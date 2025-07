Jesús Navarro pide "misericordia" a Urbanismo para que de la licencia de la nueva sede de la Cámara de Alicante

La Cámara de Comercio de Alicante ha entrado en una cuenta atrás de alto voltaje. El vicepresidente de entidad, Jesús Navarro, ha reconocido que si el Ayuntamiento alicantino no les concede la licencia urbanística en menos de dos semanas el curso no podrá comenzar en septiembre. El empresario ha hecho estas declaraciones justo en una charla que ha protagonizado dentro de las acciones del Campus Cámara CEU y ha evidenciado que, lo que para el presidente Carlos Baño era una cuestión de tiempo a solucionar en breve, se ha convertido en una situación crítica, pues las obras de la nueva sede las paralizaron el pasado abril ante la inminente inspección de Urbanismo por carecer de los oportunos permisos.

"Pido misericordia. Estamos en un barullo burocrático. Nosotros hemos hecho lo que nos han dicho desde el primer momento. Primero fue una declaración responsable. No voy a entrar en detalle. En este momento, hemos presentado una licencia nueva, sin la parte de arriba que nos comprometían y no nos han contestado", ha asegurado el vicepresidente. "Si no nos contestan la semana que viene o la otra, perdemos el curso", ha explicado ante más de 200 personas que habían acudido al acto que se ha celebrado en el Marq.

"Perderemos el curso próximo. Catorce aulas en el Panoramis, un centro que estaba absolutamente obsoleto, donde olía al rancio de los cines y espectáculos, en la zona más bonita de Alicante", ha detallado. Para añadir, "donde la Cámara ha invertido para hacer una escuela de negocios y donde lo primero que pedimos al CEU Cardenal Herrera, que es una entidad de prestigio, son un 30% de becas para la gente más desfavorecida".

El empresario justifica la petición para que acceda a formación de élite «gente desfavorecida»



Con esta idea, el responsable de la entidad ha desgranado que "un equipo de tres personas va a recorrer todos los institutos de la provincia para ver a esa persona que quiere estudiar, que tiene ganas de estudiar, pero no tiene recursos económicos y que pueda hacer los cursos de élite que vamos a hacer". "Pido, por favor, al gobierno (en referencia al municipal) y lo digo públicamente, misericordia y comprensión para que nos den esa licencia. Muchas gracias", ha concluido ante el aplauso de los asistentes.

Baño esquiva

A lo largo de su intervención, el empresario ha desgranado la historia de la marca Carmencita, de la que forma parte como directivo y solo al final, ha vuelto a hacer mención a la situación actual de una obra que tiene concedida 1,5 millones de euros de subvención pública de la Generalitat Valenciana; pero que ni contaba con licencia municipal ni cumplía con la normativa respecto a la edificabilidad, entre otros aspectos que se detallaron en un informe.

Las obras de la Cámara de Alicante están paralizadas desde abril. / Alex Domínguez

La respuesta de la Cámara de Alicante fue solicitar la licencia con el compromiso de no utilizar esa planta extra (fuera de ordenación). Mientras el área de Urbanismo estudiaba la documentación, Baño fue más allá hace dos semanas en una conferencia del Club de la entidad y avanzó que esa planta se legalizaría más adelante con la aprobación del plan especial del Puerto de Alicante que se hará para dar cabida al futuro Centro de Congresos, que está previsto junto al Panoramis.

Así, al final, Jesús Navarro ha invitado al presidente de la Cámara a pronunciar unas palabras de cierre y le ha informado públicamente que ha había pedido "misericordia", a lo que Baño no ha querido entrar a responder. El presidente de la entidad se ha limitado a felicitar a su segundo por la conferencia.

De esta manera, se acentúa la incertidumbre sobre un proyecto que arrancó en 2023 y para el que se ha previsto una inversión de 4 millones. En la actualidad, las nuevas instalaciones están sin terminar y se utilizan aulas de la planta baja del centro para impartir algunas de las formaciones de la Cámara.