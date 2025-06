Barcala reclama una bajada de impuestos a la vivienda y que dejen invertir más a los ayuntamientos

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha abogado este jueves por una rebaja de la fiscalidad a la que está sometido todo el proceso de construcción de una vivienda con el objetivo de reducir el precio final de los inmuebles y hacerlos más asequibles. Y, además, también ha exigido que se modifique la denominada "regla de gasto" para que los consistorios puedan destinar sus remanentes a vivienda social.

Así lo ha asegurado durante la apertura del II Foro Mediterráneo de Alicante organizado por INFORMACIÓN, que en esta ocasión lleva por título La promoción inmobiliaria como solución. Un evento que se encuadra dentro de la iniciativa de Prensa Ibérica para potenciar el desarrollo del Arco Mediterráneo español, que culmina la semana que viene con la celebración en Málaga del II Foro Económico y Social del Mediterráneo.

El edil ha recordado que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas en la mayoría de ciudades, "que está tensionando la convivencia a nivel generalizado, por lo que buscar soluciones se ha convertido en algo prioritario". Unas soluciones que, según Barcala, deben llegar por diversas vías, entre las que ha citado la rehabilitación del parque público de inmuebles -en la ciudad de Alicante existen unas 2.400 casas en manos de las administraciones públicas, pero un porcentaje significativo se encuentra en estado "ruinoso", ha señalado el alcalde-, la generación de más suelo y el impulso a la promoción.

6.000 viviendas

El alcalde ha apuntado que en estos momentos la capital de la provincia tiene suelo planificado para la construcción de unas 6.000 viviendas, de las que se prevé que un 40% estén "sujetas a ese concepto de vivienda de precio asequible o vivienda social".

Barcala ha recordado que esta fórmula no es algo nuevo: "En otras épocas hemos vivido grandes desarrollos urbanísticos en base a grandes planes de vivienda, que generaban promociones a precios asequibles. Eran aquellos barrios que surgieron en la década de los sesenta y los setenta, que incluso terminaron su desarrollo en los ochenta. Son modelos que funcionaron y merece la pena analizarlos", ha argumentado en su intervención.

En esta línea de actuación, el primer edil popular ha abogado por simplificar los trámites urbanísticos y de reclasificación del suelo, al tiempo que ha cargado contra la nueva Ley de Vivienda que, "no solo no ha conseguido el objetivo que pretendía, sino que ha pervertido el sistema". Así, ha reclamado mayor seguridad jurídica para los "propietarios y poseedores legítimos de la vivienda", y ha denunciado que la ocupación supone también un problema para los promotores, con algunos proyectos que han visto retrasada su entrega por culpa de este problema.

Los participantes en el Foro Mediterráneo. / Rafa Arjones

Fiscalidad

Pero entre las principales reivindicaciones han destacado dos. Por un lado, Luis Barcala ha reclamado "una fiscalidad mucho más blanda" para la vivienda. "Un promotor debe enfrentarse al IRPF sobre los beneficios obtenidos en la promoción, la plusvalía al adquirir el terreno, las Transmisiones Patrimoniales en la compra del suelo, el IBI durante todo el proceso de construcción, el (impuesto) de Actos Jurídicos Documentados en múltiples momentos del proceso, los impuestos a la construcción y el IVA en la venta final. Y los compradores deben abonar otros tantos impuestos más", ha enumerado, señalando que esta carga fiscal supone uno de los principales costes que refleja el precio final de una casa.

"Una carga impositiva tan grande, evidentemente, no está ayudando en absoluto a favorecer unos precios más blandos", ha recalcado el alcalde.

Por otro lado, Luis Barcala ha elevado especialmente el tono para mostrar su indignación por el hecho de no poder destinar los remanentes de tesorería que acumula el Ayuntamiento en la construcción de pisos sociales. Así, ha reclamado al Gobierno que desbloquee esta posibilidad, para lo que, según ha afirmado, bastaría con "un simple decreto".

"Yo no estoy gastando, yo estoy invirtiendo. Tengo 160 millones de euros en remanentes de tesorería, ahorros de los alicantinos, dinero que podría inyectar ya para ir paliando el problema de la vivienda. Y no puedo hacerlo porque rompo la regla de gasto y quedo sujeto a un plan financiero. ¿Qué sentido tiene eso, que tengas dinero y no lo puedas gastar en inversiones financieramente sostenibles?", se ha preguntado.

Por último, Barcala también ha reclamado que se potencie la formación profesional en los oficios que necesita el sector para paliar otro de los problemas que afronta la construcción, el de la falta de mano cualificada.