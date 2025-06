La nueva edición de la Ocean Race será más oceánica en Alicante y más internacional en su recorrido

La salida de la Vuelta al Mundo en Vela de 2027 será la sexta salida desde que se iniciara la prueba y la quinta para Alicante. La Generalitat Valenciana ya tiene en marcha la redacción del proyecto, pendiente de adjudicar, y por parte de la organización se ha puesto el foco en dos perspectivas: asentar el modelo de sostenibilidad y terminar de cerrar el recorrido. El primer ámbito afectará a la ciudad alicantina, pues fuentes de la organización han reconocido que se quiere dar forma a las iniciativas de protección al medio marino. En concreto, se trabaja con las conselleria de Medio Ambiente y la de Turismo, así como el Ayuntamiento alicantino para transformar la experiencia en una plataforma sobre salud del océano.

De hecho, Ocean Race trajo al auditorio alicantino una de sus citas internacionales ("Summits") el pasado noviembre. En los encuentros han estado desde la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o directivas de la Volvo como Vanessa Buitoni. La decimoquinta edición "redoblará su compromiso con su programa Competir con propósito, que se ha convertido en una referencia en el mundo del deporte al aunar vela y sostenibilidad, tanto minimizando la huella del evento en sí como impulsando su programa científico a bordo y su programa de aprendizaje para niños y jóvenes, disponible en 12 idiomas", indican.

En clave local, han reconocido que ya se han mantenido reuniones de trabajo con la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital (SPTD) y "estamos avanzando en el evento que se celebrará en enero de 2027". A falta de concretar días, lo que sí se conocerá en breve es la empresa adjudicataria del proyecto que realizará el servicio de asesoría técnica para el organismo del Consell y que tendrá que diseñar la organización de la salida. En el Perfil del Contratante, ya se ha superado la fase de una primera valoración y solo se ha presentado la empresa de El Campello, Aysic.

Vuelve Auckland

En cuanto a la vertiente internacional, Ocean Race ya tiene confirmadas algunas paradas icónicas como es Auckland (Nueva Zelanda), meca de la vela, y la llegada que será, de nuevo, Amaala en el Mar Rojo. "Estamos en conversaciones con otras ciudades de todo el mundo y está lista se ampliará a medida que confirmemos su participación. Hay gran interés de ciudades de los cinco continentes", señalan. La ruta llevará a la flota desde el mar Mediterráneo al océano Atlántico para seguir hacia el océano Antártico antes de doblar el mítico Cabo de Hornos y regresar a Europa por América.

La bahía neozelandesa de Auckland. / Ocean Race

En el periodo entre regatas que es de tres años, los organizadores podrán a prueba su maquinaria con dos competiciones de alto nivel. Se trata de The Ocean Race Europe 2025, una regata europea que conectará Europa desde el Báltico hasta el Mediterráneo entre el 10 de agosto y el 21 de septiembre y la Ocean Race Atlantic - Nueva York - Barcelona en septiembre de 2026. "Los próximos están previstos para Kiel (Alemania) el 7 de agosto de 2025 justo antes del inicio de The Ocean Race Europe en la ciudad alemana el 10 de agosto; otro centrado en el papel de la juventud en la preservación y protección del medio marino que celebraremos con jóvenes de toda Europa en Génova (Italia) en noviembre de este año; otro en Montenegro (final de The Ocean Race Europe 2025) en mayo de 2026, así como The Ocean Race Summit Barcelona y The Ocean Race en Portugal en fechas por confirmar el próximo año", añaden.