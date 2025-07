FEMPA advierte que contratar sin referencias puede salir muy caro

Las comunidades de propietarios se enfrentan continuamente a decisiones importantes sobre el mantenimiento y la mejora de sus edificios. Desde una instalación eléctrica hasta la renovación de una puerta de garaje, la adaptación a la nueva normativa de ascensores existentes o la instalación de sistemas de climatización más sostenibles, cualquier obra o reforma requiere no solo una inversión económica significativa, sino también una gestión responsable. Sin embargo, en demasiadas ocasiones, ya sea por ahorrar costes o por falta de información, se recurre a profesionales sin referencias, sin formación adecuada o incluso sin la habilitación legal.

Desde la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (FEMPA) alertan sobre los riesgos reales que esto conlleva: trabajos mal ejecutados, incumplimientos normativos, siniestros sin cobertura por parte del seguro, ausencia de garantías legales y, en el peor de los escenarios, sanciones económicas muy elevadas.

Buscadores con garantía

Con el respaldo de la Diputación de Alicante, FEMPA promueve el uso de plataformas digitales que permitan acceder a profesionales acreditados y verificados. El objetivo es claro: evitar que los ciudadanos se expongan a riesgos innecesarios y asegurar la calidad y legalidad de los trabajos que se realizan en sus viviendas o edificios. Por ello recomienda una serie de plataformas web:

Por un lado el portal www.tuinstaladordeconfianza.es, funciona como buscador de instaladores habilitados en electricidad, climatización, energías renovables, ascensores, fontanería y telecomunicaciones. Todos los profesionales incluidos han sido validados, están legalmente constituidos y trabajan conforme a la normativa vigente, ofreciendo seguridad y garantías a sus clientes.

Por otro lado el portal www.todocarpinteriametalica.es, es un directorio especializado en carpintería metálica. En él se pueden encontrar empresas expertas en la instalación de puertas automáticas, estructuras metálicas, cerramientos, ventanas o toldos. Todas han superado un proceso de verificación que asegura un servicio legal, seguro y de calidad.

Sanciones que se pueden evitar

Contratar a personal no cualificado no solo puede afectar a la seguridad de los usuarios, sino también suponer sanciones muy elevadas. La falta de coordinación en prevención de riesgos laborales puede conllevar multas que oscilan entre los 40.985 y los 819.780 euros, según la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En la Comunitat Valenciana, no disponer del Informe de Evaluación del Edificio (IEEV.CV) también puede acarrear sanciones de hasta 6.000 euros.

La mejor decisión: contratar bien

Desde FEMPA insisten en que evitar estos riesgos está al alcance de todos. Apostar por profesionales verificados no solo es una garantía de seguridad y eficiencia, es una inversión en tranquilidad y cumplimiento legal. Una comunidad bien gestionada empieza siempre por contratar bien.