Uepal reclama beneficios fiscales y suelo industrial para frenar el abandono rural

La Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal) ha propuesto nuevos incentivos fiscales y más suelo industrial para frenar la migración desde el interior de la provincia a las zonas costeras. Dentro de la jornada celebrada en Beniarrés, la asociación ha propuesto también un mayor apoyo administrativo real para atraer empresas a estos municipios. “No puede ser que una empresa quiera asentarse en el interior y se encuentre con que no hay suelo, no hay infraestructuras y sobran trabas. Si no facilitamos las condiciones mínimas, la despoblación continuará”, ha reivindicado su presidente César Quintanilla, en alusión al retraso de décadas que acumulan algunos proyectos de polígonos industriales.

El reto demográfico ha sido uno de los ejes de la jornada que ha contado con el apoyo de la Diputación de Alicante y en la que ha participado también el alcalde de la pequeña localidad, Francisco Sellés, y presidente de la Mancomunidad El Xarpolar. “Estamos hablando de una despoblación real, con consecuencias directas en servicios sanitarios, educativos y de transporte. La provincia de Alicante también necesita políticas diferenciadas para su mundo rural, no podemos vivir a dos velocidades entre la costa y el interior, el turismo masivo y las zonas despobladas”, ha remarcado Quintanilla. La provincia alicantina cuenta con más de 80 municipios con menos de 5.000 habitantes, algunos incluso por debajo del centenar.

Desde distintos ámbitos, Uepal ha querido hacerse eco de cómo los diagnósticos deben dar paso a la acción con la adaptación de "políticas públicas a la realidad rural alicantina, muchas veces invisibilizada por no encajar en los criterios de otras comunidades que sí reciben fondos europeos para municipios en riesgo demográfico". La provincia de Alicante, señalaron los ponentes, "no entra en los estándares de despoblación y zona rural de otras provincias de España por las zonas masificadas de la costa y otras poblaciones, sin embargo, posee comarcas y lugares con más dificultades que otras comunidades que si reciben fondos desde Europa u otras ayudas".

Foto de los ponentes en el foro organizado por Uepal en Beniarrés. / INFORMACIÓN / —

En primera persona

El alcalde de Beniarrés, Francisco Sellés ha expuesto las dificultades de su comarca, donde la falta de industria y servicios básicos empuja a la población joven a marcharse. “A la gente joven le gusta vivir aquí, pero se marchan por falta de servicios tan básicos como no tener pediatra, los servicios educativos…”, ha comentado. Sin embargo, ha expuesto que municipios como Beniarrés están apostando por el turismo de interior, la gastronomía y los valores naturales como forma de atraer visitantes y generar nuevas oportunidades y empleo.

Entre las voces cualificadas, ha estado la directora de la cátedra AVANT-UMH, Marga Brugarolas, quien ha añadido a este planteamiento que “el turismo no puede ser la única vía de desarrollo, debemos crear las condiciones para que las personas quieran vivir, trabajar y socializar aquí. Hace falta industria, conectividad, estructuras educativas y de ocio pensadas para quienes viven en estos pueblos, no solo para quienes los visitan. La coordinación institucional es clave para lograrlo”.

A este respecto Antonio Martínez Puche, profesor del Máster en Desarrollo Local de la Universidad de Alicante sostuvo que “generalizar nos puede llevar a cometer errores de simplificación. Cada municipio rural tiene sus particularidades, y no todo lo que funciona en uno puede replicarse en otro. Por eso es fundamental empezar a actuar desde el conocimiento del terreno.

El encuentro concluyó con la redacción de un documento que será remitido a las administraciones públicas, con propuestas concretas para frenar la pérdida de población y revitalizar el entorno rural desde una visión integral. “Nuestro objetivo es que todo este conocimiento no se quede aquí, sino que se transforme en medidas concretas. La ciudadanía necesita ver que lo que se plantea en estos foros se aplica y tiene resultados reales en el territorio”, ha señaladoseñaló Quino Palací, director del Comité de Estudios de Ineca que ha participado en el foro como moderador.