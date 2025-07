El sendero mediterráneo y las traviesas alicantinas

Esta semana se celebró en Elche un desayuno empresarial organizado por el movimiento «Quiero Corredor», promovido por AVE y en el que participan agentes sociales. El propósito fue dar a conocer el nuevo chequeo semestral con el que el empresariado del Arco Mediterráneo expone la situación real de cómo está la infraestructura llamada a terminar con la radialidad en España.

Nadie allí quiso ponerle fecha de fin, porque se ha incumplido tantas veces que produce sonrojo leer la hemeroteca. Sí lo ha hecho el ministro de Transportes, Óscar Puente, al que se le reconoció el impulso, y marcó 2027. Pero el documento ya demuestra que es poco probable que el Corredor del Mediterráneo tal y como se concibió esté terminado en términos competitivos. Es probable que lo esté en el sentido que el titular del Gobierno de España manifestó en Barcelona durante la cumbre empresarial organizada por las patronales catalana, valenciana, mallorquina y aragonesa. Es decir, que un ciudadano pueda tomar un tren en Almería y llegar hasta la frontera francesa sin pasar por Madrid; lo que no se sabe es cuánto tardará y en qué condiciones llegará.

Paco García, el consultor que trabaja con el movimiento desde hace años y que conoce bien la casa estatal ferroviaria, no dudó en definir toda esta red como «el sendero mediterráneo». La broma, la ironía, se ha convertido en el arma reivindicativa por excelencia del empresariado y de la sociedad civil ante los diferentes gobiernos que han pasado por Fomento (hoy Transportes y Movilidad Sostenible) y los diferentes anuncios.

El presidente de AVE, Vicente Boluda, recordó el «chiste» que le contaron hace una década en la que decía que el Corredor estaría acabado en 2015; mientras el de la CEV, Salvador Navarro, cargaba sin ambages, contra la desazón que ha acompañado los proyectos y las escasas ejecuciones hechas en los últimos años.

La integración con las dos grandes ciudades de la provincia no se ha resuelto y tendrán gran transcendencia social

Clave provincial

En este punto, la provincia de Alicante se topa con dos realidades crudas. La primera se ha expuesto claramente y es el cuello de botella que se generará para las mercancías en el recién bautizado como triángulo de las Bermudas que va desde Elche a Monforte del Cid y San Isidro. El problema, básicamente, es que la petición de construir doble plataforma - dos vías para pasajeros y dos para mercancías -se ha quedado en aguas de borrajas y se ha dado por bueno un tercer carril que se ha topado con cuellos de botella. València dará buena cuenta.

La segunda es la que no se ha resuelto y, sin duda, tendrá gran transcendencia social, la integración con las dos grandes ciudades de la provincia de Alicante. Sobre Elche, su alcalde Pablo Ruz dio buena cuenta de la paradojas con las que se encuentra el municipio. Es el caso de que Adif pida un estudio de viabilidad para poner una parada en el mayor parque empresarial del territorio alicantino, donde trabajan aproximadamente 18.000 personas cada día. También está el hecho de que, a pesar de las soluciones para conectar el aeropuerto o la propia estación urbana con la de la Alta Velocidad, la cual se ubica en Crevillent, se estime un problema de acceso porque la capacidad del túnel no da para los trenes que se esperan que pasen.

Tramo del Corredor a su paso por la provincia de Alicante. / INFORMACIÓN

El segundo es el caso de Alicante. Nadie la defendió porque solo el presidente del Puerto, Luis Rodríguez, asistió y bien contento que está de ver que, por fin, Adif está redactando la conexión con La Encina. Sin embargo, nada se dijo de la nueva polémica sobre la llegada de los convoyes por el barrio de San Gabriel.

Parece que la parte de las personas se va a quedar circunscrito al hecho de que Óscar Puente aceptara la propuesta vecinal de la variante de Torrellano, porque los tiempos de duración de los trayectos y la gestión de los mismos es algo que aún no se ha puesto sobre la mesa. Así que puede ser que estén las vías; pero las traviesas, las que hacen que sea más productivo coger un coche que un tren para ir a Valéncia desde Alicante o vivir una aventura viajera para llegar a Málaga, seguirán ahí. De momento, una de las compañías aéreas que conecta la terminal alicantina con Barcelona ha anunciado que aumentará las frecuencias. «Hay demanda», apuntaron.

Por último, no olvidemos el Corredor Mediterráneo será el menos mediterráneo de todos a su paso por la provincia de Alicante porque discurre a kilómetros del mar. El movimiento empresarial sigue reclamando en su plataforma el tren de la costa, ese que da protagonismo a las comarcas de la Marina Baixa y Alta y que acaba con el vacío entre Dénia y Gandia. Por no hablar del sur, donde no se dejó más espacio que la autopista de peaje a Cartagena.