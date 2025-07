Trump empuja al calzado alicantino al vacío con una caída de las exportaciones y pedidos sin confirmar

El nuevo anuncio del presidente Donald Trump sobre el aumento de aranceles para los productos europeos ha servido para avivar el fuego de la incertidumbre. Mientras las autoridades de la UE siguen apostando por las negociaciones, algunos sectores productivos de la provincia de Alicante han entrado en una compleja espiral. El calzado y la agricultura viven con especial preocupación el escenario que se abre ante un previsible incremento del 30 % a partir del 1 de agosto.

En el caso de los fabricantes de zapatos, la situación es crítica por un motivo fundamental y es que “los pedidos no se acaban de confirmar”. Con estas palabras, el presidente de Avecal, Vicente Pastor, expresa esa sensación permanente en la que viven las empresas desde que se empezaran a producir las idas y venidas del jefe de la Casa Blanca. “El pasado mes de abril ya empezamos a sentir los primeros efectos de los aranceles en nuestras exportaciones hacia Estados Unidos con una fuerte caída del 35,5 %”, destaca el responsable de la patronal autonómica.

Trump publicó una carta el pasado sábado en la que avisaba a los países de la zona euro de su decisión y también advertía de que “era independiente de los aranceles sectoriales”, que recordemos se dirigían al acero y aluminio y acero (50 %) y a los coches y componentes (25 %). Vicente Pastor asegura que “estamos viviendo una nueva fase de este proceso, en el que la posición que consiga negociar la Unión Europea será determinante para nuestro sector”. La relación comercial de la provincia de Alicante con Estados Unidos no es la más importante; pero para el calzado, el mercado norteamericano es relevante porque está relacionado con una relación de calidad y de referencia relevante.

Por este motivo, y a pesar de la prudencia, el presidente de Avecal reconoce que, aunque “hasta que no se confirme la subida arancelaria definitiva, no podemos establecer nuestras estrategias comerciales mirando al largo plazo”, el problema es que las empresas se están viendo a actuar en el corto plazo “pendientes de la llegada de pedidos que no se acaban de confirmar”.

Datos extraidos del informe de la Cámara de Comercio de Alicante (mayo 2025) / Fuente; Ministerio de Economía / Cámara de Alicante

Malas experiencias pasadas

Además del impacto directo, Pastor subraya que “las tensiones arancelarias no solo impactan en nuestras exportaciones a EEUU, sino que además deriva en incrementar la incertidumbre en otros mercados, y no debemos olvidar que la incertidumbre es, sin duda, una de las mayores amenazas para la actividad empresarial”.

Este apunte final que hace es el que enlaza con la agricultura, otro sector alicantino que podría verse impactado por la decisión de Trump. El agroalimentario guarda un mal recuerdo del anterior mandato del presidente norteamericano. "Enviábamos 20.000 toneladas de cítricos al año y perdimos todo el mercado por culpa de los aranceles que se pusieron por el conflicto entre Airbus y Boeing. Marruecos aprovechó y ocupó el hueco rápidamente, y ya no lo hemos vuelto a recuperar", se lamenta el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, que teme que la historia se repita.

En su caso, de momento, la organización agraria solo tiene constancia de la paralización de algún envío a raíz del primer anuncio de abril -casi más por desconfianza de los propios productores, que de los clientes al otro lado del Atlántico-, pero reconoce que la situación de preocupación y de incertidumbre "absoluta".

Un hmbre sostiene un garrafa de aceite en un almzara de Elche. / MATÍAS SEGARRA

Entre los productos que esta vez podrían verse más afectados están el aceite y el vino, y en ambos casos Andreu no tiene nada claros los efectos. "El año pasado con el aceite al doble de precio, siguió creciendo el mercado, por lo que queremos pensar que un arancel del 30 % a lo mejor no afectaría tanto, pero es una absoluta incógnita. Desde luego, lo mejor es que la UE negocie bien y que no haya aranceles", insiste el presidente de Asaja, que recuerda que Estados Unidos ya es uno de los mayores consumidores de este producto a nivel mundial.

En cuanto al vino, José Vicente Andreu explica que en los últimos años han sido varias las bodegas de la provincia que venían realizando un importante trabajo para abrirse camino en este mercado, que todos consideran especialmente interesante por su alto poder adquisitivo. Es decir, que se trata de un mercado al que se venden productos de gamas altas, con buenos precios y buenos márgenes.

La duda es la misma que en el caso anterior. Al tratarse de un arancel común para el conjunto de la Unión Europea, eso significa que los principales competidores de los vinos alicantinos -los franceses e italianos- también se verían afectados, lo que podría limitar el impacto, pero un encarecimiento de cara al consumidor final siempre supone un desincentivo para la compra de cualquier producto.

Distribución de las exportaciones de Alicante a Estados Unidos. / Fuente: Ministerio Economía / Cámara de Alicante

En este caso, tampoco hay que olvidar que California se ha convertido en una de las grandes potencias vinícola del mundo, con puntos de producción emblemáticos como las zonas de Napa y Sonoma.

Alternativas

Aunque desde el Gobierno y desde Bruselas ya se buscan posibles mercados alternativos para los productos europeos, si se confirman los aranceles, el portavoz de los agricultores alicantinos señala que será muy difícil encontrar algún nuevo destino, ya que el alimentario es un mercado muy maduro, en el que las posiciones están muy copadas.

Así que en juego están alrededor de 500 millones. “El impacto de los aranceles de Trump sobre la exportación alicantina pondría en peligro la relación comercial existente entre la provincia de Alicante y Estados Unidos que el año pasado ascendió a 446 millones de euros de empresas del sector del calzado y la agricultura en su mayor parte”, sostiene el presidente de Ineca, Nacho Amirola.

Desde el Instituto de Estudios Económicos, su responsable cree que “tras el nuevo inicio, queda margen para las negociaciones y es prematuro aventurar el efecto que podría tener para nuestras empresas. Lo que sí es un hecho seguro es que la incertidumbre actual provoca tensiones en los mercados internacionales y la provincia también se ve afectada por ello". En la lista de afectados, además del calzado y la agroalimentación, están la maquinaria, material eléctrico y electrónico (5 %), textil (5%), otros productos agrícolas (5 %), minerales y productos minerales no metálicos (4 %), productos químicos (3 %), componentes de automoción (3 %) y, en menor medida, mármol y piedra natural (2 %), entre otros.