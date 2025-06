Garamendi, tras las condiciones del Gobierno a la opa BBVA-Sabadell: "La intervención política no nos gusta"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado este jueves la "inseguridad jurídica" y la "inestabilidad política" que en su opinión vive España. "Somos partidarios de la libertad. La hiperregulación no nos gusta y la intervención política, tampoco", ha añadido, preguntado por las trabas impuestas por el Gobierno a la oferta de compra (opa) del BBVA sobre el Sabadell, durante su intervención en un curso organizado por la Asociación de Periodista de Información Económica (APIE) y patrocinado por el BBVA en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

"En España, nos guste o no, se están politizando muchas cosas", ha añadido el líder patronal, quien ha recordado que tanto el BBVA como el Sabadell son socios de su organización y ha pedido que sus declaraciones no se entiendan como un planteamiento a favor de uno u otro banco. Sin embargo, sí que ha afeado su actuación al Ejecutivo: "Sin entrar en la operación, sí creo que no podemos estar 14 meses en una inestabilidad de no saber si es para adelante o para atrás. Eso perjudica a las dos instituciones. Si el Gobierno iba a hacer esto, podría haberlo hecho hace un año, nos habríamos ahorrado mucho tiempo".

Garamendi, asimismo, ha reiterado su crítica a la consulta pública que hizo el Ministerio de Economía sobre la operación: "Generó falta de confianza e inestabilidad". Y ha defendido que los legítimos responsables de tomar una decisión sobre la opa son los propietarios del Sabadell: "Hay que respetar profundamente a los dueños de las compañías, que son los accionistas. Yo creo que hay que preguntar a los accionistas y sean los accionistas los que tomen su decisión".

Situación preocupante

Garamendi, asimismo, ha afirmado que España está inmersa en una situación "muy preocupante" por los casos de corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE. "Estamos viviendo un momento muy delicado, en el que las empresas no estamos viendo un motivo de confianza para invertir por muchos motivos, por falta de seguridad jurídica, por falta de estabilidad regulatoria, porque necesitamos calidad de la norma, porque estamos viendo que políticamente el país está en un momento inestable", ha mantenido.

En el mismo foro, la presidenta de la patronal bancaria AEB, Alejandra Kindelán, ha vuelto a rechazar hablar directamente de la opa, como viene haciendo en el último año, ya que tanto el BBVA como el Sabadell son socios de su organización. Con todo, preguntada respecto de la intervención del Gobierno en procesos de fusiones corporativas, sí que ha advertido de que las empresas necesitan "previsibilidad en el marco normativo, jurídico y fiscal" para que el país pueda aprovechar la "gran oportunidad" que tiene de captar capital e inversiones del exterior.