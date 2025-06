José Vicente Andreu: "Hay que tomar en serio las amenazas de Trump porque pueden ser fatales para la agricultura"

Ha sido reelegido sin oposición. ¿Es ese un buen aval para su gestión?

Asaja Alicante es una organización consolidada, cuyo objetivo claro es trabajar por todo sector primario de la provincia. Siempre habrá alguna voz discordante, porque es imposible que todo el mundo pueda sentirse resarcido en sus reivindicaciones. Pero nosotros escuchamos a todos los agricultores e intentamos ser la correa de transmisión de sus propuestas. En definitiva, trabajamos día a día por conseguir mejorar la situación del sector en la provincia.

¿Qué balance hace de su mandato?

Han sido cuatro años marcados por los problemas de falta rentabilidad de todo el sector primario nacional, que además se encuentra en continua reconversión. Año tras año va perdiendo agricultores, aunque paradójicamente también cada día su importancia es mayor en producción y facturación. La agricultura familiar va perdiendo peso en pro de la más profesional, y eso conlleva que en Alicante vaya ganando peso en el PIB, lo que nos indica que algo se está haciendo bien pese a problemas estructurales como la falta relevo generacional, la competencia de países terceros o el agua.

¿Hay solución para la falta de recursos hídricos?

Alicante necesita mucha más agua que la que genera, teniendo en cuenta que somos la cuarta provincia en actividad económica. Solo tenemos un río que nace en nuestro territorio, como es el Serpis, y sus caudales son para regar la provincia de Valencia. Y luego está el Vinalopó, sobreexplotado, aunque afortunadamente contamos con el trasvase del Júcar, que ahora empieza a funcionar.

¿Siguen confiando en el trasvase Tajo-Segura?

El problema de este trasvase es que está siendo erosionado en su capacidad por decisiones políticas y no técnicas o medioambientales. Son compromisos que el presidente Gobierno central adquirió en Albacete en un mitin y que parece que quiere cumplir, cuando no está haciendo lo mismo con otros. Con todo, y a pesar de todas esas dificultades, se va consolidando el volumen de agua regenerada y poco a poco entra en juego el agua desalada, lo que nos hace más fuertes, pero el caballo de batalla en los próximos años va a ser el agua sin ninguna duda.

El otro es el de la competencia de terceros países...

Europa pone normas muy estrictas de producción dentro del pacto verde, en el que prima el proteccionismo de los ecosistemas. Pero este pacto nos prohíbe métodos de producción que generan que disminuyan las cosechas y aumenten los costes. Con todo, se trata de un marco que estamos dispuestos a asumir siempre que no venga uno por la puerta de atrás, se cuele y ponga productos en el mercado con menos garantías de salud y calidad a precios mucho más baratos. Por eso exigimos reciprocidad; no tenemos miedo a competir, pero siempre y cuando sea con los mismos marcos legales.

Querían una ley de cadena alimentaria y ahora que la tienen no están contentos con los resultados...

Es una ley nacional y nuestro mercado es europeo. Por tanto, habría que extrapolarla a nivel comunitario, porque si no no conseguiremos que funcione adecuadamente. Y está bien que se promulguen leyes, pero si no se ponen medios para hacerlas cumplir, se convierten en papel mojado. De lo que se trata, en definitiva, es de otorgar rentabilidad al eslabón más débil, que es el productor.

El presidente de EE UU ha velto a amenazar a España con aranceles a raíz de los compromisos de inversión con la OTAN, aunque desde el Gobierno se le está intentando restar importancia. ¿Cómo lo ven los agricultores?

Los acuerdos comerciales son competencia de la Unión Europea, pero del primer mandato de Trump todavía estamos sufriendo los aranceles a la aceituna negra, mientras que otros que ya no están en vigor supusieron para los cítricos desplazarnos de esos mercados, sin que los hayamos podido recuperar. Así que esa amenaza hay que tomarla en serio porque puede ser fatal para la agricultura, y más en concreto para productos como el aceite, el vino o las conservas de verdura, que tienen una presencia importante en Estados Unidos.

¿Hay forma de plantar cara?

Por nuestra parte, poco podemos hacer, más allá que seguir trabajando dentro de las normas que nos dicten, siendo muy profesionales y conservando el aprecio de los consumidores, porque de esta forma siempre quedará un resquicio para la esperanza. En cualquier caso, insisto en que esas decisiones políticas son muy lesivas y hay que tenerles miedo.

Otra amenaza para el sector es la del cambio climático. ¿Cuál está siendo el impacto?

El cambio climático está provocando variaciones que no podemos controlar. O hay periodos de extrema sequía u otros de lluvia por encima de lo normal. Pero lo peor es el aumento de las temperaturas, porque una planta puede adaptarse a la sequía, pero no a la deshidratación y al estrés. Sin duda este va a ser uno de los factores que nos van a condicionar toda la actividad.

¿Habrá que cambiar de cultivos?

Evidentemente, habrá cultivos que no podrán continuar, como el almendro de secano, que se muere en algunas comarcas, por lo que habrá que ir pensando en sustituirlos por algarrobos u olivos, que resisten mejor los momentos críticos. En los cultivos de regadío, por contra, siempre hay más margen de juego, evitando la deshidratación con el apoyo del agua. No habrá otra que adaptarse.

A nivel interno, Asaja ha decidido ampliar la junta directiva...

En 2021 ya ampliamos de 20 a 29 los miembros, y ahora llegaremos a 39 con la finalidad de incrementar la representatividad de todos los cultivos y comarcas. Es una provincia muy diversa y todos tenemos que estar representados para establecer estrategias y afrontar problemas. Cuantas más voces haya, más experiencia y mejor irán las cosas.