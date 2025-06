Ineca cree que Mazón es un "ejemplo" para el resto de administraciones por aprobar los presupuestos

Carlos Mazón vuelve a recibir en Alicante el respaldo que le falta en otras partes de la Comunidad Valenciana, tras su actuación durante la dana del pasado 29 de octubre. En este caso, el apoyo ha llegado por parte de una importante institución empresarial de la provincia, el Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca), por lo general azote de las administraciones por el maltrato inversor hacia la provincia.

Sin embargo, lo que este jueves ha escuchado el presidente de la Generalitat no han sido duras críticas -aunque también ha habido alguna al ritmo de ejecución de los proyectos de la administración autonómica y la falta de información al respecto- sino toda una serie de halagos.

En concreto, el presidente de Ineca, Nacho Amirola, ha aprovechado su intervención durante la asamblea general de la organización para dar la "enhorabuena" a Mazón por haber conseguido aprobar los Presupuestos de la Generalitat, que acaban de recibir luz verde con el apoyo de Vox y no exentos de polémica por las cesiones ideológicas al partido ultra, que afectan a varios colectivos sensibles.

"No quiero dejar pasar la oportunidad de dar la enhorabuena por haber realizado el esfuerzo de conciliación y haber conseguido aprobar los Presupuestos. Es un ejemplo para el resto de administraciones y ahora el esfuerzo debe venir para que se ejecuten", ha señalado Amirola, antes de cargar contra el Gobierno central por no haber sacado adelantes las cuentas estatales.

Un hecho que, como ha recalcado, mantiene a la provincia a la cola en inversión por habitante en el país, ya que los últimos que fueron aprobados, los de 2023, solo contemplaba 85 euros por habitante en nuevos proyectos. "Es una vergüenza ver cómo, año tras año, quedamos fuera de los programas de los distintos ministerios y los intereses políticos pasan por encima de los técnicos", ha señalado el presidente de Ineca.

Aprobación obligatoria

Así, a su juicio, la aprobación de presupuestos "debería ser obligatoria por ley. En ninguna cabeza cabe que un empresario pueda funcionar sin presupuestos, sin esa hoja de ruta".

Al respecto, Nacho Amirola ha insistido en que todos los esfuerzos de los empresarios y la sociedad civil alicantina será en balde si no se corrige "el abandono inversor" que sufre la provincia, que lastra la competitividad y la renta per cápita de la demarcación.

Pero Amirola ha ido mucho más allá en su respaldo a Mazón y lo ha hecho, además, en el tema que más está afectando al capital político del presidente de la Generalitat: la gestión de la dana. Ha sido al final de su discurso.

"Quiero trasladarte nuestro máximo cariño y más sincero apoyo en la ardua tarea de reconstrucción que estás llevando a cabo, sin duda, no solamente prioritaria, sino que, tal y como estas haciendo, debe estar a la altura de la magnitud de la catástrofe que supuso", ha asegurado con contundencia, sin un atisbo de crítica hacia la cuestionada actuación del dirigente autonómico. Momento en el que ha finalizado su discurso y ha recibido el aplauso de los asistentes, entre los que estaban los dirigentes de la mayoría de organizaciones empresariales de la zona, incluido el presidente de la CEV, Salvador Navarro, cuyas relaciones con la Genelitat no atraviesan por su mejor momento.

165 millones menos al mes

Por su parte, Mazón ha recogido el guante y ha hecho hincapié en el perjuicio que la falta de Presupuestos Generales del Estado provoca a la autonomía. Y no solo por la falta de inversiones, según ha apuntado el jefe del Consell, al no aprobarse unos nuevos presupuestos, las entregas a cuenta que recibe la Administración autonómica del estado no se han actualizado, por lo que cada mes recibe 165 millones menos de lo que debería, según ha afirmado.

Posteriormente, el presidente de la Generalitat ha centrado su discurso en el déficit inversor que tradicionalmente ha sufrido la provincia y que, según ha afirmado, le obliga a tener que pedir "perdón" como representante del Consell cada vez que visita Alicante.

También ha repasado todos los proyectos que tiene en marcha su ejecutivo en materia de transporte, infraestructuras, educación, sanidad y agua, una materia en la que ha hecho especial hincapié.

Igualmente, se ha referido a las críticas por la falta de transparencia en la ejecución de las inversiones que viene criticando Ineca y ha atribuido al anterior Consell del Botánic el desmantelamiento del sistema de información que permitía conocer las inversiones territorializadas.

Ha sido en este punto cuando ha hecho el anuncio que llevaba preparado para el evento y que ha sido la creación de un Mesa de Seguimiento de las Inversiones del Consell en la provincia de Alicante junto a Ineca, que presidirá él mismo y en la que participarán también los responsables de las principales consellerias. Una mesa que, según ha apuntado, se constituirá lo antes posible.

Una mesa que servirá para rendir cuentas, pero también para que la Generalitat pueda recibir "la ayuda" de Ineca y su consejo ante los proyectos o políticas que quiera llevar a cabo la administración económica. Sin duda, todo un reconocimiento para el instituto que preside Amirola.