La patronal y UGT firman un preacuerdo que desconvocará la huelga del metal de Cádiz

La patronal y el sindicato UGT han conseguido tras una reunión maratoniana alcanzar un preacuerdo que, una vez sea ratificado por las asambleas de trabajadores, desconvocará la huelga indefinida en el sector del metal de Cádiz que iba a comenzar este lunes.

El preacuerdo al que se ha llegado a primeras horas de esta madrugada ha sido firmado por los representantes de la Federación de Empresarios del Metal de Cádiz (Femca) y UGT, mientras que CCOO no lo ha ratificado.

El preacuerdo será sometido a votaciones en asambleas de trabajadores, tras lo que se desconvocará la huelga y se establecerá la firma de este convenio.

CCOO, el otro sindicato implicado en la negociación, no ha aceptado la propuesta y no ha firmado este preacuerdo. No obstante, el comité de huelga, en el que UGT tiene mayoría, se ha comprometido a desconvocar la huelga una vez sea ratificado el preacuerdo por la asamblea de los trabajadores.

Este preacuerdo, que afecta a cerca de 30.000 trabajadores de unas 5.000 empresas del sector del metal de Cádiz, se ha alcanzado tras dos jornadas de huelga la semana pasada y horas antes de que se iniciara una huelga indefinida.

El secretario de UGT FICA Cádiz, Antonio Montoro, ha destacado al término de la reunión, sobre la 1:00 de la madrugada, que el preacuerdo permitirá un convenio "importante", "de futuro" con una vigencia hasta 2032 y que dará "una estabilidad importante".

Ha destacado que este preeacuerdo no sólo garantiza la subida salarial del IPC "para prácticamente siempre, mientras no se negocie lo contrario", sino también "reglas del juego" para los fijos discontinuos y una extensión del complemento de toxicidad y penosidad progresiva y "muchos artículos" que habían debatido durante este año de negociación.

"Es mucho más de lo que se peleó en 2021", ha dicho Montoro, en referencia al último convenio colectivo, cuya negociación llevó a una sonada huelga indefinida en el sector.

José Muñoz, el secretario general de Femca, ha apuntado a EFE que 56 representantes de la patronal han dado el apoyo a este preacuerdo.

Ha destacado que el preacuerdo contempla contratos de acceso para trabajadores sin experiencia con un 75% del salario base durante 18 meses, algo importante para las nuevas contrataciones de las empresas del sector.