Gestión del riesgo y de los retos para marcar la diferencia en la era de la incertidumbre

El 2025 se ha convertido en una carrera de fondo en la que el aprendizaje del anterior ejercicio tiene un valor extra. En este sentido, el Foro Mercados, organizado por Banco Santander e INFORMACIÓN, se ha consolidado en un instrumento de interés para conocer las claves sobre la que inversores y empresariado deben estar atentos en los próximos meses.

Así la mesa de debate sirvió para evidenciar como la geopolítica se ha convertido en un elemento que asienta la sensación de incertidumbre; pero bajo esa permanente volatilidad, los expertos del Banco Santander analizaron los retos y oportunidades que se abren en el corto y medio plazo.

La jornada la abrió Javier Gallardo, director territorial de Valencia de Banco Santander, quien no dudó en calificar de «inédito» el escenario que ahora mira con expectación a ese 9 de julio, fecha anunciada por el presidente Donald Trump, para fijar los nuevos aranceles. Sin embargo, el responsable de la entidad señaló que frente a esos entornos cambiantes, «el impacto directo sobre la zona euro se prevé moderado y, en el caso de España, preocupa más el impacto indirecto». De hecho, está previsto que se mantengan niveles de crecimiento (2,4 %) robustos, por encima de la zona euro. « El sector privado está saneado, así que a pesar de las turbulencias, es un momento de oportunidades para los que estén preparados», concluyó.

Javier Gallardo abrió la jornada. / Pilar Cortés

Sus palabras dieron paso a la mesa de debate moderada por el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, quien buscó en los expertos respuestas a las principales cuestiones que despiertan para los inversores y empresarios este punto de partida: «el mercado tiene dudas sobre lo que va a ocurrir», resumió Borja Cuesta, director de Mercados en Valencia y Murcia del Banco Santander.

En este sentido, Laura Velasco, economista senior de Mercados en la entidad, desgranó punto por punto esos «nubarrones» que han traído las políticas proteccionistas y su impacto en las políticas de consumo. Para la experta, los escenarios que se abren pasan por buenas noticias y otras no tanto. En el lado positivo, Velasco situó los bajos niveles de inflación que se han conseguido en Europa y que han servido para «normalizar los precios». Con ello, la fortaleza del euro se ha convertido en un «elemento de contención».

Por otra parte, destacó el crecimiento a la baja de los salarios. «Se modera la presión sobre los costes, lo que hace que los márgenes empresariales se pueden empezar a recuperar». A lo que sumó también la rebaja de los costes de financiación. Creemos que se sientan unas bases de crecimiento más real».

Laura Velasco, durante una de sus intervenciones. / Pilar Cortés

Sobre los aranceles, la economista consideró que se ha dado un «efecto de anticipación» y que los datos reflejan un «flujo dinámico en exportaciones e importaciones» dentro de la propia zona euro. En este contexto, la marcha de la economía española la valoró positivamente, no solo por las previsiones de crecimiento, sino por otros factores de diferenciación respecto al resto de países de la UE. Es el caso del papel pujante que está teniendo la inmigración. «El buen hacer llama», sostuvo Laura Velasco, en relación al aumento de la demanda de bienes, servicios, viviendas y mano de obra que implica la llegada de personas de otros países.

Por supuesto, otro sector «estrella» es el turismo. La diversificación y la desestacionalización ha producido una sorpresa mayor de la esperada en cuanto al continuado aumento del gasto del turista y sus efectos positivos como su incidencia en el empleo.

De cara a los próximos años, la experta puso el foco en el papel que jugará la inversión nueva. Pero, ¿cómo están reaccionando las familias y el sector privado? Para Velasco, estamos ante un sector privado saneado con ratios de apalancamiento muy bajos y riqueza financiera al alza, de manera que los balances son favorables para el consumo y la inversión.

Anticipación en el cambio

En política monetaria, señaló que el Banco Central Europeo ha hecho los deberes y que tan solo podría quedar una bajada de los tipos de interés de un cuarto de punto sobre el actual 2 % y dependiente de los aranceles. Así, a futuro, expuso una previsión de riesgos netos negativos en la zona euro este año», con una ligera mejoría para 2026 y un 2027 ya claramente positivos, cuando «nos olvidaríamos de los aranceles».

Gerardo Puerta, en un momento del debate. / Pilar Cortés

La puerta que se abre en los mercados internacionales incide, pues, directamente sobre las divisas. «Es una de las variables para hacer anticipaciones», ya que varios de los ponentes coincidieron en reconocer que e»l euro no debería estar tan fuerte» frente al dólar.

Y es que el mercado reacciona y se adapta a esa especie de montaña rusa en la que líder norteamericano nos ha instalado. Gerardo Puerta, director de Asset Allocation del Banco Santander, lo resumió de manera clara: «Siempre se interpreta que Trump quiere fortalecer el dólar, pero, al final, se deprecia». Bajo esta idea, el responsable de la entidad señaló la dificultad existente para «ver flujos marginales que empujen. La depreciación del dólar seguirá el año que viene, pero en menor medida».

La caída del precio de la moneda norteamericana obliga, además, a permanecer atentos a las operaciones de cambio y pagos anticipados. Esta cuestión la advirtió Borja Cuesta. El director de Mercados para Valencia y Murcia de Banco Santander explicó en el Foro la importancia que ha ganado saber elegir opciones para la gestión de dividendos y la cobertura de los mismos, atendiendo al caso de contar con filiales o periodos de compra.

En el último bloque de la mesa, los expertos lanzaron unos mensajes a modo de señales a las que estar atentos. En primer término, Gerardo Puerta animó a los empresarios a trabajar con un «manual» para marcar pautas y «reducir emociones».

«Empezamos a tomar una visión más constructiva y a entender lo que Trump quiere y así es más fácil modelizarlo», destacó; pues, según su criterio, los aranceles se sesgarán más hacia productos intermedios y pero todavía queda por ver cómo se repartirán. Un punto de preocupación está en la bolsa. «Los norteamericanos tienen un 43 % de sus activos en ella» y esto puede ser un riesgo si se produce una caída del empleo.

Borja Cuesta, cerró los bloques con apuntes sobre servicios y experiencias del Santander. / Pilar Cortés

Respecto a los principales activos, Puerta dejó claro que la rentas fija, en la actualidad, es más una herramienta para ahorradores y no tanto para inversores, mientras que la renta variable presenta un escenario internacional abierto, donde se dan mercados baratos, como en Brasil, a altos como pueda ser la de Japón o EE.UU. «Pero si vemos los precios de los índices estos siguen los beneficios, en ese sentido se observa como en China, por ejemplo, no se ha hecho nada en diez años porque los beneficios no han crecido».

En este ámbito, Borja Cuesta expuso el buen comportamiento que están dando soluciones de rentabilidad mínima y capital garantizado con una cesta de acciones, si bien las cuotas pueden mejorar acudiendo a otro tipo de composiciones.

Para finalizar, el experto expuso que «el mundo de la renta fija, tenemos lo de siempre» y dio algunos bocetos sobre la amplia cartera de opciones que presenta el Santander en la compra de deuda pública de cualquier país con rentas fijas a vencimiento. En cualquier caso, todos animaron a los inversores a detectar esas oportunidades que el mercado abre en un periodo donde la incertidumbre no desaparece.