Pocas viviendas para tanto comprador: Alicante lidera el desfase entre las casas que se venden y las que se construyen

Las cuentas no salen. Mientras las ventas de viviendas no dejan de crecer, el volumen de nuevas promociones no consigue seguirle el ritmo. La escasez de suelo, las dificultades para conseguir las licencias necesarias por la lentitud de la administración o la falta de mano de obra impiden que el sector de la construcción responda con la agilidad necesaria al aumento de la demanda.

Una realidad que es más acuciante en las zonas turísticas, donde a los compradores tradicionales se unen un buen número clientes internacionales en busca de segunda residencia, como ocurre en Alicante. De hecho, la provincia es la demarcación de la costa española donde mayor desfase se produce entre las compras y la producción de nueva vivienda, según el análisis realizado por la tecnológica Sonneil, en base a los datos del Colegio de Registradores y del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

En concreto, frente a las 9.368 viviendas de obra nueva que se vendieron en la provincia durante el año pasado, solo se concedieron 7.420 visados para el inicio de nuevas unidades. Una diferencia que amenaza con tensionar aún más el mercado en los próximos años, ya que la demanda que no se satisface, se desvía al mercado de segunda mano, impulsando también el precio de los pisos usados.

Comparativa entre viviendas de obra nueva y nuevos visados concedidos. / SONNEIL

Otras provincias

El problema no es exclusivo de Alicante y se repite en la mayoría de provincias costeras, según el estudio de la compañía que dirige Alfredo Millá. Así en Murcia el desfase también es significativo: 3.295 visados concedidos frente a 4.533 compras de obra nueva, lo que genera una tensión creciente en el mercado local. Por su parte, Valencia muestra un patrón similar, con 4.739 visados frente a 5.996 compras.

Santa Cruz de Tenerife mantiene una demanda sostenida de vivienda nueva que supera ampliamente la oferta autorizada, con 3.192 compras de obra nueva frente a solo 1.521 visados. En Almería, la diferencia también es notable, con 2.797 visados frente a 3.218 compras de obra nueva, lo que refleja el dinamismo de la demanda internacional.

En la Comunidad Valenciana, además de Valencia, Castellón presenta cifras más contenidas, pero igualmente descompensadas: 2.641 compras de obra nueva frente a solo 1.267 visados, evidenciando tensiones similares derivadas del creciente interés de compradores centroeuropeos.

El ejemplo balear

Como contraste positivo, Baleares es la única provincia costera donde los visados (3.294) superan claramente las compras de obra nueva (2.516). Este éxito se atribuye a una gestión urbanística más ágil y adaptada al ritmo del mercado, ofreciendo un modelo a seguir para Alicante y otras provincias costeras, según el responsable de Sonneil.

Comparativa de visados concedidos y viviendas vendidas. / SONNEIL

Este desfase se explica por la escasez de suelo urbanizable disponible, normativas urbanísticas cada vez más restrictivas y retrasos administrativos en la aprobación de nuevos proyectos, según la compañía. "La ralentización en la concesión de visados no solo limita la oferta, sino que pone en riesgo la capacidad de responder a criterios clave como la eficiencia energética, la adaptación al cambio climático o la regeneración urbana", asegura Millá.

Sonneil Homes insiste en la importancia de agilizar trámites administrativos y mejorar la colaboración entre promotores y administraciones locales para garantizar un crecimiento inmobiliario ordenado y sostenible en Alicante y el resto de provincias.

Caída de stock

En este sentido, la falta de nueva construcción también está detrás de otro fenómeno del que vienen alertando desde el sector y es la reducción de la oferta disponible. La falta de nuevas viviendas ha elevado la presión sobre el mercado de la segunda mano, donde, tras años de ventas disparadas y de aumento de la población, el volumen de casas en venta cada vez resulta menor.

De esta forma, según las últimas estimaciones del portal Idealista, el número de viviendas en venta en la provincia se ha reducido un 16 % solo en el último año. Una caída que se suma a las registradas en ejercicios anteriores y que hace cada vez más difícil encontrar un piso. En el caso de la ciudad de Alicante este recorte de la oferta disponible es aún mayor y llega al 20 %.