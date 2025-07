Relevo generacional en el campo alicantino: tres años de actividad y menos de 65 años

Cualquier persona de menos de 65,4 años que se dedique a la agricultura o la ganadería en la provincia de Alicante está ayudando a rejuvenecer el sector. Este apunte lo ha hecho el conseller de Agricultura y Agua, Miguel Barrachina, en la Diputación de Alicante, mientras presentaba las ayudas de la Generalitat dirigida a jóvenes agricultores. En la sala había un pequeño grupo de ellos, escuchando la propuesta.

La Comunidad Valenciana sufre un grave problema de relevo generacional y tiene a gala contar con una de las poblaciones activas agrícola más longevas de Europa. Esos 65,4 años de media es una cantidad orientativa. Más del 74 % es mayor de 55 años y la mitad de ellos tiene más de 65 años, lo que deja un panorama preocupante en la continuidad de la profesión, según han venido exponiendo las asociaciones agrarias. Así se entiende que los 29 millones que ha aprobado el Consell tengan dos líneas: la primera es para jóvenes de entre 18 a 40 años que se inicien en el sector agrario y la segunda, para los profesionales que tengan entre 41 y 56 años que se incorporen.

Sin embargo, la coyuntura es tan complicada que Barrachina ha detallado como las ayudas se van incrementando con incentivos de 10.000 en 10.000 euros en un intento por animar a esas nuevas generaciones. Así si se amplían las zonas de cultivo, si se recuperan bancales abandonados o si se comparte aventura con otro, las cantidades crecen hasta los 70.000 u 80.000 euros en función de la convocatoria.

Miguel Barrachina, junto a Toni Pérez, conversan con representantes de organizaciones y jóvenes agrícolas. / INFORMACIÓN

Condiciones

Los requisitos los ha resumido el conseller en dos puntos: mantener la actividad durante tres años y tener menos de 65 años. Otro de los puntos claves es el asesoramiento por parte de las organizaciones agrarias -las dos principales como Asaja Alicante y la Unió estaban presentes -, pues el origen de los fondos es europeo y aunque se ha buscado simplificación, las condiciones obligan a presentar un plan de empresa y 150 horas de formación.

Una de las asistentes, Ana, tiene un invernadero y teme que se lo expropien para poner una planta fotovoltaica. No es el tema del acto, pero Barrachina le contesta que el Consell se ha posicionado en contra de eliminar zonas de cultivo. Luego hay que ver caso por caso. Cerca de ella está Pedro Valero, de Elche, que cultiva alcachofas y optará a la ayuda. Asaja será la asociación que le ayude a tramitar la subvención. "Tenemos talento en la provincia de Alicante", señalan desde la organización, representada por Ramón Espinosa en este caso.

Asaja considera que la convocatoria es un acierto porque puede definir que la continuidad en muchos casos. "Hay gente que se debate entre dejarlo y seguir", en referencia a cuestiones económicas, "y una ayuda de este tipo, puedes mantenerles", comentan. En una línea parecida, se manifiesta Alberto Travé, delegado territorial de la Unió de Llauradors en Alicante, para quien tras cuatro años de ausencia de la convocatoria, "ya era hora".

También está Hugo Quintanilla, fundador de Señoríos de Relleu, una marca de aceite que nació a partir del cultivo de su propio olivar. Quintanilla lleva años en el negocio y representa ese relevo de emprendedor formado e internacionalización de producto. "La actividad agraria es cada vez más profesional y digitalizada y ese es el camino, si no nos sumamos, nos quedamos fuera", comentan desde Asaja. Lo que abre la vía a otro problema en el campo alicantino como es el tamaño de las explotaciones, una cuestión que el conseller explica de una manera gráfica: "la mitad de los cítricos valencianos ya son de fondos de inversión". "Son viables porque tienen dimensión", añade.

Lógicamente, todos comparten la preocupación por el agua: su precio, si llega... la confrontación política no ayuda como motivación, al revés. En cualquier caso, "estas ayudas son fundamentales y pueden determinar el rumbo del sector en los próximos años en la provincia", apuntan desde Asaja. De momento, los y las interesadas tienen hasta el 7 de octubre para presentar su plan. El conseller de Agricultura ha prometido gestionar las ayudas en unos tres meses para que puedan recibir el 70 % inicial, lo antes posible. El reto:que no ocurra como en 2021 y se tengan que devolver las cantidades por no ajustarse a la convocatoria. "Nada es fácil en el campo", sentencia uno de ellos.