Conseguir una cita para tramitar el paro es misión imposible en Alicante

Desde la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) han mostrado su preocupación por la situación que se está registrando en las oficinas del SEPE. Según señalan desde la patronal, supone un problema tanto para las personas desempleadas como para las empresas. Para quienes buscan empleo, indican, la imposibilidad de acceder a una cita o recibir orientación directa agrava su vulnerabilidad. Para las empresas, añaden, la falta de respuesta rápida y eficaz dificulta las contrataciones. La CEV señala que garantizar una atención presencial de calidad no es solo una cuestión de buen servicio público, sino una condición imprescindible para no dejar atrás a colectivos que no pueden acceder al entorno digital.