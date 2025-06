Estos son los sectores con mayores tasas de absentismo laboral en Alicante

El absentismo laboral como consecuencia de la incapacidad temporal se ha convertido en un problema que está yendo a más en los últimos años, hasta el punto de ser uno de los motivos de mayor preocupación por parte de las empresas, tal y como se están encargando de ponerlo de manifiesto las distintas patronales. Con todo, y según se desprende en un estudio realizado por la mutua Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), la de Alicante se encuentra entre las provincias del territorio nacional con una menor tasa de absentismo, con un 5,04 % de jornadas perdidas, lo que la sitúa, consecuentemente, como una de las más productivas. Las actividades administrativas y de saneamiento se encuentran a la cabeza en bajas laborales, seguidas por otros sectores como las administraciones públicas, la sanidad, la agricultura, el transporte o la hostelería.

La agricultura es otro de los sectores con una alta incidencia del absentismo. / Juani Ruz

España se ha posicionado como uno de los países de la UE con mayor tasa de absentismo por incapacidad temporal y con el ritmo de crecimiento más acelerado. Entre 2018 y 2023, el número de jornadas laborales perdidas por esta causa en régimen general ha pasado de 242 millones a 368,7 millones, lo que representa un aumento del 52 %. Estos niveles de bajas laborales, que suponen un 5,6 % de jornadas no trabajadas en un año sobre las potenciales, equivalen a que un millón de trabajadores hubiera estado de baja cada día o alternativamente, que cada trabajador estuviera 20 días al año ausente. La producción potencial asociada a los días de baja por incapacidad temporal puede estimarse en 81.574 millones de euros de PIB, un 5,4 % del total nacional. Esta cifra supone 25.900 millones de euros más de coste total al año que en 2018, o lo que es lo mismo, un incremento del 47 %.

Estas son algunas de las conclusiones del estudio "Evolución de la incapacidad temporal y la siniestralidad en España" realizado por Umivale Activa y el Ivie, que destaca que el incremento se concentra en las incapacidades temporales por contingencias comunes (enfermedades no profesionales o accidentes no laborales), y no en las contingencias profesionales (accidentes de trabajo o enfermedades profesionales), que son gestionadas principalmente por las mutuas y que han permanecido prácticamente estables.

Larga duración

Los procesos de larga duración (más de 365 días) son los que más han crecido durante los últimos años hasta llegar a duplicarse, pasando de 83.000 en 2018 a 167.000 en 2023. Aunque solo representan el 2,4 % de los procesos finalizados en 2023, concentran el 34,1 % de los días totales de baja. Los días perdidos correspondientes a este tramo han aumentado un 87 % en los últimos seis años, frente al 35 % de las bajas inferiores a 12 meses, y suponen 110 millones de días de baja.

El estudio realiza un desglose de la incidencia del absentismo laboral por territorios y, en este punto, la provincia de Alicante se encuentra entre las que tienen una menor tasa, cifrada en un 5,04 % de jornadas perdidas, lo que, consecuentemente, también la sitúan en primera línea de productividad. En este apartado, con porcentajes similares, aparecen otros territorios como Albacete, Almería, Ávila. Baleares, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Jaén, La Rioja, Madrid, Málaga, Salamanca, Segovia y Soria.

Todos ellos con porcentajes muy lejanos a los de provincias que superan el 7 % en cuanto a jornadas perdidas, como es el caso de Las Palmas, Álava, Melilla, Lugo, La Coruña, Santa Cruz de Tenerife o León.

El absentismo laboral es un problema que va en aumento. / INFORMACIÓN

En lo que respecta a los sectores en los que se produce un mayor absentismo en la provincia de Alicante, encabezan el ranking las actividades administrativas y las de agua y saneamiento, con un 8,74 % y un 8,17 % de jornadas anuales perdidas respectivamente. Le siguen las administraciones públicas y defensa, con un 5,97 %; las actividades sanitarias, con un 5,79 %; la agricultura, con un 5,48 %; el transporte y almacenamiento, con un 4,30 %; la construcción, con un 5,05 %; y la hostelería, con un 5,03 %.

Absentismo Laboral por Sectores Tasas de absentismo en la provincia por sectores # Sector Tasa 1 Actividades administrativas 8,74% 2 Agua y saneamiento 8,17% 3 Administraciones públicas y defensa 5,97% 4 Actividades sanitarias 5,79% 5 Agricultura 5,48% 6 Transporte y almacenamiento 5,30% 7 Construcción 5,05% 8 Hostelería 5,03% 9 Industrias extractivas 4,81% 10 Industria manufacturera 4,60% 11 Comercio y reparaciones 4,53% 12 Actividad de los hogares 4,31% 13 Otros servicios 4,17% 14 Actividades financieras 3,38% 15 Energía 3,34% 16 Actividades artísticas y recreativas 3,31% 17 Educación 2,65% 18 Información y comunicaciones 2,52% 19 Actividades inmobiliarias 2,38% Fuente: IVIE y UMIVALE Activa

Mármol

Ya a mayor distancia se encuentran las industrias extractivas, como es el caso del mármol, con un 4,81 %; la industria manufacturera, con un 4,60 %; el comercio y las reparaciones, con un 4,53 %; la actividad en los hogares, con un 4,31 %; y otros servicios, con un 4,17 %.

Cerrando la tabla aparecen las actividades financieras, con un 3,38 %; la energía, con un 3,34 %; las actividades artísticas y recreativas, con un 3,31 %; la educación, con un 2,65 %; la información y las comunicaciones, con un 2,52 %; y las actividades inmobiliarias, con un 2,38 %.