El BCE y los principales bancos centrales del mundo aplauden al presidente de la Fed frente a los ataques de Trump

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, y los presidentes de los bancos centrales de Inglaterra, Andrew Bailey; de Japón, Kazuo Ueda y de Corea, Rhee Chang-yong, han acogido con un aplauso la respuesta de presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, al ser preguntado por los ataques constantes que recibe de Donald Trump por no bajar los tipos de interés.

"Estoy concentrado en hacer mi trabajo", ha respondido Powell a la cuestión lanzada en una mesa debate en la que han participado los principales banqueros centrales del mundo, en el marco de la reunión del 'Foro del BCE sobre Banca Central 2025', que, como cada año, se celebra en Sintra (Portugal). Y la respuesta ha sido saludada con un prolongado aplauso de sus compañeros de panel y de las personas asistentes en la sala.

Hablando por ella misma y por los otros participantes en el debate, Lagarde ha señalado que todos ellos "harían exactamente lo mismo" que Powell si hubieran sido objeto de ataques políticos similares. Al reflexionar sobre cuál le gustaría que fuera su legado y sobre qué es lo que "quita el sueño", el presidente de la Fed -cuyo mandato vence dentro de 10 meses, en mayo próximo- ha señalado la estabilidad de precios, en primer lugar, seguida del pleno empleo y de la estabilidad financiera. "Lo que me quita el sueño es cómo lograrlo. Quiero dejarle a mi sucesor una economía en buen estado", ha confesado, antes de añadir que "si queremos hacerlo con éxito, tenemos que hacerlo de una manera completamente apolítica".

Los presidentes de los bancos centrales de Inglaterra, Corea, EEUU, zona euro y Japón, junto con una periodista de Bloomberg, en el foro de Sintra. / BCE

En el debate, conducido por la periodista Francine Lacqua de Bloomberg, Powell ha reconocido que las tasas de interés en EEUU son "moderadamente restrictivas" y ha admitido que, de no haber sido por la política de elevados aranceles impulsada por Trump, posiblemente habría recortado aún más los tipos este año. Aunque, según el análisis de la Fed, los efectos de la política arancelaria aún no se han reflejado en la inflación y se esperan cifras más altas este verano, Powell no ha cerrado la puerta a un posible recorte de tipos de interés en la reunión de política monetaria de julio: "Vamos a ir reunión por reunión", ha dicho. "No descartaría ninguna reunión ni la plantearía directamente. Dependerá de cómo evolucionen los datos", ha rematado, a pesar de que la mayoría de los integrantes de la Fed se han mostrado a favor de esperar a finales de año.

Preguntado sobre el déficit de EEUU, el presidente de la Fed ha comentado que "la trayectoria fiscal federal de EEUU no es sostenible". "El nivel de deuda es sostenible, pero la senda no lo es, y necesitamos abordarlo tarde o temprano. Más vale pronto que tarde", ha señalado.

"Algo se ha roto" en el dólar

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha citado los grandes desafíos a los que se enfrenta Europa: menor protección de EEUU, energía menos barata y menor demanda China. Pero también se ha referido a las oportunidades que se abren para la zona euro y, en particular, ha vuelto a expresar su confianza en afianzar un mayor protagonismo de la moneda única aprovechando las dudas sobre el dólar. Desde su punto de vista, "claramente algo se ha roto" en relación al dólar; pero también ha admitido que los cambios importantes requieren "mucho tiempo".

A la pregunta de qué es lo le "quita el sueño", Lagarde ha señalado, sin dudarlo, a la inteligencia artificial. Según se ha expresado, a Lagarde no solo le inquieta el rol que pueda desempeñar la IA, sino también sobre "cómo se pueden presentar cosas distorsionadas, cómo la opinión pública puede ser manipulada". La presidenta del BCE ha dicho estar "muy preocupada" por la supervisión de la integridad de los datos y la "brújula moral" que se usa.

Sobre el futuro del dólar, el presidente del Banco de Japón ha respondido que todo dependerá de lo que hagan China y EEUU en apoyo de sus propias monedas. El presidente del Banco de Corea ha apuntado que "parece que se habla" sobre un posible cambio del papel del dólar en el mundo, "pero se mantienen los activos en dólares mientras se aumentan los ratios de cobertura". El presidente del Banco de Inglaterra, por su parte, ha expresado que es "demasiado pronto" para ver el impacto sobre el comercio internacional de las subidas arancelarias.