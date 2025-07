¿Comprar o alquilar una casa? Los alicantinos lo tienen claro

La situación no es fácil en ninguno de los dos casos. Quienes se deciden por el mercado del alquiler se enfrentan a unos precios desbocados que, en muchas ocasiones, ya superan los 1.000 euros mensuales. Pero es que la opción de la compra no resulta mucho mejor, con unos costes también por las nubes (un piso de 80 metros de segunda mano ya vale de media 219.000 euros en la provincia) y la necesidad de contar con una buena cantidad ahorrada para afrontar la entrada.

Entonces, ¿cuál es la mejor alternativa, comprar o alquilar una casa? Es lo que ha preguntado el portal inmobiliario Fotocasa en una encuesta, donde también se recoge la opinión de los consultados sobre una posible burbuja inmobiliaria o la efectividad de las políticas de vivienda.

En el caso de la Comunidad Valenciana la respuesta es contundente. Hasta el 80 % de los alicantinos, castellonenses y valencianos consideran que el precio actual del alquiler hace que compense más pagar una hipoteca. Una cifra incluso superior a la que se da en otras autonomías con graves problemas de acceso a la vivienda, como Madrid, donde son un 76 % los que afirman lo mismo; o Baleares, donde son un 73 %.

Sentimiento arraigado

Una decisión en la que, claramente, además de las condiciones económicas, también influye la cultura. Así, un 72 % de los encuestados en la autonomía reconoce que el "sentimiento de propiedad sigue muy arraigado en la mentalidad de los españoles".

Es más, un 73 % sigue pensando que el ladrillo es una buena inversión de futuro y, de hecho, un 67 % considera que un piso es "la mejor herencia" que se le puede dejar a un hijo.

Una joven mira pisos en alquiler en una inmobiliaria de Alicante / Jose Navarro / Jose Navarro

Así, no resulta extraño que, tras unos años en que la opción del alquiler ganó terreno y muchos jóvenes la veían como una forma de no atarse y tener más libertad para escoger su futuro, vuelve a aumentar la visión negativa sobre esta práctica. Tanto que más de la mitad de la población, hasta un 52% de los encuestados opina que pagar una renta mensual por un inmueble que al final no tendrán en propiedad es "tirar el dinero". Por el contrario, solo un 16 % está en desacuerdo con esta afirmación.

"La propiedad vuelve a ganar protagonismo como símbolo de seguridad futura, herramienta de inversión, creación de patrimonio y legado familiar. En el contexto actual, si analizamos los datos, comprar una vivienda resulta, en muchos casos, más económico que alquilarla", señala la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, que cree que "es probable que en los próximos años la brecha social se acentúe en función del acceso a la vivienda, diferenciando claramente entre las familias que hayan logrado convertirse en propietarias y las que no".

Mejores condiciones

Por otro lado, la progresiva caída de los tipos de interés también se refleja en la visión que los residentes en la Comunidad Valenciana tienen sobre las condiciones hipotecarias. Aún así, la opinión mayoritaria es que los costes actuales de los préstamos complican la compra de un piso (59 %).

Construcción de viviendas protegidas en Alicante. / JUANA BENET (EFE)

Del mismo modo, también se mantiene la desconfianza en las políticas públicas destinadas a controlar los precios, que están dejando fuera del mercado a una parte considerable de la población. En concreto apenas un 26 % de quienes han participado en este estudio en Alicante, Castellón o Valencia consideran que la nueva normativa de control de precios de alquiler de vivienda favorecerá el equilibrio entre oferta y demanda.

La consecuencia de lo anterior es que también se incrementa el número de ciudadanos que ve señales de alarma en el mercado y que opina que estamos ya próximos a una nueva burbuja inmobiliaria. Una convicción que tienen el 58 % de los consultados.