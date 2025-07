El Consell garantiza el suministro de agua este verano en la provincia de Alicante

El verano será un periodo inusualmente tranquilo para la provincia de Alicante en lo que se refiere al suministro de agua. El conseller de Agricultura y Agua, Miguel Barrachina, ha confirmado esta mañana en la Diputación Provincial que no está previsto que se produzca complicaciones para esta temporada estival. Los agricultores han avisado de la aridez que presenta el campo alicantino; pero la preocupación no se traducirá en cortes para la agricultura. En el caso de la población, no se ha barajado este escenario; no obstante, el titular autonómico lo ha asegurado.

Detrás de la tranquilidad, hay dos motivos: el primero es el que ha expuesto Barrachina ante los agricultores y el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, y está relacionado con el hecho de que sigue vigente el plan de explotación del Tajo firmado por cinco comunidades autónomas en 2013. Por otra parte, las lluvias y la situación de embalses es mucho mejor que el año pasado, cuando se decretó la sequía extrema. En este sentido, el responsable autonómico ha recordado como el año pasado se tuvieron que llevar a las ganaderías extensivas de la provincia cubas para dar de beber a los animales.

Alerta para enero

Sin embargo, Barrachina ha reiterado la alerta que se presenta para el próximo enero, cuando se hagan efectiva las nuevas reglas asociadas al aumento del caudal ecológico. "Habrá que talar 10.000 árboles", ha llegado a indicar. El conseller no ha dudado en cargar las tintas, una vez más, contra el presidente de Castilla -La Mancha, Emiliano García Page, aunque sin nombrarlo. "Solo se escucha una voz", ha subrayado.

Frente a ese panorama, el popular ha reconocido también que la garantía del suministro para el campo alicantino se verá, de nuevo, amenaza dentro de 18 meses, cuando finalicen las obras del pos trasvase Júcar- Vinalopó y no está arreglado el embalse de San Diego por parte del Gobierno central. "Pierde el 80 % del agua y hemos reiterado el acondicionamiento",ha añadido Barrachina, quien ha reconocido que la balsa, inaugurada en 2012, es una "estafa".

"Es como comprarse un coche, no poder sacarlo del concesionario porque no funciona y pagarlo entero", ha comparado. La pugna por la reparación de esta infraestructura hidráulica acumula más de una década de declaraciones cruzadas entre las administraciones -autonómica y estatal. Desde entonces, los sucesivos ministerios de Medio Ambiente (hoy Transición Ecológica) se han negado a su arreglo o a plantear litigio contra la empresa constructora; mientras que regantes y consellerias han reclamado la recuperación del embalse para su uso.