización trimestral de previsiones del organismo. La tasa de crecimiento del 2,4% implica una notable desaceleración respecto a 2024, cuando el PIB creció el 3,2%.

La elevada incertidumbre internacional, asociada a la guerra comercial azuzada por los aranceles de Donald Trump, es la principal razón que explica la reducción a la baja de las previsiones de crecimiento de este año y el próximo (al 1,8%, una décima menos que en marzo). La corrección a la baja de las perspectivas para 2025 ya quedaron apuntadas en la reciente presentación del informe anual del organismo, cuando se advirtió de que el PIB podía perder hasta tres décimas solo por la incertidumbre comercial.

La estimación sobre la inflación también es más baja para este año (2,4%, una décima menos), pero no para el próximo (1,7%). En cambio, se ha elevado notablemente al alza el cálculo sobre la inflación subyacente, que excluye los más volátiles precios de la energía y de los alimentos no procesados, para este año (al 2,6%, cuatro décimas más), pero no tanto para el próximo (2,1%, una décima más). En la tasa de paro (10,5% y 10,2%), el déficit público (2,8% y 2,6%) y la deuda pública (101,4% este año y el próximo) los cambios han sido inexistentes o pequeños, según el caso.

Escenario adverso

El Banco de España optó en marzo por hacer sus previsiones sobre un escenario sin tensión geopolítica y sin subida de aranceles, pues entonces era un problema solo incipiente y de desenlace poco claro. Ahora, el organismo ya ha incoporado en su análisis los posibles efectos sobre la economía española de la incertidumbre internacional. La rebaja de las previsiones de crecimiento, eso sí, se basa en un escenario central que contempla, entre otros supuestos, un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea para el establecimiento de un arancel general del 10% al que la UE no respondería con represalías.

De manera poco habitual, sin embargo, Escrivá también ha anticipado un segundo escenario adverso, dada la elevada incertidumbre predominante. En dicho escenaro, el impacto de la guerra comercial sería mayor (20% de aranceles de Estados Unidos a la UE y represalias recíprocas). En ese caso, el crecimiento caería 2% este año y al 1,1% el próximo, frente al 2,4% y el 1,8% del escenario central, con lo que el frenazo desde el 3,2% de 2024 sería aún más notable. La inflación también sería más baja, del 2,1% este año y el 1,2% el próximo, frente al 2,4% y 1,7% del escenario central.

Retos económicos

Ante este contexto, el gobernador ha advertido ante los diputados de que España no puede "se complaciente" ante los retos económicos que afronta. El mayor crecimiento relativo del país frente a la mayoría de países de la UE, ha sostenido, se debe a distintos motivos que es "difícil desentrañar si son estructurales o coyunturales", pero lo mejor sería "ponerse en lo peor y hacer reformas".

En este sentido, Escrivá ha advertido que el plan fiscal del Gobierno "no ha sido muy satisfactorio", pues no tiene el suficiente grado de detalle y no ha resultado creíble para la agencias de calificación de deuda. También ha abogado por "repensar" los incentivos para volver al trabajo de los parados de larga duración, mejorar la gobernanza de las "17 políticas activas de empleo" (en referencia a las comunidades autónomas) y reforzar la formación profesional. Asimismo, ha instado a tomar medidas para mejorar la oferta de viviendas, la eficacia de las administraciones públicas y la inversión privada en investigación y desarrollo (I+D).