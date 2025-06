Las prácticas abusivas de las aseguradoras ahoga a los talleres alicantinos

La Asociación de Empresarios de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines de la provincia de Alicante (Atayapa) ha lanzado un nuevo grito de socorro ante lo que es una práctica generalizada en España y que ha acabado en los tribunales europeos. La organización, integrada en Fempa, considera que las prácticas abusivas por parte de las aseguradoras no se pueden sostener por más tiempo.

El secretario general, Luis Mascaró, explica que no es un tema aislado de la provincia, pero a medida que pasa el tiempo la situación es más crítica. «Desde que empezar las compañías empezaron a competir por ofrecer pólizas más baratas en caso de siniestro, comenzaron a apretar a los talleres y a pagar por debajo del precio real por hora y ha tocado de pleno en la rentabilidad, llegando a convertirse en insostenible».

Por otra parte, «obligan a proporcionar servicios que, al contrario de lo que piensa la gente, no pagan las aseguradoras, sino los propios talleres. Mascaró indica que Atayapa cuenta con más de 650 empresas asociadas y las más perjudicadas son las que se dedican a la mecánica, chapa y pintura en caso de accidente. «Eso representa entre el 20-25 % de la red con la que contamos en la provincia», puntualiza.

Una grúa se lleva un coche accidentado en San Juan. / Jose Navarro

Junto a la preocupación por la supervivivencia de estos centros especializados, la asociación advierte de la falta de información que rodea todas estas circunstancias y que provoca que sean los responsbles de los talleres quien tengan que dar la cara ante los clientes.

Sobre el terreno

Frente a la parte más teórica, está la del día a día y es la que supone, por una parte, la relación con las compañías y, por otra, con los conductores.

Joaquín Gómez es el gerente de Auto Taller Carrascosa y responsable en Atayapa del área de siniestros. «Hace unos 10 años, dejamos de ser taller concertado. Nos ha costado mucho darle la vuelta el negocio, pero nos estábamos quedando sin margen. Ahora tenemos salud», subraya.

Gómez destaca que «la gente no sabe que detrás de las pólizas más baratas estamos nosotros. La rentabilidad se ha reducido, según los últimos datos que tenemos, entre un -2 y +5 %. Ese margen significa, además de acabar yendo a pérdidas, no poder sostener el negocio». El responsable del taller alicantino es la segunda generación propietaria del centro. En él trabajan 21 personas y comenta que, en la actual, el coste de la mano de obra ya supone un mínimo de 30 a 36 euros la hora. Si se suman las piezas, la limpieza y las gestiones, la hora se sitúa por encima de los 55 euros, normalmente.

Un accidente de tráfico en el centro de Alicante. / Pilar Cortés

Gómez denuncia que hay aseguradoras que te marcan 27 euros por hora y «es eso o se van a otro». En cualquier caso, está por debajo, lo que significa acabar en el juzgado o tragar.

Ocultismo

Además de este hecho, Gómez relata los casos de esos servicios extra impuestos. «Las compañías para traerte un cliente te obligan a contar con coches de cortesía o que realices una limpieza. Todo eso corre a cargo del taller, no de la compañía y no se sabe». Lo que redunda en esa especie de ahogamiento que lleva al cierre. Él conoce alguno en la ciudad de Alicante que sitúa por Rabasa, pero le preocupa el desconocimiento con el que llega todo a los accidentados.

«El poder de las aseguradoras para dirigir a los clientes es brutal, porque es un momento en el que la gente está nerviosa, lo ha pasado mal y no quiere problemas». E,s por este motivo, que desde Atayapa advierten de la letra pequeña en la operativa de los siniestros que apunta directamente a los peritos.

«Los peritos no son independientes. Esa sería la solución», comenta Gómez. Desde la asociación explican que otra manera de ahorrar costes es en los recambios. «Otro problema es el ocultismo», sentencia el gerente del taller.

El informe del perito suele indicar «recambio de calidad equivalente» o «recambio verde» frente a los originales, comentan. En este caso, el ciudadano lo que va a recibir son componentes, como una puerta o un faro, de similares características técnicas, pero no una nueva pieza del fabricante. O bien, en el segundo caso, son directamente piezas recicladas de otros coches. El propietario del vehículo tiene difícil identificarlo, porque en el documento solo verá indicado el modelo de esa pieza.

La cuestión se complica cuando se trata de los eléctricos, «no porque falte formación», sostiene Gómez, sino porque «estas unidades requieren más tiempo, pues antes cualquier reparación, hay que hacer una operación que se llama previa. Es la desconexión de todo el aparato eléctrico que supone unas dos horas». En definitiva, que lejos mejorar, la renovación del parque supone un nuevo quebradero para el sector que ya se encuentra en una situación complicada.