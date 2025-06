La seguridad se une al cambio climático y la energía entre los grandes retos del Mediterráneo

El agua, la conectividad, los efectos del cambio climático, la transición energética -con el apagón del 28 de abril en el punto de mira- o la vivienda son preocupaciones cotidianas y comunes para las cinco autonomías bañadas por el Mediterráneo en España, pero la búsqueda de seguridad se ha colado en la agenda pública y el papel del Mare Nostrum en esta coyuntura, marcada por guerras físicas y comerciales, también. Así se ha constatado durante la primera jornada del II Foro Económico y Social del Mediterráneo, que se celebra en Málaga.

La cita ha sido organizada por Prensa Ibérica junto a la Fundación La Caixa y ha contado con el respaldo de empresas señeras como Moeve, CaixaBank, Endesa, Telefónica, Metrovacesa, Iberdrola, Renfe, Naturgy, Mango, Redeia, Aena, Vueling, Abertis, Pamesa, Mercadona, Simetria, Fundación Pacha, Booking.com, Statkraft, Grupo Uax, TM Grupo Inmobiliario, Trops y beBartlet. Como en la primera edición, celebrada en València el año pasado, los nueve diarios del grupo en el arco mediterráneo han impulsado el trabajo de otros tantos consejos sectoriales para analizar los retos comunes y las respuestas colaborativas.

Oportunidades

“Queremos ofrecer un diagnóstico preciso, identificar oportunidades, localizar el origen de los problemas y, sobre todo, encontrar soluciones desde un espíritu de consenso”, ha señalado como objetivo del evento el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, quien ha añadido que "es el momento de tender puentes para que los ciudadanos del Mediterráneo recuperen el protagonismo que les corresponde”.

Por su parte, Josep Maria Coronas, director general de la Fundación La Caixa, ha destacado que el foro es un lugar estratégico para debatir sobre un modelo de crecimiento más justo e inclusivo. "El Mediterráneo es mucho más que una geografía. Es un espacio compartido de enormes desafíos, pero también de inmensas oportunidades", ha destacado.

Corredor Mediterráneo

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, entre otras cuestiones, ha puesto énfasis en algunas de las carencias que sigue teniendo esta parte del territorio de España, donde ha primado la concepción radial del Estado con epicentro en Madrid. En este sentido, Moreno ha reclamado que "se acelere la ejecución de infraestructuras como el corredor mediterráneo".

Con una guerra en su patio trasero, la de Ucrania, y otra ya indisimulable en sus mismas costas, la que libran Israel, Irán y los palestinos, el Mediterráneo no es ajeno a las turbulencias estratégicas, que además han puesto sobre la mesa la necesidad de incrementar el gasto en defensa y, por consiguiente, desarrollar una industria propia en este campo. Javier Colomina, representante Especial del Secretario General de la OTAN para la Vecindad Sur, ha aseverado que "sería un error una Europa de la defensa plenamente autónoma como alternativa a la Alianza Atlántica". "Yo creo que no es necesario un ejército europeo, pero sí una capacidad de respuesta europea. Tendría que tener una capacidad expedicionaria, capaz de moverse de un momento a otro", ha añadido.

Trump

La coyuntura internacional está indudablemente alterada y la incertidumbre campea por los cinco continentes en especial desde la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump, que ha trastocado el tablero de las relaciones mundiales con medidas disruptivas como la guerra de aranceles que ha emprendido. Dos experimentados actores del panorama político, los dos ex primeros ministros de Italia, han aportado su visión al respecto. Enrico Letta señaló el lunes que a nivel mundial “estamos en este momento con una aceleración increíble”. Atribuyó este factor a “la presión de Trump, la presión de los aranceles, la presión económica de fuera de Europa... Es una obligación para nosotros hacernos más integrados”.

Por su lado, Matteo Renzi recordó "cómo Angela Merkel [excanciller de Alemania] y otros líderes del norte de Europa consideraban al Mediterráneo el problema de Europa hace sólo diez años". "Si tratamos de imaginarnos los próximos 10 años hasta 2035 estoy seguro de que el Mediterráneo va a ser la solución de los problemas de Europa", sentencia el exprimer ministro italiano. El político añadió que "en este mundo tan fragmentado, yo continúo siendo un creyente en Europa y en su capacidad para superar retos, para convertirse en los Estados Unidos de Europa".

Tampoco escapó a este debate el presidente de Telefónica, Marc Murtra, quien afirmó que "si Europa quiere tener autonomía estratégica hay que tener grandes titanes tecnológicos".

Sector público

Más madera: "En España tenemos un sector público elefantiásico, que toca demasiados sectores de nuestra economía. Los mayores niveles de innovación se dan en la periferia, en contraste con las zonas que están más cerca del sector público. El sector público reduce competencia y eficiencia, y tiene una influencia en el sector privado", asegura Arturo Bris, director del Centro de Competitividad Mundial de IMD.

En relación con esto, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que ha reclamado estabilidad política en un momento de gran confrontación en el escenario español, ha destacado que "el Mediterráneo es una de las zonas de Europa con más potencial, primero por el clima y por infraestructuras, ya que estamos trabajando en el Corredor Mediterráneo, que sería fundamental para el transporte de mercancías. Otro aspecto fundamental es la energía y las infraestructuras digitales, que son vitales para el desarrollo y para las zonas menos pobladas. Además, el agua es clave".

Marteen Wetselaar, CEO de Moeve, introdujo otro elemento de debate: "El cambio climático no para, vamos a volver a preocuparnos mucho de la descarbonización y sabemos que el futuro es de las moléculas verdes". "Lo que ha hecho la administración de Trump me preocupa profundamente, pero no va a parar la transición energética ni en el mundo ni en Estados Unidos. Ese país va a perder su posición 'clean tech', dejando espacio para dominar a Europa y China", pronostica.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, puso el acento sobre dos cuestiones candentes en el Mediterráneo: el turismo y la migración. "Si queremos que el turismo siga siendo una fuente de riqueza, respeto y valor añadido es necesario priorizar su regulación para evitar los efectos negativos que su crecimiento descontrolado pueda provocar", apuntó respecto del primer tema, mientras que del segundo afirmó que "las personas migradas de otros países realizan un papel clave en nuestra cohesión social, ya que a menudo ejercen las profesiones más duras como la construcción, la agricultura o el cuidado de nuestros familiares".

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha incidido en el problema del agua: "España cuenta con la mayor reserva hídrica de los últimos 20 años. Todas las cuencas hidrográficas están por encima del 80% de su capacidad. Todas, menos una. La cuenca del Segura está al 30% de su capacidad. Este es el mayor ejemplo de que en España hay agua para todos los españoles pero es necesario repartirla".

Por último, el director general adjunto a presidencia de Renfe, Sergio Bueno, ha hecho hincapié en uno de los grandes problemas en la movilidad: los retrasos en el servicio ferroviario. En relación con esto, ha indicado que la compañía está "trabajando mucho en temas predictivos, en procesos de digitalización en servicios de ingenieria y mantenimiento que nos ayuden a incorporar modelos de prevención de las distintas fases del cuidado del material rodante, pero aún así siempre es complicado prever este tipo de circustancias".