La estancia media en los pisos turísticos reabre el debate sobre el intrusismo

Con la baja de más de 10.000 pisos turísticos del Registro oficial de Turisme de la Comunidad Valenciana en el retrovisor, esta semana los grupos de la oposición en las Cortes Valencianas se han mostrado partidarios de reformar el Decreto Ley 9/2024, de 2 de agosto, del Consell, de modificación de la normativa reguladora de las viviendas de uso turístico que el presidente Carlos Mazón bautizó como "decreto Montes". El punto de debate se centra en la propuesta de eliminar de la norma ese tope de 10 días como requisito para ser considerado como "apartamento turístico".

En el argumentario de Compromís y PSPV-PSOE, el hecho de que los informes revelan que la estancia media es superior a ese periodo en poblaciones turísticas como Santa Pola, Guardamar y otras de la Costa Blanca. En concreto, el diputado autonómico socialista, Mario Villar, explica que, con esa cortapisa, se queda fuera un segmento del turismo que también hay que tener en cuenta. Villar expone las estadísticas de la patronal hotelera referentes a 2024

Estancia media en Guardamar del Segura. / Fuente: Hosbec / Turisme

Así la estancia media en Guardamar del Segura se situó en 12,1 días, la más alta de la Costa Blanca, y Torrevieja, con 10,5 días. El resto de los municipios monitorizados por Hosbec están por debajo, concretamente, l'Alfàs del Pi (9,9 días), Santa Pola (8,6), Benidorm (7,7) y la capital alicantina cierra con 5,4. No obstante, Villar mira hacia fuera de la temporada cuando las cifras se disparan hasta los 17 y 18 días en meses como noviembre, diciembre, enero y febrero. Para el socialista, la solución pasa incorporar también estos alquileres de temporada y detectarlo aplicando una mayor vigilancia de las plataformas vía herramientas digitales. Además, por supuesto, de aumentar las inspecciones que son "claramente insuficientes" para atajar el intrusismo.

Sin datos y con consenso del sector

Desde el área que dirige Marián Cano la respuesta no se hizo esperar. Desde Turisme se considera que "no hay datos que respalden esa posible distorsión". De hecho, la fijación de este límite fue uno de los puntos que más quebraderos provocó entonces a la ex consellera Nuria Montes, pues era un aspecto que representantes de las Viviendas de Uso Turístico (VUT), hoteleros y promotores. Cuando se presentó el decreto, se apuntó a que el 94 % de las reservas en estas plataformas estaban por debajo de ese periodo lo que implicaba poder atajar una parte importante del problema.

Evolución de la estancia media en Viviendas de Uso Turístico en la Comunidad. / Fuente: Hosbec / Turisme

La semana pasada el Consell ya manifestó que no estaba en sus planes modificar la norma y para hacerlo, solo han puesto dos condiciones: datos y consenso por parte del sector. Frente a este posicionamiento, fuentes de la conselleria han manifestado que siempre hay una voluntad por mejorar, pero las informaciones indican que incluir las estancias superiores es, a fecha de hoy, residual. En esta misma línea, se han manifestado desde Hosbec, fuente de los datos, desde donde han subrayado que ese turismo vacacional que tradicionalmente ha respondido al quincenal "no genera disfunción". Además, se considera que ese modelo encaja en la ley de arrendamientos.

Por otra parte, el informe también sirve de apoyo a la réplica desde el equipo de Cano, ya que las localidades que mayor peso de apartamentos turísticos tiene son Benidorm, Alicante y Torrevieja. En el primer caso, sólo se superan los diez días en enero. En cuanto a Alicante, la cifra queda lejos y solo el destino torrevejense reproduce el esquema expuesto por los socialistas. La ciudad de las lagunas registra periodos superiores a ese límite en seis mensualidades (enero, febrero, septiembre, octubre, noviembre y diciembre).

Inspecciones municipales, a la espera

En cualquier caso, la propuesta de los grupos de la oposición toca más con el frente del turismo residencial, que es el que acude en los meses de otoño e invierno a la Costa Blanca, que el descontrol que había tras la pandemia de pisos turísticos y que provocó las paralizaciones de licencias recientemente. Cabe recordar el caso de Calp o el de Alicante ciudad. La conocida "hotelización" de las viviendas levantó al sector hotelero, pero también al reglado de los apartamentos que vio como las plataformas provocaban una competencia desleal. Por supuesto, sobre este asunto sobrevuela la falta de vivienda habitual y los mensajes de turismofobia que cogieren aire en algunos destinos de la provincia. Algo impensable en otro tiempo.

La limpieza del Registro de Turisme se ha convertido en caballo de entrada, pero queda por delante que la Generalitat mejore las inspecciones y que el acuerdo de delegaciones con los municipios se convierta en realidad. Por ahora, solo la ciudad de València ha tomado las riendas del asunto y el convenio de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) con Benidorm, Alicante y Torrevieja.