El corazón de la empresa familiar late en su cadena de suministro

En un entorno empresarial marcado por la incertidumbre, la volatilidad y la aceleración del cambio, las empresas familiares se enfrentan al reto de reinventar sus operaciones para seguir siendo competitivas. Bajo esta premisa se celebró el evento organizado por la Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (AEFA), donde se abordó el papel estratégico de la cadena de suministro como uno de los ejes de la transformación empresarial.

Los modelos tradicionales de gestión ya no funcionan, y no lo hacen porque están basados en la estabilidad y la eficiencia, y esto ya no es suficiente. Todos tenemos la sensación de que los últimos cinco años han parecido veinte, y creemos que los próximos 5 nos van a parecer 40, cada vez las reglas del juego cambian a mayor velocidad, y nos encontramos ya en escenarios donde tenemos la sensación de que estas reglas han cambiado a mitad de partido. En este nuevo escenario, caracterizado por la complejidad y la imprevisibilidad, las empresas deben adoptar enfoques más ágiles, resilientes y centrados en el cliente.

Uno de los conceptos clave que hemos de interiorizar es la de asumir que ya no estamos en la “era de la personalización” sino en la “era del cisne negro”. Mientras que antes las modificaciones en productos o servicios no alteraban la estructura operativa, hoy los cambios son tan disruptivos que transforman por completo la cadena de valor. Ejemplos como Repsol o Cepsa, (la “nueva” Moeve) que han pasado de vender combustible a ofrecer soluciones energéticas integrales, ilustran esta nueva realidad y nos enseñan que las empresas para seguir aportando valor necesitan integrar nuevas cadenas de valor operativas.

Este entorno y este enfoque permite bajar al terreno de la empresa familiar estrategias de gestión que aumentan nuestra competitividad en este nuevo entorno, donde las nuevas tecnologías, y las demandas y necesidades de nuestros empleados cobran más protagonismo

Fiabilidad en los datos: No podemos abordar casi ningún proyecto de transformación sin un dato único y fiel a la realidad. Cadenas de suministro conectadas a estos datos, de forma que podamos integrar sistemas dinámicos, capaces de anticipar los cambios en la demanda de cada producto o servicio. Foco en el Servicio al cliente: Necesitamos desarrollar procesos y herramientas que pongan al cliente en el centro, hoy es muy complicado competir vía costes, es necesario aportar soluciones y no solo productos al cliente. Qué quiere y, además, cómo lo quiere. Gestión ágil para la introducción y descatalogación de nuevos productos o servicios, falla rápido y barato.

Actualmente no se trata de ser el más barato, sino el más rápido, el más innovador y el más confiable.

En la empresa familiar, un motor de crecimiento sostenible es una cadena de suministro moderna, flexible y orientada al cliente. Adaptarse ya no es una opción: es la única vía para seguir latiendo con fuerza en un mercado cada vez más exigente.