Banco Sabadell, entidad de referencia en comercio internacional entre las empresas de la Comunidad Valenciana

Desde hace ya tiempo, Banco Sabadell se ha consolidado en la Comunidad Valenciana -así como en el resto del país- como una entidad bancaria de referencia entre las empresas que desarrollan actividades de comercio internacional o que están implantadas o tienen previsto implantarse fuera de nuestras fronteras.

Así, y centrándonos en esta comunidad, una de cada dos empresas que realizan este tipo de negocio confía en los especialistas de Banco Sabadell para conseguir un asesoramiento especializado así como poderse beneficiar de un paquete de productos y servicios, altamente especializados y dirigidos específicamente para este tipo de negocios.

Una trayectoria destacada

Alcanzar esta posición de privilegio (que está en línea con los porcentajes de negocio internacional que el Sabadell gestiona en el resto de España) ha sido posible, en gran parte, por la larga trayectoria de la entidad como banco especializado en prestar servicio a las empresas. Desde hace ya muchos años, y con el objetivo de prestar el mejor servicio a sus clientes, la entidad empezó a abrir una extensa red de oficinas en el extranjero, implantándose en su momento en países en los que ningún otro banco español tenía presencia.

Así, y por citar tan solo algunos ejemplos de estos países, fue la primera entidad española en abrir una oficina de representación en Pekín. Fue igualmente el primer banco español en disponer de presencia estable en Turquía o India. Actualmente, tiene la capacidad, mediante su red de oficinas o los acuerdos de colaboración, de prestar servicios a las empresas españolas en los cinco continentes.

Reobertura del mercado de Argelia

Según comenta Loles Champel, directora de Negocio de la Territorial Este de Banco Sabadell, "las empresas de nuestro ámbito de influencia mantienen de forma regular una intensa actividad internacional con una gran variedad de países. Cada uno con sus propias legislaciones y diversas idiosincrasias. Y a muchas de esas empresas el banco las acompaña en sus proyectos o actividades en otros países, en la medida en que cada empresa nos lo solicite. Muchas de ellas -lógicamente, las de mayores dimensiones- disponen ya de potentes departamentos de comercio internacional, y por tanto no necesitan el mismo grado de asesoramiento que puede requerir una PYME que se esté planteando exportar, importar o implantarse en el extranjero y que quiere estar segura de que lo hace con todas las garantías".

Durante los últimos meses uno de los temas en los que han centrado sus consultas las empresas ha sido el mercado argelino, que desde hace pocos meses ha vuelto a representar una importante oportunidad de negocio después de que se levantasen las restricciones comerciales que estaban en vigor. "Se trata de un mercado especialmente atractivo para empresas de los sectores agrícola, industrial, y de bienes de consumo, entre otros", comenta Champel, "pero al mismo tiempo es un mercado relativamente complejo a diversos niveles, por lo que es recomendable contar con un asesoramiento especializado si queremos aprovechar esa oportunidad de negocio", explica la directora de Negocio de la Territorial Este de Banco Sabadell.

Loles Champel, directora de Negocio de la Territorial Este de Banco Sabadell / Banco Sabadell

Los nuevos aranceles internacionales

Otra importante novedad que ha obligado a las empresas a reajustar sus planes de negocio ha sido la reciente aparición de una serie de aranceles que gravan a las operaciones de comercio internacional. Para minimizar sus efectos, las empresas tienen a su alcance varios recursos. Uno de ellos -de nuevo- es la posibilidad de asesorarse por un experto. Que si las empresas no tienen en plantilla pueden encontrar en la red de especialistas de Banco Sabadell. De hecho, "si quieren hacernos algún tipo de consulta", asegura la directiva, "no es necesario que sean clientes del banco, estamos siempre dispuestos a hablar con cualquier empresarios que quiera plantearnos una consulta de negocio internacional, o con el que podamos explorar posibles vías de colaboración futura, que el tiempo dirá si se materializan o no".

Según Champel, "en el tema de los aranceles se pueden hacer muchas cosas para minimizar sus efectos, pero cada sector económico es distinto y dentro de cada sector, cada producto tiene sus propias características, hay que hacer un análisis detallado y muy posiblemente al final sea posible reducir o minimizar sus efectos”. Otro recurso que tienen las empresas a su disposición son las ayudas que distintas administraciones han ido convocando (o podrían convocar en breve) para ayudar a hacer frente a este nuevo entorno. Es importante estar constantemente informado acerca de las mismas y de cómo poder solicitarlas, un servicio que también ofrecen los especialistas de Banco Sabadell.

Tres centros operativos y 12 especialistas en la Comunidad Valenciana

La entidad cuenta actualmente con 12 especialistas que prestan servicio a toda la red de oficinas, con capacidad para desplazarse a cualquier empresa que necesite contar con su apoyo. "Otro factor diferencial respecto a los servicios similares que prestan otras entidades es el hecho de contar en la Comunidad Valenciana con tres centros operativos que gestionan directamente el negocio documentario de los clientes, sin que los documentos tengan que salir de la comunidad. Eso simplifica mucho los circuitos administrativos y hace posible que los plazos de respuesta y de resolución de los temas sean especialmente ágiles".

Para disponer de más información sobre los servicios que Banco Sabadell ofrece a las empresas que quieran realizar actividades de comercio internacional, se puede preguntar en cualquiera de las oficinas de la entidad o a través de esta web.